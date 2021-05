Nóng trong tuần: Nữ diễn viên “Về nhà đi con” lộ clip nóng 8 phút, công an phường phải giải trình

Chủ Nhật, ngày 30/05/2021 19:00 PM (GMT+7)

Nữ diễn viên “Về nhà đi con” lộ clip nóng, công an phường phải làm giải trình; Chồng sát hại vợ và con gái 8 tuổi, tự sát bất thành rồi gọi điện cầu cứu;… là những tin pháp luật nóng nhất tuần qua.

Nữ diễn viên “Về nhà đi con” lộ clip nóng, công an phải giải trình

Hot girl 9X V.T.A.T đã đến trụ sở công an trình báo.

Ngày 29/5, Công an phường Trung Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội) phối hợp với Công an TP Hà Nội điều tra, làm rõ vụ nữ diễn viên V.T.A.T (SN 1998, trú tại phường Trung Hoà) bị lộ clip riêng tư. Theo đó, đêm 28/5, Công an phường Trung Hòa phải báo cáo, giải trình với cấp có thẩm quyền để phối hợp làm rõ sự việc.

Trước đó, ngày 27/5, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một clip có độ dài khoảng 8 phút ghi lại cảnh nhạy cảm của một cặp đôi. Cư dân mạng ngay sau đó đã nhận định cô gái trong clip là chị V.T.A.T, một hot girl 9X nổi tiếng, từng tham gia đóng phim “Về nhà đi con”.

Trả lời báo chí, anh T. cho biết, anh và bạn gái anh là chị V.T.A.T là 2 nhân vật trong clip riêng tư. Tối 25/5, chị A.T cùng nhóm bạn có ăn uống tại một chung cư trên địa bàn phường Trung Hòa. Trong quá trình ăn uống có nói to, gây ồn ào, Ban Quản lý tòa nhà đã báo Công an phường Trung Hòa lên kiểm tra.

"Đang mùa dịch COVID-19 mà tụ tập nên Công an phường Trung Hòa đã đưa nhóm bạn gái tôi về trụ sở làm việc. Hôm đó, không có tôi ở đó, công an phường kiểm tra hành chính, thu hết điện thoại và yêu cầu đọc mật khẩu điện thoại" - anh T. nói và cho biết công an giữ cả nhóm đến 17 giờ hôm sau mới cho về.

Chồng sát hại vợ và con gái 8 tuổi, tự sát bất thành rồi gọi điện cầu cứu

Hiện trường vụ án mạng

Sáng 26/5, trên địa bàn huyện Tân Châu (Tây Ninh) đã xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng trong một gia đình ấp Tân Xuân, xã Tân Phú.

Nạn nhân là chị T. (39 tuổi) và con gái ruột là N. (8 tuổi). Người bị thương được đưa đi cấp cứu là anh H. (39 tuổi), chồng của chị T.

Theo lời kể của anh H., thì anh này đã dùng dao đâm vợ và con gái tử vong sau đó dùng dao tự sát nhưng không thành nên gọi điện kêu cứu.

Công an huyện Tân Châu đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tây Ninh có mặt tại hiện trường, khám nghiệm điều tra nguyên nhân vụ án mạng. Công an xác định, chị T. và anh H. kết hôn với nhau khoảng 10 năm và có con gái là N., thời gian gần đây cả hai hay mâu thuẫn, cãi vã về chuyện tiền bạc.

Hai nữ tiếp viên massage chiều quý ông “tới bến” ngay tại khách sạn

Hai đối tượng chỉ đạo nữ nhân viên massage bán dâm

Ngày 24/5, Công an TP.Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn đã ra quyết định khởi tố bị can và tạm giam đối với Dương Tấn Phúc (38 tuổi, hộ khẩu tại TP.Hồ Chí Minh) - là quản lý khách sạn Paradise có địa chỉ tại thôn Nam Đội Thân, TP.Bắc Kạn và Hoàng Phúc Dũng (19 tuổi, trú tỉnh Bắc Kạn) - là nhân viên lễ tân khu massage khách sạn Paradise về hành vi Môi giới mại dâm.

Trước đó, khoảng 0h ngày 10/5, Công an TP.Bắc Kạn phát hiện và bắt quả tang tại 2 phòng nghỉ của khách sạn có 2 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Lực lượng công an đã khám xét khẩn cấp cơ sở massage, thu được nhiều đồ vật liên quan đến hoạt động mại dâm.

Tại cơ quan các đối tượng khai nhận, 2 gái bán dâm là nhân viên của khu massage Paradise, đồng thời thừa nhận bán dâm dưới sự chỉ đạo, điều hành của Phúc và Dũng.

Tiểu thương bị đâm chết khi đang nằm trong ki ốt

Ngô Văn Phương tại trụ sở công an

Sáng 27/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Ngô Văn Phương (SN 1997, hộ khẩu tại TP.Hà Nội) để làm rõ hành vi Giết người.

Theo lời khai của Ngô Văn Phương, đối tượng có mâu thuẫn từ trước với ông M.V.T (SN 1975, trú tại Chợ Đầu mối, phường Đông Hương, TP.Thanh Hóa), do nghi ngờ nạn nhân đổ chất độc vào nguồn nước tại nơi Phương ở để đầu độc mình.

Sáng 24/5, trên đường đi ăn sáng, Phương nhìn thấy ông T. nằm trên giường gấp tại ki ốt bán hàng của gia đình. Lúc này, nhớ đến mâu thuẫn do Phương tự suy diễn ở trên, đối tượng đã dùng dao lao vào đâm nhiều nhát vào người ông T.

Hậu quả, nạn nhân bị mất nhiều máu phải đưa đi cấp cứu nhưng tử vong ngay sau đó.

Sau khi gây án, Phương bỏ chạy về nhà rồi đến Công an phường Đông Hương để đầu thú.

Người phụ nữ dùng cuốc sát hại dã man cụ bà bên bờ suối

Nông Thị Tầm tại trụ sở công an

Ngày 29/5, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố vụ án “Giết người” và ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nông Thị Tầm (39 tuổi, trú TP.Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn) để điều tra, làm rõ hành vi giết người.

Nạn nhân là bà V.T.Th (69 tuổi, trú TP.Bắc Kạn, hàng xóm của Tầm). Thi thể bà Th. được phát hiện vào ngày 27/5, tại bờ suối gần khu vực ruộng ngô của gia đình.

Tại cơ quan điều tra, Nông Thị Tầm đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Tầm dùng chiếc cuốc của bà Th. đánh nạn nhân nhiều nhát cho đến khi bà Th. gục xuống, tử vong sau đó.

