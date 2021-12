Nóng trong tuần: Thanh niên giao gà đâm chết gái mại dâm sau khi “ân ái”

Chủ Nhật, ngày 05/12/2021 19:00 PM (GMT+7)

Diễn biến vụ chủ shop Mai Hường hành hung, quay clip lăng mạ nữ sinh trộm váy; Bắt Phó trưởng Công an và Viện phó Kiểm sát huyện Vũ Thư, Thái Bình; Thanh niên giao gà đâm chết gái mại dâm sau khi “ân ái”;… là những tin pháp luật nóng nhất tuần qua.

Hành hung, quay clip lăng mạ nữ sinh trộm váy, chủ shop Mai Hường bị khởi tố

Chủ cửa hàng Mai Hường đã cắt tóc, áo ngực của nữ sinh trộm váy. Ảnh cắt từ clip

Chiều 3/12, Công an TP Thanh Hoá phát hiện trên mạng xã hội facebook xuất hiện một clip ghi lại cảnh một cô gái bị nhóm người hành hung và có dấu hiệu làm nhục tại một cửa hàng quần áo.

Công an TP Thanh Hoá đã xác minh và triệu tập chủ shop quần áo Mai Hường là Cao Thị Mai Hường, Trịnh Đình Anh (chồng Hường) và một số nhân viên của shop.

Bước đầu các đối tượng khai nhận, ngày 25/11, sau khi phát hiện shop bị mất trộm váy, Cao Thị Mai Hường đã sử dụng trang facebook cá nhân đăng tải thông tin “shop đã tìm được thủ phạm ăn cắp, nếu trong vòng 24h không liên hệ với shop sẽ trình báo công an”.

Sau khi đọc được thông tin trên, 2 cháu T.M và L.T.H (đều SN 2004, trú TP Sầm Sơn) đã liên hệ với Hường để xin lỗi về việc đã lấy trộm quần áo của shop

Ngày 26/11, M. và H. đến shop thì bị Hường bắt nhân viên quay clip rồi hành hung M. Trịnh Đình Anh yêu cầu M. trong 3 ngày phải “khắc phục” số tiền là 15 triệu đồng.

Ngày 30/11, gia đình 2 cháu đã đến shop Mai Hường để đưa tiền cho vợ chồng Đình Anh - Mai Hường. Gia đình cháu H. xin khắc phục số tiền 10 triệu đồng và được Đình Anh đồng ý, còn gia đình M. do không có tiền nên Mai Hường đã yêu cầu viết giấy “Đơn khất nợ” số tiền 10 triệu đồng.

Sáng 4/12, Cơ quan CSĐT Công an TP Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự làm nhục người khác, cưỡng đoạt tài sản xảy ra tại Shop quần áo Mai Hường. Lực lượng chức năng đã thực hiện khám xét và tạm giữ lô hàng hoá là quần áo và phụ kiện của shop Mai Hường vì có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Thanh niên giao gà đâm chết gái mại dâm sau khi “ân ái”

Đối tượng Nguyễn Minh Nhựt

Ngày 4/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã tạm giữ khẩn cấp nghi phạm Nguyễn Minh Nhựt (26 tuổi, trú TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương) để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.

Theo điều tra, khoảng 18h ngày 2/12, sau khi đi giao gà về, Nhựt điện thoại cho bà D.T.Y (56 tuổi, quê Hà Nội) để mua dâm tại phòng trọ của bà Y.

Sau khi mua dâm, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn về việc trả tiền mua dâm. Trong lúc xô xát, Nhựt dùng tay bóp cổ khiến nạn nhân tử vong. Sau đó, Nhựt lấy 2 điện thoại hiệu iPhone của nạn nhân rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Bắt Phó trưởng Công an và Viện phó Kiểm sát huyện Vũ Thư, Thái Bình

Lực lượng chức năng dẫn giải bị can ra khỏi trụ sở làm việc (Ảnh: Trung Du)

Ngày 2/12, Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Đức Tuấn (Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Vũ Thư); Phạm Thị Thu Hiền (Phó Viện trưởng VKSND huyện Vũ Thư) và Nguyễn Hoàng Hà (Kiểm sát viên VKSND huyện Vũ Thư, Thái Bình).

3 cán bộ bị bắt nêu trên có liên quan đến hành vi có dấu hiệu phạm tội "Làm sai lệch hồ sơ vụ án, vụ việc" quy định tại điều 375 Bộ luật Hình sự.

Chủ nợ và con nợ hỗn chiến kinh hoàng tại Hà Nội, 1 người bị đâm chết

Trần Đức Kiên đang điều trị tại bệnh viện sau khi đâm tử vong chủ nợ

Ngày 28/11, tại phố Đức Giang, quận Long Biên (Hà Nội) xảy ra vụ đánh nhau khiến 1 người tử vong

Vào cuộc điều tra, công an xác định nạn nhân tử vong là anh N.Q.H (trú phường Đức Giang). Đối tượng gây án là Trần Đức Kiên (SN 1992, trú tại phường Đức Giang).

Làm việc với cơ quan công an, Kiên khai nhận, do mâu thuẫn nợ nần tiền bạc, anh H. đến cửa nhà lớn tiếng chửi bới bố mẹ Kiên, tuy nhiên Kiên không có ở nhà.

Sau khi biết việc chủ nợ và cũng là hàng xóm sang chửi bới gia đình mình, Kiên mang theo 2 con dao nhọn đến trước cửa nhà anh H. Cả hai chửi bới và lao vào hỗn chiến. Hậu quả, Kiên bị đứt ngón tay giữa, anh H. bị thương tích nặng và tử vong.

Hiện Công an quận Long Biên đang thụ lý điều tra vụ án.

“Yêu râu xanh” sàm sỡ bé gái 3 tuổi, chém 5 người trọng thương khi bị phát hiện

Tối 4/12, tại huyện U Minh (Cà Mau) xảy ra vụ 5 người trong một gia đình bị chém gây thương tích.

Trước đó, tối 3/12, Nguyễn Văn Phương (ngụ xã Nguyễn Phích, huyện U Minh) đến nhà hàng xóm là bà L.T.Th (57 tuổi) chơi. Sau đó, Phương lẻn vào phòng ngủ của cháu nội bà Th. là bé L.B.L (3 tuổi) rồi có hành vi sàm sỡ bé gái này.

Nghe tiếng la thất thanh của cháu, bà Th. cùng con trai vào phòng kiểm tra thì xảy ra cự cãi với Phương. Lúc này, Phương chạy ra phía sau nhà lấy cây phảng chém loạn xạ khiến 5 người bị thương. Sau khi gây án, đối tượng rời khỏi hiện trường.

Khuya 4/12, Phương bị công an bắt giữ khi đang ở cách hiện trường khoảng 4km.

