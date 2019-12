Nóng trong tuần: Nữ sinh viết "Bản tự nguyên yêu", thầy giáo dạy Toán bị bắt

Chủ Nhật, ngày 01/12/2019 19:00 PM (GMT+7)

Sau khi học trò chủ động nhắn tin, ông Chính đã nhiều lần đi ăn uống và quan hệ tình dục khiến nữ sinh này mang thai.

Bắt tạm giam thầy giáo dạy toán vụ nữ sinh viết "Bản tự nguyên yêu" gây sốc

Không những đăng "Bản tự nguyện yêu thầy Chính" lên mạng xã hội mà nữ sinh này còn công khai ảnh ân ái bên người thầy đã lớn tuổi

Ngày 25-11-2019, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Văn Chính (55 tuổi, nguyên giáo viên dạy Toán Trường THPT Sóc Sơn) để điều tra làm rõ về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Trước đó, trên mạng xã hội (Facebook) xuất hiện "Bản tự nguyện yêu thầy Chính" được cho là của nữ sinh T. (học sinh lớp 12 Trường THPT Sóc Sơn) viết, gây xôn xao dư luận.

Cụ thể, T. thừa nhận có quan hệ tình cảm với thầy giáo dạy Toán của mình là ông Nguyễn Văn Chính ngay từ khi vào học lớp 10. Vào ngày 28-4-2018, T. đã chủ động nhắn tin và tự tìm đến với ông thầy này.

Sau khi gia đình T. phát hiện sự việc, đã làm đơn tố cáo ông C. có hành vi dụ dỗ quan hệ tình dục với người chưa đủ 16 tuổi (tính tại thời điểm tháng 5/2018).

Ngay sau khi tiếp nhận đơn tố cáo của gia đình nữ sinh T., lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Kiên Giang đã chỉ đạo đơn vị quản lý trực tiếp thực hiện tạm đình chỉ công tác đối với ông Chính vì ông này đã vi phạm nghiêm trọng về đạo đức nhà giáo.

Xét xử mẹ nữ sinh giao gà và kẻ sát hại con gái trong vụ án ma túy

5 bị cáo lắng nghe HĐXX tuyên án

Ngày 27/11, TAND tỉnh Điện Biên mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án Mua bán trái phép chất ma túy xảy ra tại huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

Các bị cáo Vì Thị Thu (37 tuổi), Bùi Văn Công (44 tuổi) bị truy tố về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Các bị cáo Lường Văn Hùng (28 tuổi), Trần Thị Hiền (44 tuổi, mẹ nữ sinh Cao Mỹ Duyên, người bị nhóm Vì Văn Toán bắt cóc, sát hại) bị truy tố về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Bị cáo Vì Văn Toán (37 tuổi, chồng Vì Thị Thu) bị truy tố về tội Mua bán trái phép chất ma túy và tội Chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy.

Trong phiên đối chất, xét hỏi này, bị cáo Vì Thị Thu (37 tuổi) phủ nhận việc mua bán 2 bánh ma túy cho Bùi Văn Công (44 tuổi) và Lường Văn Hùng (28 tuổi). Trong khi đó, chồng của Thu là Vì Văn Toán (37 tuổi) tiếp tục khẳng định vợ mình có bán 2 bánh ma túy cho Công và Hùng.

Về phần bị cáo Trần Thị Hiền (44 tuổi, mẹ nữ sinh Cao Mỹ Duyên) khăng khăng cho rằng mình bị oan. Bà Hiền khẳng định mình không hề mua bán 2 bánh ma túy với Công và Hùng.

Phiên tranh luận diễn ra khá căng thẳng giữa luật sư bảo vệ quyền lợi cho bà Hiền, bản thân bà Hiền với đại diện phía VKSND tỉnh Điện Biên.

Được nói lời sau cùng, bị cáo Hiền mong HĐXX xem xét rút lại hồ sơ để điều tra lại vụ án, từ đó giúp được minh oan cho bị cáo.

Chiều tối cùng ngày, HĐXX tuyên án bị cáo Trần Thị Hiền 20 năm tù; bị cáo Bùi Văn Công 20 năm tù; bị cáo Vì Thị Thu tù chung thân; bị cáo Lường Văn Hùng tù chung thân về tội Mua bán trái phép chất ma túy; bị cáo Vì Văn Toán tù chung thân về các tội Mua bán trái phép chất ma túy và Chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy.

Mẹ đẻ bán "cái ngàn vàng" của con gái 13 tuổi cho bác sĩ ở Hà Nội

Tuyết đã gạ bán trinh chính con gái ruột chỉ 13 tuổi của mình cho một bác sĩ nha khoa để kiếm tiền ăn tiêu. (Ảnh minh hoạ)

VKSND Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Thị Bạch Tuyết (34 tuổi, TP HCM) về tội Môi giới mại dâm, khung hình phạt từ 7 đến 15 năm tù.

Liên quan vụ án, Nguyễn Đức Nhân (trú tại Hà Nội) bị truy tố về tội Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi và Mua dâm người dưới 18 tuổi.

