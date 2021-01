Nóng trong tuần: Thảm án kinh hoàng tại quán lẩu bò, 7 người thương vong

Chủ Nhật, ngày 03/01/2021 19:00 PM (GMT+7)

Thảm án kinh hoàng tại quán lẩu bò, 7 người thương vong; Đại ca “số má” Quân “Thi” bị bắt giữ;… là những tin pháp luật nóng nhất tuần qua.

Thảm án kinh hoàng tại quán lẩu bò, 7 người thương vong ngày cuối năm

Hiện trường vụ án và chân dung nghi gan Nguyễn Thanh Hùng (ảnh nhỏ)

Chiều 31/12, tại quán lẩu bò 868 nằm trong một con hẻm thuộc đường ĐT 744 (ấp Lồ Ồ, xã An Tây, thị xã Bến Cát, Bình Dương) đã xảy ra vụ hỗn chiến làm 3 người chết, 4 người bị thương.

Vào cuộc điều tra, công an xác định Nguyễn Thanh Hùng (34 tuổi, ngụ ấp Bến Liễu, xã Phú An, TX.Bến Cát) là nghi can gây án. Ngay sau đó, công an tỉnh Bình Dương đã tạm giữ Hùng để điều tra hành vi “Giết người”. 3 đối tượng khác gồm: Trần Văn Vẹn (20 tuổi, quê An Giang), Nguyễn Như Ý (tự là Quỳnh Anh, 22 tuổi, quê Hậu Giang) và Nguyễn Minh Đúng (32 tuổi, quê Cà Mau) cũng bị tạm giữ để lấy lời khai xác định hành vi phạm tội.

Làm việc với cán bộ điều tra Hùng khai, chiều 31/12, được bạn mời đến quán lẩu bò để nhậu. Tại đây, anh ta bất ngờ bị nhóm đối phương xông vào đánh nên rút dao đâm loạn xạ.

Theo cơ quan điều tra, Hùng đã đâm chết Thái Trọng Hữu (20 tuổi, ngụ ở Kiên Giang), Trần Minh Quang (26 tuổi, ngụ ở Cà Mau) và Trần Văn Lượng (24 tuổi, ngụ ở An Giang).

Bốn người khác bị thương gồm Nguyễn Nhân H., Nguyễn Tấn L. (còn gọi là Xum, 21 tuổi, ngụ ở xã An Tây), Võ Văn P. (20 tuổi) và Trần Huấn L. đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.

Đại ca “số má” Quân “Thi” bị bắt giữ

Quân “Thi” tại trụ sở công an

Ngày 1/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã tạm giữ Nguyễn Quốc Quân (tức Quân "Thi", 39 tuổi, ở phường Nguyên Hãn, TP Bắc Giang) để điều tra về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, khoảng 20h ngày 30/12, Quân cùng đàn em đến nhà ông T. (ở phường Thọ Xương, TP Bắc Giang) đòi nợ. Tại đây, nhóm này đe dọa, chửi bới, xúc phạm ông T. để cưỡng đoạt hơn 1,6 tỷ đồng.

Nhận tin báo, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự đã kịp thời đến hiện trường bắt giữ tại trận.

Theo hồ sơ, Quân "Thi" đã có bề dày “số má” khi có tới 2 tiền án, 4 tiền sự về các tội danh khác nhau.

Bắt kỹ sư IT chuyên lăng xê "gái ngành" trên web đen

Chân dung đối tượng Nguyễn Công Sinh.

Ngày 29/12, Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Công Sinh (SN 1996, ở Thái Thuỵ, Thái Bình, là kỹ sư IT) về tội “Môi giới mại dâm”.

Trước đó, ngày 17/12, Công an TP Hà Nội bất ngờ ập vào nhà nghỉ Ánh Sao (phố Mai Anh Tuấn, Đống Đa, Hà Nội), phát hiện hai đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm tại 2 phòng 101 và 201.

