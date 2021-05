Diễn biến mới vụ nam thanh niên trút “mưa dao” sát hại tiểu thương tại chợ đầu mối

Thứ Năm, ngày 27/05/2021 11:21 AM (GMT+7)

Cơ quan công an đã thực hiện quy trình tố tụng đối với Ngô Văn Phương về hành vi Giết người.

Ngô Văn Phương tại trụ sở công an.

Liên quan đến vụ tiểu thương bị sát hại kinh hoàng ở chợ đầu mối, sáng 27/5, trao đổi với PV, một lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Ngô Văn Phương (SN 1997, hộ khẩu tại huyện Hoài Đức, TP.Hà Nội) để làm rõ hành vi Giết người.

Trước đó, khoảng 7h20 sáng 24/5, khi ông M.V.T (SN 1975, trú tại Chợ Đầu mối, phường Đông Hương, TP.Thanh Hóa) đang nằm trông hàng hóa tại ki ốt của gia đình ở Chợ Đầu mối, phường Đông Hương, TP.Thanh Hóa thì bất ngờ bị Ngô Văn Phương cầm dao chạy từ bên ngoài vào vị trí ông T. đang nằm đâm liên tiếp nhiều nhát vào người ông T.

Hậu quả, ông T. bị mất nhiều máu phải đưa đi cấp cứu nhưng tử vong ngay sau đó.

Nhận thức được hành vi của mình, đến 7h45 cùng ngày, Ngô Văn Phương đã đến Công an phường Đông Hương, TP. Thanh Hóa để đầu thú.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc.

Theo lời khai của Ngô Văn Phương tại trụ sở công an, Phương có mâu thuẫn từ trước với ông M.V.T do đối tượng nghi ngờ nạn nhân có hành vi đổ chất độc vào nguồn nước tại nơi Phương ở để đầu độc mình.

Đến 7h20 ngày 24/5, trên đường đi ăn sáng, Phương nhìn thấy ông M.V.T (SN 1975, trú Chợ đầu mối, phường Đông Hương, TP.Thanh Hoá) nằm trên giường gấp tại ki ốt bán hàng của gia đình ông T. Lúc này, nhớ đến mâu thuẫn do Phương tự suy diễn ở trên, đối tượng đã dùng dao lao vào đâm nhiều nhát vào người ông T.

Quá trình đâm, do dao bị gãy lưỡi nên Phương đã vứt dao lại hiện trường và bỏ chạy về nhà, sau đó đến Công an phường Đông Hương để đầu thú.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định.

Nguồn: http://danviet.vn/dien-bien-moi-vu-nam-thanh-nien-trut-mua-dao-sat-hai-tieu-thuong-tai-cho-dau-m...Nguồn: http://danviet.vn/dien-bien-moi-vu-nam-thanh-nien-trut-mua-dao-sat-hai-tieu-thuong-tai-cho-dau-moi-5020212751122379.htm