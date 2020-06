Vụ bé gái 13 bị sát hại ở Phú Yên: Giám định, điều tra hành vi hiếp dâm

Thứ Ba, ngày 23/06/2020 18:30 PM (GMT+7)

Sau khi khởi tố hành vi Giết người đối với Phê, cơ quan điều tra tiếp tục công tác giám định nhằm làm rõ hành vi Hiếp dâm của đối tượng này với cô bé xấu số.

Ngày 23/6, Đại tá Lương Tấn Dĩnh, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Phú Yên cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Kim Phê (18 tuổi, trú thôn Hòa Hậu, xã An Thạch, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên).

Hành vi mà Phê bị khởi tố để điều tra là Giết người.

Sau khi hồ sơ được chuyển sang VKSND tỉnh Phú Yên, thủ trưởng đơn vị này cũng đã ký quyết định phê chuẩn.

Ngoài hành vi giết người, Phê đang đối diện với hành vi hiếp dâm.

Theo nguồn tin từ Công an tỉnh Quảng Ngãi, ngoài hành vi giết người, cơ quan chức năng đang xem xét hành vi hiếp dâm đối với Phạm Kim Phê.

Cụ thể, trong lời khai của Phê thể hiện, đêm 17/6, trong quá trình chở em Đ.H (13 tuổi) trú xã An Ninh Đông, huyện Tuy An - là nạn nhân trong vụ việc về nhà, Phê dừng lại ở một rừng dương vắng vẻ rồi giở trò đồi bại.

Thời điểm này, nạn nhân chống cự nên Phê bóp cổ khiến em H. bất động. Sau đó, nghi phạm thực hiện hành vi giao cấu.

Căn cứ vào lời khai này, cơ quan chức năng đã lấy mẫu giám định, củng cố thêm các chứng cứ để xác minh rõ hành vi.

Đến nay, vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra. Hành vi tội ác của Phê gây sự bức xúc lớn trong dư luận tỉnh Phú Yên và cả nước.

Một lãnh đạo Công an tỉnh Phú Yên tiết lộ, Phê khai nhận các hành vi rất vòng vo. Cơ quan chức năng phải đấu tranh rất căng thẳng với đối tượng để dần làm rõ vụ án.

Sự việc gây bức xúc trong dư luận. Trong ảnh là rừng dương - nơi Phê thực hiện hành vi tội ác của mình.

Trước đó, như đã phản ánh, vào 19h ngày 17/6, cháu Đ.H, xin phép đi ăn cùng bạn. Khuya cùng ngày không thấy H., gia đình điện thoại nhưng không liên lạc được.

Đến 23h46, chị gái của cháu H. nhận được điện thoại của H. với tiếng kêu “Chị ơi! Cứu em”, kế đó có tiếng 1 thanh niên đe dọa cắt cổ, rồi ngắt cuộc gọi.

Gia đình sau đó tổ chức tìm kiếm và báo Công an huyện Tuy An.

Cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể cháu bé sau đó. Xác định vụ án có dấu hiệu hình sự nên công an huyện chuyển hồ sơ lên Công an tỉnh Phú Yên.

Nghi phạm Phê khai, chở H. về nhà vào đêm 17/6, nhưng lại đưa thẳng đến rừng dương rồi gây án. Sau đó, hắn dùng cát vùi lấp thi thể nạn nhân. Do đêm tối, Phê không nhớ rõ nơi đã gây án và giấu xác.

Cơ quan chức năng vào cuộc ráo riết điều tra, làm rõ vụ án gây chấn động dư luận.