Tổ chức kiểm tra, tổ công tác tiếp tục phát hiện tại một phòng nghỉ khác đang có hai nữ giới đang ngồi chờ khách. 4 gái bán dâm được làm rõ là L.T.X (SN 1992, trú tại huyện Tương Dương, Nghệ An); N.T.V.A (SN 1994, trú tại TP.Nam Định, Nam Định); N.T.L. (SN 1995, trú tại Quỳ Châu, Nghệ An) và N.T. D.H (SN 1993, trú tại xã Phụng Hiệp, Hậu Giang).

Theo các cô gái bán dâm khai, trước đó đã nhờ Nguyễn Công Sinh tạo thương hiệu trên các trang web đen và mạng xã hội để hành nghề.

Sinh khai nhận, từ tháng 10/2020, anh ta sử dụng Zalo “Anh S” để tìm gái bán dâm và nhận đăng hình ảnh khỏa thân và số điện thoại đi bán dâm của gái lên trang web “kieunu...” để quảng cáo bán dâm cho khách ở các khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn Hà Nội.

Sinh cũng lập nickname: “laophatgia...” rồi viết bài cùng ảnh khỏa thân kèm số điện thoại của gái bán dâm lên mạng Internet nhằm mục đích giới thiệu quảng cáo gái bán dâm cho khách mua dâm.

Từ tháng 10/2020, Sinh đã môi giới cho ít nhất 3 gái bán dâm lên các trang web ăn chơi, nhận thù lao vài chục triệu đồng/tháng.

“Yêu râu xanh” cưỡng hiếp nhiều phụ nữ ở Đồng Nai

Nguyễn Thái Bình tại thời điểm bị các trinh sát bắt giữ.

Ngày 29/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Thái Bình (42 tuổi, ngụ huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh) để điều tra về hành vi cưỡng hiếp, cướp tài sản nhiều phụ nữ bán vé số trên địa bàn.

Từ giữa năm 2020 đến nay, Công an huyện Long Thành liên tiếp nhận được tin trình báo bị cưỡng hiếp, cướp tài sản của các phụ nữ. Điểm chung của các vụ này là bị hại là những phụ nữ bán vé số dạo, hiện trường xảy ra thường xuyên thay đổi và diễn ra ở nơi vắng vẻ, ít người qua lại.

Gần đây nhất, giữa tháng 11, chị V.T.H (41 tuổi, quê quán Đồng Nai, nạn nhân thứ 3) trình báo cơ quan công an bị gã đàn ông giả vờ mua vé số nhưng nói quên mang theo tiền. Sau đó, hắn đề nghị bị hại lên xe để về nhà lấy tiền trả.

Tin lời người này, chị H. đã ngồi sau xe nhưng không ngờ đối tượng đã chở đến khu vực lô cao su giở trò đồi bại rồi cướp tài sản.

Qua xác minh, rà soát, công an xác định Bình là kẻ tình nghi số 1. Ngày 28/12, công an đã bắt giữ Bình tại một nhà trọ ở phường Tam Phước, TP Biên Hoà.

Tìm thấy thi thể người phụ nữ mất tích khi đi thể dục cùng chồng

Hiện trường nơi nạn nhân tập thể dục cùng chồng

Khoảng 5h15 ngày 29/12, chị Nh. cùng chồng đi tập thể dục ở khu vực đường đê hồ Đá Bàng thuộc thôn Phước Trung, xã Đá Bạc, huyện Châu Đức (giáp ranh xã Long Tân, huyện Đất Đỏ) thì bỗng dưng mất tích.

Theo trình bày của chồng chị Nh., trong lúc tập thể dục, anh xuống dưới chân hồ cách nơi chị Nh. đứng khoảng 20m để đi vệ sinh và nói vợ đứng đợi. Sau đó, anh khi trở lên thì không thấy chị Nh. đâu. Anh chạy về nhà tìm vì nghĩ có thể vợ về trước nhưng khi đến nhà vẫn không thấy vợ nên hô hoán mọi người ra hồ Đá Bàng tìm kiếm.

Nhận tin báo, các lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường phối hợp tìm kiếm, điều tra vụ việc.

Đến sáng 30/12, thi thể chị Trần Thị Ngọc Nh. (SN 1980, ngụ xã Đá Bạc, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đã được tìm thấy tại hồ Đá Bàng, nơi mà trước đó chị cùng chồng tập thể dục.

