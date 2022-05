Phú Yên: 3 người trong gia đình nghi bị sát hại trong đêm

Hiện cơ quan Công an đang tiến hành truy tìm người con rể cũ của gia đình không may nghi bị sát hại này.

Sáng nay (29-5), trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Văn Tĩnh, Chủ tịch UBND thị xã Đông Hòa (Phú Yên), xác nhận clực lượng công an đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của 3 người trong 1 gia đình ở khu phố Phú Hiệp 3, phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa.

Theo đó, sáng cùng ngày, người dân địa phương phát hiện ba người trong gia đình ông Nguyễn Cu (60 tuổi, ngụ khu phố Phú Hiệp 3, phường Hòa Hiệp Trung) nghi bị sát hại chết trong nhà nên trình báo báo cơ quan chức năng.

Ba nạn nhân gồm ông Cu cùng vợ là bà Lê Thị Liền (58 tuổi) và con gái Nguyễn Thị Dương (28 tuổi).

Khi phát hiện 3 người trong gia đình ông Cu tử vong nghi bị sát hại thì người dân địa phương không thấy con gái chị Dương là cháu Nguyễn Thị Thanh V. (3 tuổi). Ngày thường, cháu V. cùng sống với mẹ trong gia đình ông Cu.

Tuy nhiên, trao đổi với Báo Người Lao Động, một lãnh đạo Công an thị xã Đông Hòa cho biết sau đó cơ quan chức năng đã tìm thấy cháu V. ở nhà nội của cháu. "Hiện công an đang truy tìm người con rể cũ của gia đình ông Cu" - vị lãnh đạo Công an thị xã Đông Hòa nói rồi cho hay vì tính chất vụ việc nghiêm trọng nên hiện Cơ quan CSĐT Công an Phú Yên đã thụ lý để điều tra.

Theo người dân địa phương, chị Dương đã ly hôn chồng và cùng con gái về với cha mẹ chị Dương hơn hai năm nay. Gần đây, chồng cũ chị Dương thỉnh thoảng có về nhà ông Cu và xảy ra cãi vã với chị Dương trong việc giành quyền nuôi con.

