Ở nhờ rồi hiếp dâm con gái của bạn

Thứ Năm, ngày 28/11/2019 09:20 AM (GMT+7)

Thấy con gái của bạn ở nhà một mình, Giàu ôm hôn và giở trò đồi bại.

Ngày 27-11, Tòa Gia đình và Người chưa thành niên (TAND TP.HCM) xử sơ thẩm Phương Xuân Giàu (SN 1986; Ninh Thuận) tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Giàu có đơn khiếu nại gửi cơ quan công an nhưng đến nay, tòa vẫn chưa nhận được nên HĐXX quyết định tạm hoãn phiên tòa để làm rõ.

Theo cáo buộc, Giàu và ông H là bạn bè thân thiết. Từ đầu tháng 11-2018, Giàu ở cùng với gia đình ông H tại xã Vĩnh Lộc B (Bình Chánh, TP.HCM) để thuận lợi trong công việc.

Bị cáo Phương Xuân Giàu. Ảnh: CÙ HIỀN

Chiều 26-11-2018, cả hai uống bia với nhau đến tối thì ông H cùng vợ đi làm. Lúc này chỉ có cháu THNC (SN 2005; con gái ông H) ở nhà. Thấy vậy, Giàu nảy sinh ý định quan hệ tình dục với cháu.

Thấy cháu C đang ngồi gắn bông mai giả ở phòng khách, Giàu liền đến ôm, hôn. Cháu dùng chân đạp vào người Giàu và chạy vào phòng ngủ. Giàu theo vào, ôm, hôn, và thực hiện hành vi với cháu đến hai lần.

Hôm sau, cháu C kể lại sự việc cho ba mẹ nghe. Giàu cũng thú nhận sự việc với vợ chồng ông H. Ba mẹ cháu C đã đến cơ quan công an tố cáo Giàu.

Tại CQĐT, lúc đầu Giàu không nhận tội. Tuy nhiên, với những bằng chứng thu được, Giàu không thể chối cãi.

Trước đó, cháu C cũng là bị hại trong vụ án hiếp dâm mà bị cáo là Nguyễn Văn Thuận (19 tuổi). Thuận bị tuyên phạt 12 năm tù về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Thuận quen bé C qua mạng xã hội. Một lần chơi game đến 3 giờ sáng, Thuận gọi điện thoại cho bé C nói muốn gặp để tâm sự, bé đồng ý. Sau đó, Thuận quan hệ tình dục với bé.

