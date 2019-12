Nóng trong tuần: Thượng úy dùng ống nhựa đánh vợ tử vong

Chủ Nhật, ngày 15/12/2019 19:00 PM (GMT+7)

Tại cơ quan công an, Chương khai nhận, tối 10/12, do ghen tuông nên đã đánh vợ tử vong.

Thượng úy khai dùng ống nhựa đánh vợ tử vong

Lực lượng công an đang có mặt tại nhà nạn nhân (Ảnh: Xuân Ngọc)

Tối 10/12, hàng xóm nghe cãi vã lớn, mâu thuẫn giữa chị L. (SN 1989, trú thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) và chồng là thượng uý Hồ Thanh Chương (SN 1979, hiện đang công tác tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hướng Hoá).

Đến sáng 11/12, chị L. được người nhà đưa vào Trung tâm Y tế huyện Hướng Hóa để cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong từ trước.

Nhận tin báo, Công an tỉnh Quảng Trị đã có mặt để khám nghiệm tử thi nạn nhân. Đồng thời về nhà nạn nhân để khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ án mạng.

Anh Chương chồng của nạn nhân đã được mời về trụ sở Công an huyện Hướng Hóa để lấy lời khai vì nghi liên quan đến vụ vợ mình tử vong.

Tại cơ quan công an, Chương khai nhận, tối 10/12, do ghen tuông nên đã đánh chị L..

Tử hình Nguyễn Văn Đông – kẻ thảm sát gia đình em trai ở Đan Phượng

Bị cáo Đông bật khóc khi trả lời câu hỏi của HĐXX về quá trình sát hại các nạn nhân.

Ngày 12/12, TAND TP.Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Văn Đông (53 tuổi, trú tại xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội) bị VKSND TP.Hà Nội truy tố về tội danh "Giết người".

Trong phần xét hỏi nhân thân, bị cáo Nguyễn Văn Đông trả lời rành mạch các câu hỏi của HĐXX. Tuy nhiên, khi đại diện VKSND TP.Hà Nội đọc bản cáo trạng, bị cáo Đông đã bất ngờ bật khóc, không đứng vững trước toà.

Khi được hỏi về mục đích gây án, Đông bất ngờ khai rằng, ban đầu đầu mục đích sang để doạ em dâu. Nhưng không biết thế nào lại dùng dao gây án. Trước đó, trong lời khai ban đầu, Đông khai từ hôm trước khi gây án, đối tượng đã nung nấu trong đầu ý định sát hại bà Doãn Thị Việt (vợ ông Nguyễn Văn Hải – em trai Đông) và anh Nguyễn Văn Hiệp (26 tuổi, con trai ông Hải).

Đông cũng khai, trước hôm gây án 1 ngày, cả đêm bị cáo mất ngủ và không nói với ai về việc mình định doạ em dâu.

Sau khi kết thúc phần tranh luận và nghị án, HĐXX đã quyết định tuyên tử hình bị cáo Nguyễn Văn Đông, phạm tội Giết người. Đồng thời, bị cáo Đông phải bồi thường cho các nạn nhân là bà Việt, ông Hải, cháu M. số tiền 597 triệu đồng do đại diện là anh Nguyễn Văn Hiệp nhận thay. Bồi thường 199 triệu đồng cho chị Bắc do đại diện là anh Tuyến nhận thay. Bị cáo cũng phải bồi thường sức khoẻ cho chị Nhung, người được xác định không chết ngoài ý muốn của Đông số tiền 240,5 triệu đồng. Ngoài ra, Nguyễn Văn Đông phải chịu trách nhiệm cấp dưỡng cho cháu D. (con chị Bắc và anh Tuyến) số tiền 1,5 triệu đồng cho đến khi cháu đủ 18 tuổi.

Chánh án TAND tỉnh Điện Biên đích thân xét xử vụ án sát hại nữ sinh giao gà

Kẻ thủ ác Vì Văn Toán và đồng bọn.

Ngày 13-12, ông Phạm Văn Nam, Chánh án TAND tỉnh Điện Biên, cho biết vụ án nữ sinh giao gà bị cưỡng bức rồi sát hại dã man sẽ được xét xử lưu động.

Theo đó, phiên tòa dự kiến diễn ra từ ngày 26 đến 28-12 tới tại sân vận động TP Điện Biên Phủ. Đích thân ông Nam ngồi ghế chủ tọa điều hành quá trình xét xử.

