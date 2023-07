Nóng trong tuần: Sát hại người yêu dã man trên phố Hà Nội, thợ cắt tóc lĩnh án tử

Sát hại người yêu dã man trên phố Hà Nội, thợ cắt tóc lĩnh án tử

Ngày 26/7, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử bị cáo Hoàng Văn Thành (25 tuổi, ở xã Quyết Thắng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) về hành vi “Giết người”. Bị hại trong vụ án này là chị U.T.P. (20 tuổi, ở Lai Châu).

Bị cáo Thành tại phiên toà

Theo cáo trạng, năm 2020, có quan hệ tình cảm với chị U.T.P. (20 tuổi, ở Lai Châu, làm nghề nối mi và sơn móng ở phố Vương Thừa Vũ, Thanh Xuân, Hà Nội).

Đêm 12/1/2023, Thành đến cửa hàng để đón chị P. đi liên hoan. Đến nơi, Thành thấy chị P. đang đứng nói chuyện với với anh T.T.D. (28 tuổi). Thành đến hỏi chị P. thì chị P. trả lời D. là người yêu. Sau đó, 2 người xảy ra mâu thuẫn.

Tức giận, Thành đi mua 1 con dao giấu vào túi áo. Khi trở lại, Thành tiếp tục hỏi chị P. về mối quan hệ với anh D. nhưng chị P. không trả lời. Thành bực tức dùng dao tấn công nhiều nhát khiến chị P. tử vong tại hiện trường. Anh D. vào can ngăn cũng bị Thành tấn công gây thương tích, tổn hại 4% sức khoẻ.

Sau khi gây án, Thành điều khiển xe máy bỏ trốn khỏi hiện trường. 2 ngày sau, Thành ra đầu thú. Thời điểm gây án, Thành đang là thợ cắt tóc ở phố Minh Khai (Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Tại toà, Thành thừa nhận hành vi của mình và gửi lời xin lỗi đến gia đình nạn nhân. Bị cáo cho rằng trong lúc nóng giận bộc phát đã dẫn đến phạm tội.

HĐXX tuyên phạt Hoàng Văn Thành mức án tử hình về tội “Giết người”, 12 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Tổng hợp hình phạt là tử hình. Ngoài ra, bị cáo phải bồi thường các chi phí về mai táng, tổn thất tinh thần tổng cộng 228 triệu đồng.

Lừa nữ đồng nghiệp ra cánh đồng rồi sát hại dã man

Trưa 23/7, người dân phát hiện một thi thể nữ giới ở cánh đồng Cầu, thuộc khu dân cư Phượng Hoàng Hạ (Thanh Miện, Hải Dương). Nạn nhân được xác định là chị B.T.T.H. (SN 1994, trú huyện Ninh Giang, là nhân viên chuyển phát nhanh).

Qua khám nghiệm hiện trường, tử thi, xác định nguyên nhân tử vong được là do đa chấn thương, mất máu cấp.

Khu vực cánh đồng nơi xảy ra vụ án

Các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Hải Dương đã điều tra, bắt giữ hung thủ là Trần Văn Đức (SN 1988) sau khoảng 5 giờ đồng hồ gây án.

Kết quả điều tra ban đầu xác định Đức và chị H. làm cùng công ty, Đức làm nhân viên giao hàng. Do còn nợ tiền hàng phải nộp về công ty, sáng 23/7, Đức tạo nhiều lý do khác nhau để điều chị H. ra khu vực cánh đồng thuộc khu Phượng Hoàng Hạ, thị trấn Thanh Miện với mục đích chiếm đoạt tài sản.

Tại đây, đối tượng đã dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng đầu, ngực trái và tay khiến chị H. tử vong. Gây án xong, nghi phạm lấy đi một số tài sản của nạn nhận rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

2 anh em tử vong: Tưởng tai nạn hóa ra án mạng

2h20 ngày 19/6, Phạm Văn Tuyển (SN 2007) và Phạm Văn Tình (SN 2008, em trai Tuyển, cùng trú xã An Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng) đi xe máy trên đường liên xã thì đâm trúng gốc cây khiến cả hai anh em tử vong tại chỗ.

Hiện trường nơi hai anh em Tuyển và Tình tử vong

Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP Hải Phòng xác định trước khi xảy ra tai nạn, hai nạn nhân bị một nhóm đối tượng cầm hung khí đuổi chém. Trong lúc bỏ chạy, xe máy nạn nhân đâm trúng gốc cây ven đường khiến cả hai anh em tử vong. Nhóm đối tượng truy sát 2 nạn nhân đã vứt vũ khí rồi lái xe bỏ chạy.

Hiện Cơ quan điều tra đã khởi tố 13 bị can về các tội danh Giết người và Gây rối trật tự công cộng.

Rủ bạn sát hại 2 mẹ con hàng xóm vì nghi hại chết mẹ và chị dâu

3 đối tượng giết người (Nguồn: CA tỉnh Hà Giang)

Ngày 23/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Giang tiếp nhận tin báo về việc bà V.T.C (SN 1963) và L.A.P (SN 1991, con trai bà C.) chết tại nhà riêng thuộc thôn Cum Pu, huyện Hoàng Su Phì.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định các nghi can trong vụ án là Lý Quang Hùng (SN 2005), Long A Phủng và Vàng Văn Phủng (cùng SN 2004).

Các đối tượng khai nhận nghi ngờ gia đình bà C. (hàng xóm) làm ma Ngũ hải hại chết mẹ và chị dâu của đối tượng Vàng Văn Phủng vào đầu tháng 7/2023.

Rạng sáng 23/7, Vàng Văn Phủng đã rủ Lý Quang Hùng và Long A Phủng đang ngủ cùng nhà dậy. Các đối tượng tìm đến nhà bà C. sát hại hai mẹ con bà C, sau đó nguỵ tạo hiện trường giả là 1 vụ treo cổ tự tử.

Cảnh sát nổ súng liên tiếp trên cầu Rạch Miễu, bắt 31 đối tượng mang súng và áo chống đạn

Trưa 30-7, tin từ Công an Tiền Giang cho biết, tại nơi ở của đối tượng Hồ Thiết Tường (SN 1995, huyện Mỏ Cày Bắc), lực lượng chức năng đã thu giữ 2 viên đạn và 1 quả nổ tự chế.

Lực lượng chức năng khám xét và thu giữ nhiều tang vật tại nhà các đối tượng

Trước đó, một nhóm đối tượng ở Bến Tre tàng trữ súng, hung khí rồi hẹn với một nhóm cư trú trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đến Tiền Giang gặp nhau để giải quyết mâu thuẫn từ trước.

Lúc 0h35 ngày 29-7, Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp với Công an tỉnh Bến Tre chốt chặn trên cầu Rạch Miễu và nổ súng liên tiếp để bắt giữ 31 đối tượng đi trên 6 ô tô từ Tiền Giang sang Bến Tre (các đối tượng đa phần cư trú trên địa bàn các tỉnh Bến Tre, Vĩnh Long, Hậu Giang...). Nhờ đó, ngăn chặn kịp thời vụ giải quyết mâu thuẫn, giữ gìn an ninh, trật tự.

Tại hiện trường, lực lượng làm nhiệm vụ đã tạm giữ 4 khẩu súng, 25 viên đạn, 1 quả nổ tự chế, 1 bình xịt hơi cay, 1 áo chống đạn, 5 dao bấm, 2 túi nilon chứa chất bột (nghi là ma túy), 11 điện thoại di động, 6 ô tô và 1 số giấy tờ có liên quan. 16/31 đối tượng dương tính với ma tuý.

