Nóng trong tuần: Quan hệ xong xin khất nợ, cô gái bị đâm chết trong nhà nghỉ

Chủ Nhật, ngày 28/06/2020 19:00 PM (GMT+7)

Quan hệ xong xin khất nợ, cô gái bị đâm chết trong nhà nghỉ; Động cơ gây sốc của nghi phạm sát hại bé gái 13 tuổi ở Phú Yên;… là những tin pháp luật đáng chú ý tuần qua.

Tối 26/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt khẩn cấp đối tượng Trần Minh Tâm (SN 1999 ngụ phường Tân Hòa, TP Biên Hòa) là đối tượng đã ra tay sát hại chị L.C.T (SN 1985, quê tỉnh Quảng Trị) tại nhà nghỉ Đức Phát thuộc phường Tân Hiệp vào sáng cùng ngày.

Tâm tại cơ quan điều tra

Tại cơ quan công an, Tâm khai nhận quen biết chị T. tại một quán massage ở TP Biên Hòa. Sau nhiều lần nhắn tin hỏi thăm qua điện thoại, Tâm và chị T.có hẹn gặp nhau và chị T. mượn của Tâm 3 triệu đồng.

Tuy nhiên, đến lịch hẹn trả chị T. vẫn chưa có tiền trả nên thời gian gần đây Tâm nhiều lần gọi điện đòi nợ.

Sáng 26/6, chị T. hẹn Tâm tới nhà nghỉ Đức Phát. Tại đây, sau khi quan hệ tình dục, chị T. tiếp tục xin Tâm cho kéo dài thời gian nợ tiền. Bực tức vì chị T. không có tiền trả, Tâm đã dùng dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào ngực khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, Tâm cướp 1 điện thoại iPhone của nạn nhân rồi đi xe ôm về huyện Trảng Bom bán với giá 600 ngàn đồng.

Đến 16h cùng ngày, lực lượng Công an Đồng Nai đã bắt giữ Trần Minh Tâm khi đối tượng đang lẩn trốn tại huyện Trảng Bom.

Động cơ gây sốc của nghi phạm sát hại bé gái 13 tuổi ở Phú Yên

Ngày 23/6, Đại tá Lương Tấn Dĩnh, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Phú Yên cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Kim Phê (18 tuổi, trú thôn Hòa Hậu, xã An Thạch, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) để điều tra về hành vi Giết người. Ngoài hành vi Giết người, cơ quan chức năng đang xem xét hành vi Hiếp dâm đối với Phạm Kim Phê.

Ngoài hành vi giết người, Phê đang đối diện với hành vi hiếp dâm.

Trước đó, khoảng 19h30 ngày 17-6, Phạm Kim Phê cùng 3 bạn nam đều ngụ xã An Ninh Tây, huyện Tuy An rủ 2 em nữ (trong đó có cháu H.) đến khu vực gành Đá Đĩa chơi. Khoảng 23h cùng ngày, Phê chở cháu H. về nhà.

Trên đường đi, Phê nảy sinh ý định giao cấu với H. nên chở nạn nhân vào khu vực rừng dương thuộc xã An Ninh Đông. Tại đây, H. đang ngồi bấm điện thoại thì Phê ôm chặt từ phía sau.

Khi nạn nhân giãy giụa, bấm điện thoại gọi cho chị ruột kêu la: “Chị ơi! Cứu em!”, đối tượng đã đe dọa rồi giật lấy điện thoại ném đi.

H. bỏ chạy liền bị Phê đuổi theo đánh, dùng tay siết vào vùng cổ làm nạn nhân ngất vì ngạt. Khi H. nằm yên, Phê thực hiện hành vi giao cấu rồi dùng cát vùi lấp thi thể nạn nhân

Sáng 21/6, thi thể cháu H. được tìm thấy tại khu vực rừng dương. Chiều cùng ngày, cơ quan công an đã xác định được nghi phạm gây ra vụ án là Phạm Kim Phê.

Chồng truy sát cả nhà vợ, 4 người thương vong

Ngày 25/6, thông tin từ UBND xã Chí Đám, huyện Đoan Hùng (Phú Thọ) cho biết, trên địa bàn xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến 4 người thương vong.

