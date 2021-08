Nóng trong tuần: Cuộc thác loạn của “thánh chửi” Dương Minh Tuyền và 12 dân chơi

Chủ Nhật, ngày 01/08/2021 19:00 PM (GMT+7)

Cuộc thác loạn của “thánh chửi” Dương Minh Tuyền và 12 dân chơi; Cô gái trẻ bị lột quần áo, tra tấn dã man ở Thái Bình;… là những tin pháp luật nóng nhất tuần qua.

Cuộc thác loạn của “thánh chửi” Dương Minh Tuyền và 12 dân chơi

“Thánh chửi” Dương Minh Tuyền bị bắt quả tang sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Sáng 29/7, Đội Cảnh sát Hình sự, Công an TP.Ninh Bình (Ninh Bình) kiểm tra quán karaoke Phan Tom có địa chỉ tại phố 11, phường Đông Thành, TP. Ninh Bình do Nguyễn Anh Tuấn (SN 1992) làm chủ. Thời điểm kiểm tra, cơ sở đang hoạt động bất chấp các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện tại phòng “Trái đất” thuộc tầng 5 của quán có 13 đối tượng đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy và bay lắc tập thể.

Xét nghiệm nhanh, phát hiện 11/13 đối tượng dương tính với chất ma túy, trong đó có Bùi Quỳnh Châu (SN 1993, trú tỉnh Thanh Hóa, nhân viên của quán Phan Tom) và Dương Minh Tuyền (“thánh chửi” Dương Minh Tuyền, SN 1986, trú tỉnh Bắc Ninh).

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, đã đặt mua 10 viên ma túy dạng kẹo và 1 túi Ketamin có tổng trị giá 14 triệu đồng để tổ chức sinh nhật cho Châu. Số ma tuý này được mua qua Nguyễn Thế Dũng (SN 1993, trú tỉnh Ninh Bình).

Liên quan đến vụ việc, 1/8, thông tin từ Công an TP.Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Bùi Quỳnh Châu (28 tuổi, ở Thanh Hóa), Nguyễn Văn Cung (27 tuổi, ở Thái Nguyên), Nguyễn Thế Dũng (28 tuổi), Nguyễn Duy Nhiên (21 tuổi) và Nguyễn Anh Tuấn (29 tuổi, ở Ninh Bình) về hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Cô gái trẻ bị lột quần áo, tra tấn dã man ở Thái Bình

Cô gái bị lột quần áo, tra tấn dã man

Ngày 26/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Thu Hà (SN 2004, trú tỉnh Thái Bình) về tội “Làm nhục người khác” và “Giữ người trái pháp luật”.

Ngoài Hà, cơ quan điều tra cũng ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Văn Lộc (SN 2005, trú tỉnh Hà Nam) về tội “Làm nhục người khác”.

Trước đó, tối 22/7, tại một phòng trọ ở thị trấn Hưng Hà, đã xảy ra mâu thuẫn giữa Hà, M.H (14 tuổi), Trần Thị Minh Thư (16 tuổi, cùng trú huyện Hưng Hà) và V.T.H.T (15 tuổi, ở Thanh Hóa).

Thư, Hà, M.H. đã lao vào đánh đập dã man, lột bỏ quần áo của T. Nhóm này còn nhờ Lộc dùng điện thoại quay lại clip, đăng lên mạng xã hội.

Sau khi đánh xong, cả nhóm rủ nhau đi chơi và nhốt T. ở lại trong phòng. Do sợ sẽ bị đánh tiếp nên T. trèo qua ô cửa thông gió trốn ra ngoài rồi đến công an trình báo.

Hot tiktoker trốn truy nã vẫn đi giao thuốc lắc

Lê Thị Bích Ngọc là một Tiktoker nổi tiếng

Ngày 30/7, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (PC04) Công an tỉnh Bắc Giang đang tạm giữ Lê Thị Bích Ngọc (SN 1999, trú tỉnh Hải Dương) và Phạm Xuân Biển (SN 1991, trú tỉnh Hưng Yên) để điều tra, làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.

Trước khi bị bắt giữ, Ngọc đang bị Công an thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên truy nã về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý. Lê Thị Bích Ngọc còn là một hot tiktoker trên nền tảng mạng xã hội này. Tài khoản của Ngọc có hơn 39.000 lượt người đăng ký theo dõi và nhận được hơn 155.900 lượt thích.

Đáng chú ý, trước khi bị bắt, Ngọc vẫn thường xuyên đăng tải những video khoe nhan sắc của mình trên tài khoản Tiktok cá nhân, bất chấp việc đang bị truy nã.

Trước đó, ngày 23/7, tại thôn Tân Văn 3, Tân Dĩnh, Lạng Giang, Bắc Giang, cơ quan công an phát hiện Ngọc Và Biển có hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.

Cơ quan điều tra đã thu giữ 1.500 viên thuốc lắc loại MĐMA, 1 gói nhỏ heroin, 5 điện thoại, 1 ô tô, và một số tài liệu có liên quan của Ngọc và Biển trong quá trình điều tra vụ việc.

Nhân viên bảo vệ bị sát hại, đốt xe máy ngay tại cổng công ty

Hiện trường vụ việc.

Sáng 29/7, một số bảo vệ thuộc Cụm Công nghiệp Thanh Oai, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai (Hà Nội) đến công ty làm thì phát hiện đồng nghiệp là anh H. tử vong cạnh bốt bảo vệ, trước cổng công ty, trên người có nhiều vết máu.

Vào cuộc điều tra, chỉ trong buổi sáng cùng ngày, đối tượng gây án đã bị công an bắt giữ.

Người dân sống cạnh hiện trường cho biết, nạn nhân là ông H. (SN 1969, trú tại xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai), còn nghi phạm cũng tầm tuổi ông H., trú tại phường Đồng Mai – Hà Đông.

Theo nhân chứng, trước đó, cả nạn nhân và nghi phạm từng xích mích do liên quan đến tài chính, dẫn đến xe máy của ông H. bị đốt.

Nhậu giữa mùa dịch, 9 người bị phạt 150 triệu đồng

Lực lượng chức năng bắt quả tang các đối tượng tổ chức ăn nhậu trong mùa dịch

Ngày 28/7, Công an thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng (Bình Dương) đã tống đạt quyết định của UBND huyện xử phạt vi phạm hành chính 9 đối tượng với hành vi “không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người”, với tổng số tiền phạt 150 triệu đồng.

Trước đó, 0h05 ngày 25/7, tổ tuần tra Công an thị trấn Dầu Tiếng phát hiện tại một căn nhà thuê thuộc khu phố 4B, thị trấn Dầu Tiếng có 9 người tổ chức ăn nhậu, tập trung đông người. Quá trình ăn nhậu, những người này còn chụp hình rồi đăng lên đăng lên mạng xã hội.

Làm việc với lực lượng chức năng các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm và cam kết không tái phạm.

