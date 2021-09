Nóng trong tuần: Quý ông vượt chốt vào khách sạn "mây mưa" với "chân dài"

Chủ Nhật, ngày 12/09/2021 19:00 PM (GMT+7)

Quý ông vượt chốt vào khách sạn "mây mưa" với "chân dài"; Không được “ân ái”, chồng trẻ giết vợ đang mang bầu;… là những tin pháp luật nóng nhất tuần qua.

Quý ông vượt chốt vào khách sạn ở phố cổ để mua dâm

K.P làm việc với cán bộ điều tra sau khi bị bắt quả tang bán dâm

Ngày 6/9, một lãnh đạo Công an quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hà Tiến Sơn (24 tuổi) và Hoàng Xuân Lộc (27 tuổi) để điều tra về hành vi Chứa mại dâm.

Lộc là quản lý của khách sạn May Flower (số 11 Hàng Rươi, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm), còn Sơn là bảo vệ của khách sạn. Hai bị can biết việc khách nữ bán dâm tại đây, tuy nhiên vẫn phối hợp cho “chân dài” này tiếp khách.

Trước đó, đêm 19/8, Công an quận Hoàn Kiếm đã kiểm tra hành chính khách sạn May Flower. Tại đây, lực lượng công an bắt quả tang cô gái tên K.P. (SN 1989) đang có hành vi bán dâm với một khách nam.

P. khai nhận, chủ động đăng tải các hình ảnh, thông tin lên các trang web mua bán dâm và trên mạng xã hội để thu hút khách. Khi các quý ông liên hệ để trao đổi tình - tiền, P. đến khách sạn May Flower thuê phòng và phục vụ khách tại đây.

Khu vực số 11 Hàng Rươi có chốt chặn phòng dịch COVID-19 ở hai đầu phố. Tuy nhiên, khi các quý ông đến sẽ được "phím" cách vượt chốt là gửi xe ở ngoài, đi bộ vào trong bấm chuông sẽ có người của khách sạn mở cửa.

Không được “ân ái”, chồng trẻ giết vợ đang mang bầu ở Hải Dương

Trần Tuấn Dương

Ngày 9/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định tạm giữ hình sự Trần Tuấn Dương (SN 1998, ở tại khu dân cư Giang Hạ, phường Tân Dân, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương) về hành vi giết người.

Nạn nhân trong vụ án là chị N.T.T (SN 1990, trú tại tỉnh Thanh Hoá), vợ của Dương.

Tại cơ quan Công an, Dương khai nhận, từ khi làm vợ của Dương, chị T. chỉ cho chồng quan hệ vợ chồng 1 lần. Sau đó, mỗi lần Dương “đòi hỏi” thì T đều từ chối. Sự việc trầm lắng một thời gian khi Dương biết vợ có thai, anh ta sau đó cũng không đòi hỏi vợ quan hệ tình cảm nữa.

Khoảng 1h ngày 1/9, Dương muốn quan hệ nhưng bị vợ chống đối quyết liệt. Chị T. dùng tay đẩy Dương ra ngoài, rồi đá vào người của chồng để lảng tránh. Tức giận, đối tượng đã dùng gối đè vào mặt vợ đến khi nạn nhân tắt thở.

“Yêu râu xanh” xông vào phòng tập gym sàm sỡ, đòi cưỡng bức cô gái 9X

Đối tượng Nguyễn Anh Tuấn tại cơ quan công an

Ngày 6/9, Công an huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình đã tạm giữ đối tượng Nguyễn Anh Tuấn (SN 1994; ngụ xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh) để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi dùng vũ lực để đòi thực hiện hành vi giao cấu ngoài ý muốn.

Nạn nhân là chị N.T.H. (SN 1993; ngụ xã Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh).

Trước đó, ngày 3/9, chị H. đến Công an huyện Quảng Ninh trình báo sự việc xảy ra chiều 2/9, tại phòng tập gym của anh Phùng Xuân Phúc (xã Hiền Ninh). Trong khi chị đang tập thì bất ngờ bị một nam thanh niên lạ mặt đi đến dùng vũ lực sàm sỡ và ép buộc thực hiện hành vi giao cấu trái ý muốn. Lợi dụng sơ hở của đối phương, chị H. đã chống cự, giằng co và chạy thoát sau đó.

Công an huyện Quảng Ninh đã lấy lời khai bị hại, thu thập thêm tài liệu, chứng cứ và xác định đối tượng nghi vấn là Nguyễn Anh Tuấn.

Sáng 4/9, Nguyễn Anh Tuấn đã đến Công an huyện Quảng Ninh đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

3 thanh niên nhảy xuống kênh do bị truy đuổi, 1 người tử vong

Lực lượng cứu hộ triển khai công tác tìm kiếm

Rạng sáng 7/9, người dân phát hiện 3 thanh niên nghi trộm chó nên truy đuổi đến kênh liên vùng Trung Ương (ấp 1 a, xã vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP.HCM) thì bắt được 1 đối tượng. Hai người còn lại nhảy xuống kênh nhưng 1 người bị mất tích trong dòng nước đen ngòm, người còn lại tẩu thoát.

Nhận tin báo, lực lượng của PCCC và cứu hộ cứu nạn Công an TP phối hợp với lực lượng Công an huyện Bình Chánh tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Sau hơn 3 giờ tìm kiếm, thi thể nạn nhân được tìm thấy cách hiện trường khoảng 200m.

5 cô gái “phục vụ” dân chơi trong phòng trọ

Các đối tượng tụ tập thác loạn tại phòng 403

Khoảng 1h30 giờ ngày 10/9, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) phối hợp với Công an xã Tiền Phong, Công an huyện Yên Dũng kiểm tra cư trú tại nhà bà L.T.L (trú thôn Ảm, xã Tiền Phong). Ngôi nhà này được bà L. thuê của ông N.V.T (trú thôn Liên Sơn, xã Tiền Phong) để làm nhà trọ.

Quá trình kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trong 3 phòng của ngôi nhà này có 9 người. Cụ thể, tại phòng số 303, tầng 3 có 2 cô gái; phòng số 403 tầng 4 có 6 người gồm 3 cô gái và 3 nam thanh niên; phòng số 501 có 1 cô gái. Tại phòng 303, 403 đều được trang bị loa, đèn nháy, đèn lazer, máy chiếu, đĩa sứ, đèn khò... phục vụ cho các “dân chơi”.

Test nhanh chất ma túy, kết quả 8/9 đối tượng dương tính với chất ma túy, riêng cô gái tại phòng 501 âm tính.

Tổ công tác thuộc các đơn vị công an nói trên đã lập biên bản kiểm tra hành chính, tạm giữ đồ vật, tài liệu và đưa các đối tượng về Công an huyện Yên Dũng tiếp tục làm rõ.