Theo đó, ngày 24/6, chị H. (SN 1983) về nhà bố mẹ đẻ chơi ở xã Chí Đám. Đến khoảng hơn 20h cùng ngày, Nguyễn Văn Hậu (SN 1981, trú xã Phú Lâm, huyện Đoan Hùng) cầm dao sang nhà bố mẹ vợ và phát hiện chị H. đang tắm ở trong nhà tắm nên lao vào đâm vợ thiệt mạng.

Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Phát hiện sự việc, ông C. (bố đẻ chị H.) liền chạy vào trong bếp cũng bị Hậu truy đuổi và đâm nhiều nhát vào lưng. Chưa dừng lại, Hậu còn đâm em gái của vợ là chị T.T.L bị thương. Chị L. và ông C. sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Hùng Vương, vết thương của ông C. rất nghiêm trọng.

Ông Bùi Duy Hường - Chủ tịch UBND xã Phú Lâm cho biết, sau khi truy sát gia đình vợ, Hậu trở về nhà tìm gặp mẹ đẻ và kể lại toàn bộ sự việc. Sau đó, Hậu lấy 5 triệu đồng đưa cho mẹ và cầu xin bà hãy chăm sóc, lo lắng cho 2 đứa con của mình được ăn học đàng hoàng. Dặn dò xong, Hậu vội vàng bỏ chạy lên khu đồi gần nhà lẩn trốn. Khi lực lượng chức năng tìm ra thì Hậu đã tử vong trong trạng thái treo cổ.

Một lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân vụ việc có thể do Hậu nổi lòng ghen tuông, nghi ngờ vợ mình có người khác.

Bà chủ khách sạn Kim Cương ở Thái Bình treo cổ tử vong

Ngày 27/6, Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc bà Nguyễn Thị L.A (SN 1975, trú số nhà 18, đường số 17, KĐT Trần Hưng Đạo, tổ 04, phường Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình) tử vong trong tư thế treo cổ.

Bà chủ khách sạn Diamond Hotel được phát hiện trong tư thế treo cổ

Theo gia đình nạn nhân, khoảng 20h30 ngày 26/6, ông Nguyễn Văn Q. là chồng bà L.A trở về nhà thì phát hiện vợ mình đang trong tư thế treo cổ ở khu vực cầu thang nối từ tầng 2 xuống tầng 1.

Ngay sau khi phát hiện nạn nhân không còn thở, ông Q. liền hô hoán gia đình đưa bà L.A đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình nhưng nạn nhân đã không qua khỏi.

Gia đình sau đó có đề nghị từ chối yêu cầu khám nghiệm tử thi, cơ quan công an chỉ khám nghiệm từ vùng cổ trở lên sau đó bàn giao thi thể nạn nhân để gia đình lo hậu sự.

Được biết, bà L.A là chủ khách sạn Kim Cương (Diamond Hotel, số 373 Trần Nhân Tông, phường Đề Thám, TP Thái Bình).

Ca sĩ Hồ Phàm bị bắn trọng thương trên phố Hà Nội

Chiều 23/6, một cán bộ điều tra Công an quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội cho biết, đơn vị đang tạm giữ Tạ Văn Hải (SN 1979, trú phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP.Hà Nội) để làm rõ hành vi Giết người và Tàng trữ trái phép súng quân dụng.

Tại cơ quan công an, Tạ Văn Hải đã bước đầu thừa nhận hành vi nổ súng bắn anh Hồ Văn Phàm (là ca sĩ có nghệ danh Hồ Phàm, trú quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội).

Tạ Văn Hải, đối tượng nổ súng bắn ca sỹ Hồ Phàm.

Hải khai nhận, không có mâu thuẫn gì với nạn nhân, nổ súng bắn chẳng vì lý do gì. Về phần khẩu súng quân dụng, đối tượng khai nhặt được trên đường.

Cũng theo vị cán bộ điều tra Công an quận Cầu Giấy, Tạ Văn Hải là đối tượng bị bắt buộc đi chữa bệnh, có vấn đề về thần kinh.

Trước đó, đêm 19/6, ca sĩ Hồ Phàm được một người bạn chở về nhà người này ngủ.

Khi 2 người đi đến một ngõ thuộc phố Nguyễn Khang, quận Cầu Giấy thì bất ngờ nghe tiếng nổ súng từ phía sau. Sau đó, ca sĩ Hồ Phàm gục xuống với vết thương trên lưng và được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