Theo cáo trạng, qua mạng xã hội, tháng 9/2018 Tuyết thấy Nhân bình luận "cần tìm người yêu" nên liên hệ, cho biết muốn bán trinh con gái ruột sinh năm 2005, giá 100 triệu đồng. Tuyết giải thích buộc phải làm vậy vì điều kiện kinh tế khó khăn và cần tiền trả nợ. Nhân trả lời không có nhu cầu song vẫn yêu cầu Tuyết gửi ảnh của đứa trẻ.

Ba ngày sau khi Tuyết gửi ảnh, hôm 4/10/2018, Nhân nhắn tin thông báo đã tìm được khách mua trinh, yêu cầu ra Hà Nội. Ngày 18/10/2018, Tuyết lái xe máy chở con đi từ TP HCM.

Trong lúc này, Nhân báo khách hủy hợp đồng, nếu Tuyết đồng ý, anh ta sẽ là khách hàng trong 6 tháng, mỗi tháng trả 30 triệu đồng. Đề nghị này bị Tuyết từ chối với lý do không muốn con quan hệ tình dục nhiều lần. Tuyết nói chỉ cho Nhân "gặp gỡ" một lần với giá 25 triệu đồng.

Tuy nhiên, cuối tháng 10/2018, trong 4 ngày tại Hà Nội, Tuyết đã hai lần "bán" con cho Nhân để anh ta chụp ảnh khỏa thân, dâm ô và quan hệ, nhận tổng cộng 15 triệu đồng.

Thanh tra giao thông bị chém đứt gân ngón tay

Hùng tại cơ quan công an.

Theo điều tra, ngày 27/11, anh Nguyễn Văn Phơi (sinh năm 1968, là thanh tra viên) chở anh Nguyễn Văn Tám (sinh năm 1967, Đội trưởng cùng thuộc Đội nghiệp vụ Thanh tra giao thông số 3, tỉnh Đồng Tháp) đang thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giải tỏa hành lang lộ giới tuyến Quốc lộ 30. Khi 2 cán bộ này đi đến đoạn đường thuộc ấp An Phước, xã An Bình A, thị xã Hồng Ngự (Đồng Tháp) thì bị Hùng dùng gạch đá ném trúng vào xe.

Anh Phơi và anh Tám dừng xe lại xuống kiểm tra liền bị Nguyễn Phi Hùng (sinh năm 1983, ngụ ấp An Lộc, xã An Bình A) cầm dao rượt chém. Anh Phơi chạy không kịp nên bị Hùng chém đứt gân ngón tay.

Tiếp nhận tin báo, Công an thị xã Hồng Ngự phối hợp với các ngành chức năng huy động lực lượng bắt Hùng trong trường hợp khẩn cấp. Khi lực lượng tiếp cận bắt, Hùng chống trả quyết liệt, sử dụng nhiều vỏ chai thủy tinh đập vỡ ném vào lực lượng công an, dùng dao tấn công lực lượng công an rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ngày 28/11, Công an thị xã Hồng Ngự đã bắt được Hùng và ra quyết định tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản, cố ý gây thương tích và chống người thi hành công vụ.

Lời khai của mẹ kế giết con chồng, giấu xác ở vườn mía

Hình ảnh nạn nhân Bàn Văn T. (ảnh nhỏ) và khu vực vườn mía nơi tìm thấy thi thể cháu T.

Ngày 24/11, tại xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang đã xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng.

Nạn nhân trong vụ án này là bé trai Bàn Văn T. (6 tuổi, đang học tại trường tiểu học Hồng Quang, huyện Lâm Bình).

Còn nghi phạm là La Thị Thức (SN 1989, trú tại xã Trung Hà, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang). Thức chính là mẹ kế của cháu Bàn Văn T..

Tại cơ quan công an, Thức khai, ngày 23/11, sau khi ngủ dậy buổi trưa, Thức nhìn thấy cháu T. chơi ngoài sân sau. Lúc này, bỗng trong đầu thức cứ xuất hiện người xui khiến Thức phải giết cháu T. thì mới tốt cho cháu và cho anh B..

Vì vậy, Thức đã cầm theo con dao có chuôi gỗ ở dưới bếp, đi theo con riêng của chồng ra đến vườn mía nhà hàng xóm. Tại đây, cháu T. bảo với mẹ kế là muốn ăn mía và chạy vào vườn mía.

Lúc này, Thức đã kéo tay cháu T., rồi dùng dao đâm vào người cháu, khiến nạn nhân gục xuống. Sau đó, Thức vứt con dao gây án tại khu vực hiện trường…

Tại thời điểm vụ việc xảy ra, Thức mới sinh con được hơn 1 tháng. Trước đó, Thức từng được chẩn đoán và điều trị bệnh “loạn thần cấp” tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang.

Cơ quan tố tụng tỉnh Tuyên Quang cũng đã trưng cầu giám định tâm thần tại Trung tâm Giám định tâm thần phía Bắc đối với La Thị Thức.

Hiện, Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố vụ án hình sự giết người, xảy ra tại thôn Nà Chúc, xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang.