Về lý do xét xử lưu động, Chánh án TAND tỉnh Điện Biên cho hay do hội trường xét xử của TAND tỉnh hạn chế, khó đáp ứng đủ cho số lượng lớn người dân và phóng viên tới theo dõi, đưa tin. Cùng với đó, việc xét xử lưu động sẽ góp phần tuyên truyền, giáo dục pháp luật tới nhân dân.

Ngoài ra, thành phần HĐXX còn có thẩm phán Nguyễn Trọng Đoàn và 3 vị hội thẩm nhân dân; thẩm phán dự khuyết là ông Lò Văn Lịch.

Trước đó, VKSND tỉnh Điện Biên đã ra cáo trạng truy tố các đối tượng trong vụ cô gái giao gà bị giết vào dịp Tết Kỷ Hợi 2019.

9 đối tượng bị truy tố về các tội: Bắt cóc người nhằm chiếm đoạt tài sản, Giết người, Hiếp dâm, Cướp tài sản, Tàng trữ trái phép chất ma túy và Không tố giác tội phạm. Trong số này, 6/9 đối tượng sẽ bị đối mặt với mức án cao nhất là tử hình.

Chồng châm lửa thiêu chết cả nhà 4 người

Người thân đau xót trước cái chết của 4 người trong gia đình

Tối 10/12 tại căn nhà ở tổ dân phố 1C, thị trấn Đạ Tẻh, huyện Đạ Tẻh (Lâm Đồng) đã xảy ra vụ hỏa hoạn khiến 4 người trong gia đình anh K'Nh. (23 tuổi) thiệt mạng.

Theo các nhân chứng, trước khi xảy ra vụ cháy, anh K’Nh. đi uống rượu về và lớn tiếng cãi nhau với vợ. Đến gần 20h tối 10/12, nghe tiếng kêu cứu từ nhà anh K’Nh., hàng xóm chạy đến thì phát hiện lửa bốc cháy dữ dội từ phòng ngủ nhưng cửa khóa từ bên trong.

Cơ quan chức năng bước đầu xác định nguyên nhân dẫn đến vụ hỏa hoạn là do người chồng phóng hỏa.

Theo chị ruột của anh K’Nh., khi được đưa lên cùng một xe cấp cứu để chuyển xuống bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM, anh K’Nh. và vợ vẫn tiếp tục cãi cho đến khi tắt thở.

Sự việc đã khiến cháu T. (2 tuổi) tử vong trước khi đến bệnh viện; anh K’Nh. cùng vợ và đứa con thứ hai ít tháng tuổi tử vong khi được chuyển lên Bệnh viện II Lâm Đồng cấp cứu.

Số súng đồ chơi nguy hiểm lực lượng công an thu giữ của một đối tượng trong nhóm hỗn chiến

Ngày 13/12, Công an TP.Hải Phòng cho biết, phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.Hải Phòng đã bước đầu làm rõ vụ việc hai nhóm thanh niên hỗn chiến trên cầu Rào.

Theo Công an TP.Hải Phòng, phòng PC02 đã triệu tập một số đối liên quan, trong đó có Phạm Thị Hồng Linh (SN 1997, ở phường Đông Hải I), Vũ Thị Quỳnh Trang (tức Nhi, SN 1996, ở phường Đằng Lâm, cùng quận Hải An), Bùi Thị Hằng (SN 1989, ở phường Quán Toan, quận Hồng Bàng), Vũ Tuấn Anh (SN 1990, ở xã Hoa Động, huyện Thủy Nguyên); Ngạc Thị Nhi (SN 1997, ở xã Thụy Hùng, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng).

Quá trình điều tra, phòng PC02 xác định, vào ngày 8/12, do mâu thuẫn từ việc sử dụng mạng xã hội Facebook nên giữa Vũ Thị Quỳnh Trang và Phạm Thị Hồng Linh đã xảy ra mâu thuẫn, hẹn gặp nhau tại khu vực hồ An Biên, quận Ngô Quyền giải quyết, nhưng sau đó được mọi người can ngăn nên ra về.

Đến đêm 9/12, nhóm của Trang có khoảng gần 10 đối tượng kéo nhau đến tập trung tại khu vực vòng xuyến cầu Rào 2, phường Anh Dũng thì gặp nhóm của Hiền cũng có khoảng 10 đối tượng đi trên 2 xe ô tô. Hai bên đã dàn trận đánh nhau.

Trong quá trình xô xát, một ô tô bên nhóm của Hiền đã chèn gây thương tích làm Nguyễn Thị Thu Huyền phải đưa đến bệnh viện cấp cứu.

