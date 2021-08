Vụ hai mẹ con bị chém dã man trong phòng ngủ: Nghi phạm là bạn học cùng lớp

Chủ Nhật, ngày 08/08/2021 17:15 PM (GMT+7)

Cơ quan công an đã bắt giữ được Lang Kim Thế Vinh sau 13 giờ vào cuộc điều tra vụ án hai mẹ con bị chém trọng thương.

Lang Kim Thế Vinh tại trụ sở công an.

Liên quan đến vụ hai mẹ con bị chém trọng thương trong phòng ngủ, chiều 8/8, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã bắt giữ thành công đối tượng Lang Kim Thế Vinh (SN 2004, trú khối Bắc Sơn, thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong, Nghệ An) sau 13 giờ vào cuộc điều tra, truy bắt.

Theo Công an tỉnh Nghệ An, khoảng 1h15 rạng sáng cùng ngày, nam nghi phạm đã dùng dao đâm, chém nhiều nhát vào người chị A.T.Đ. (SN 1985, trú tại khối Đông Sơn, thị trấn Kim Sơn) và con gái là cháu V.A.N. (SN 2004) khiến cả 2 nguy kịch. Lực lượng công an cùng người dân đã kịp thời đưa 2 nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện, đến chiều cùng ngày, mẹ con chị Đ. đã qua cơn nguy kịch.

Hai mẹ con chị Đ. bị chém trọng thương trong phòng ngủ.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, đối tượng gây án là Lang Kim Thế Vinh. Sau khi gây án, Vinh đã bỏ trốn.

Quá trình điều tra, truy bắt, đến khoảng 14h20 ngày 8/8, Phòng cảnh sát hình sự, Công an các huyện Quế Phong, Quỳ Châu đã bắt được Lang Kim Thế Vinh khi hắn đang lẩn trốn tại địa bàn xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu.

Liên quan đến vụ việc, theo UBND thị trấn Kim Sơn, UBND thị trấn Kim Sơn, Vinh và nạn nhân N. cùng học chung một lớp 12 tại trường THPT nội trú số 2 Nghệ An.

Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

