Nóng trong tuần: Ở phòng trọ một mình, cô gái trẻ bị “yêu râu xanh” xông vào làm bậy

Chủ Nhật, ngày 29/05/2022 19:30 PM (GMT+7) Chia sẻ

Ở phòng trọ một mình, cô gái trẻ bị “yêu râu xanh” xông vào làm bậy; Những “ông trùm” đứng sau đường dây cho vay nặng lãi 2.000%;… là những tin pháp luật nóng nhất tuần qua.

Ở phòng trọ một mình, cô gái trẻ bị “yêu râu xanh” xông vào làm bậy

Trang A Hồng tại trụ sở công an

Ngày 25/5, Công an huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang đã tạm giữ Trang A Hồng (SN 1996, trú tỉnh Bắc Kạn) để làm rõ hành vi hiếp dâm.

Trước đó, ngày 23/5, Công an huyện Việt Yên tiếp nhận tố giác về tội phạm của chị L.T.C (SN 2000, trú tỉnh Sơn La) về việc bị hiếp dâm.

Theo trình báo của chị C, rạng sáng 23/5, chị C. ở một mình tại phòng trọ thuộc tổ dân phố My Điền 1, thị trấn Nếnh, Việt Yên. Lúc này, chị C. bị Trang A Hồng dùng vũ lực ép chị quan hệ tình dục nhưng do chị C. kháng cự quyết liệt, Trang A Hồng chưa thực hiện được hành vi.

Ngay sau khi tiếp nhận đơn trình báo, Công an huyện Việt Yên đã điều tra, triệu tập Hồng đến cơ quan công an làm việc.

Tại trụ sở công an, Hồng đã xin đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Những “ông trùm” đứng sau đường dây cho vay nặng lãi 2.000%

Hơn 300 đối tượng có liên quan đến đường dây cho vay nặng lãi hơn 2.000%/năm.

Qua công tác trinh sát, phòng PC02 phát hiện tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố khác xuất hiện tình trạng cho vay tiền qua app dưới hình thức tín dụng đen. Để có thể vay được tiền, người vay chỉ cần chụp ảnh chứng minh hoặc căn cước công dân, thế chấp danh bạ điện thoại thì sẽ được “giải ngân” khoản vay từ 2 – 30 triệu đồng mà không cần ký kết giấy tờ vay nợ.

Sau khi được “giải ngân”, người vay phải thanh toán tiền gốc trong 3 – 5 ngày, tiền lãi bị cắt ngay khi vay. Nếu không trả tiền đúng hạn, lãi mẹ đẻ lãi con mà người vay phải trả lên tới 1.570 – 2.190%/ năm.

Ngày 24/5, lực lượng công an đã đột kích và khám xét 7 cơ sở trong đường dây cho vay nặng lãi nói trên tại Hà Nội, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên và đưa gần 300 đối tượng nam, nữ thuộc đường dây này về trụ sở làm việc.

Người điều hành tại Việt Nam của đường dây này được xác định là Nguyễn Quang Vũ (SN 1987, trú tại Hà Nội).

Vũ khai nhận “ông trùm” đứng đầu hệ thống này là người Trung Quốc. Khi “ông trùm” vắng mặt, Vũ sẽ được ủy quyền, chịu trách nhiệm ký các giấy tờ liên quan đến ngân hàng, hợp đồng với khách hàng được công ty nhận đòi nợ thuê… và là “ông trùm” điều hành tại Việt Nam.

Mở rộng điều tra, công an đã bắt khẩn cấp Liu Dan Yang (SN 1992, quốc tịch Trung Quốc, tạm trú tại Hà Nội) – Giám đốc công ty trung gian chuyên thu, chi hộ và từng làm việc dưới quyền của “ông trùm” người Trung Quốc.

Yang khai nhận năm 2017, Yang quen biết với “ông trùm” người Trung Quốc tên Li và được người này thuê quản lý, điều hành các bộ phận tại Việt Nam để vận hành phần mềm “Ovay”, một trong các phần mềm thuộc đường dây tín dụng đen xuyên quốc gia này.

3 người trong gia đình ở Phú Yên tử vong, nghi bị sát hại

Ngôi nhà ông Cu, nơi phát hiện 3 người chết nghi bị sát hại

Sáng 29/5, ông Nguyễn Văn Tĩnh, Chủ tịch UBND thị xã Đông Hòa (Phú Yên) xác nhận, lực lượng công an đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của 3 người trong một gia đình ở khu phố Phú Hiệp 3, phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, người dân địa phương phát hiện 3 người trong gia đình ông Nguyễn Cu (60 tuổi, ngụ khu phố Phú Hiệp 3, phường Hòa Hiệp Trung) nghi bị sát hại chết trong nhà nên trình báo báo cơ quan chức năng.

3 nạn nhân gồm ông Cu cùng vợ là bà Lê Thị Liền (58 tuổi) và con gái Nguyễn Thị Dương (28 tuổi).

Sau khi vụ việc xảy ra, công an đã truy tìm người con rể cũ của gia đình ông Cu.

Theo người dân địa phương, chị Dương đã ly hôn chồng và cùng con gái về với cha mẹ chị Dương hơn 2 năm nay. Gần đây, chồng cũ chị Dương thỉnh thoảng có về nhà ông Cu và xảy ra cãi vã với chị Dương trong việc giành quyền nuôi con.

Đôi nam nữ chết bất thường trong khách sạn ở Hải Phòng

Vào lúc 9h, ngày 28/5, tại khách sạn M.A. (phường Thành Tô, quận Hải An, TP Hải Phòng), nhân viên dọn phòng của khách sạn phát hiện một đôi nam nữ đã tử vong.

Sau khi phát hiện vụ việc trên, quản lý khách sạn đã báo lên Công an quận Hải An. Nhận tin báo, công an đã có mặt phong tỏa hiện trường để điều tra.

Theo quản lý khách sạn, đôi nam nữ đã thuê phòng từ ngày 26/5 và không đi ra ngoài.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng ghi nhận cô gái khoảng 29 tuổi chết trên giường, còn người đàn ông 38 tuổi chết trong tư thế treo cổ trong nhà tắm.

Phá đường dây môi giới mại dâm qua Zalo, đi khách giá 7 triệu đồng/lượt

Hai đối tượng Hiện và Thành

Chiều 24/5, kiểm tra hành chính khách sạn Royal tại phường Phú La, quận Hà Đông, lực lượng chức năng phát hiện quả tang 2 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Qua điều tra, các trinh sát hình sự đã làm rõ đối tượng Đào Quang Hiện (SN 2001, trú xã Hoàng Long, Phú Xuyên, Hà Nội) có liên quan đến đường dây bán dâm này. Đào Long Thành (SN 2004, trú xã Hoàng Long, Phú Xuyên) là đối tượng cùng tham gia đường dây môi giới mại dâm với Hiện.

Lời khai của các đối tượng thể hiện: Khoảng tháng 2/2022, Hiện cùng Thành bàn bạc lập nhóm Zalo “Top One SG HN Phố”, mục đích tìm khách mua dâm; và nhóm: “Hội Bon Chen” để giới thiệu khách cho gái bán dâm.

Để điều hành hai nhóm trên, Hiện sử dụng tài khoản Zalo “Lá Diêu Bông”; Thành sử dụng tài khoản Zalo “Nghiêm Gia Long”, qua đó thỏa thuận giá mua dâm giá từ 3,5 triệu đồng đến 7 triệu đồng/lượt.

Căn cứ tài liệu điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Hà Đông đã tạm giữ hình sự đối với Đào Quang Hiện và Đào Ngọc Thành về hành vi Môi giới mại dâm.

