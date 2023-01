Nóng trong tuần: Hung thủ sát hại bạn gái cũ ở Hà Nội vì ghen

Hung thủ sát hại bạn gái cũ ở Hà Nội vì ghen

Rạng sáng 13/1, trên phố Vương Thừa Vũ, TP. Hà Nội xảy ra cuộc xô xát giữa Hoàng Văn Thành (quê tỉnh Thái Nguyên) và chị U.T.P. (SN 2003, quê tỉnh Lai Châu, nhân viên làm nail). Quá trình xô đẩy, Thành cầm dao đã vật ngã chị P. xuống đất rồi đâm nhiều nhát khiến nạn nhân gục xuống, chảy nhiều máu.

Hoàng Văn Thành tại trụ sở công an.

Gây án xong, Thành đi sang quận Long Biên bỏ trốn. Quá trình này, Thành có gọi điện, nhắn tin cho 2 gười nói đã giết chị P. và sẽ đi tự sát. Đến đêm 14/1, biết không thể trốn thoát, Thành đã đến Công an quận Thanh Xuân đầu thú, thừa nhận hành vi phạm tội.

Tại cơ quan công an, Thành khai nhận đang làm thợ cắt tóc ở địa bàn quận Hai Bà Trưng, nạn nhân P làm nối mi và sơn móng ở phố Vương Thừa Vũ. Bản thân và chị P. có quan hệ tình cảm với nhau từ năm 2020.

Đêm 12/1, Thành tới cửa hàng nơi chị P. làm việc thì thấy chị P. đang đứng trước cửa nhà số 84 Vương Thừa Vũ cùng anh D. (trú TP.Hà Nội). Thành hỏi mối quan hệ giữa P. và D. thì được chị P. cho biết anh D. là người yêu của mình. Thành và chị. P xảy ra cãi vã và xảy ra án mạng.

Lời khai của nghi phạm nổ súng bắn hai người trong hai ngày

Ngày 14/1, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Bắc Ninh cho biết, đã phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đối với Lê Nguyễn Minh Tuấn (SN 2003, trú thôn Quang Minh, xã Quang Trung, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) về hành vi Giết người.

Lê Nguyễn Minh Tuấn tại trụ sở công an.

Tuấn là nhân viên của quán karaoke Hương Xuân - Sky có địa chỉ tại phường Đồng Ngàn, TP Từ Sơn. Trong quá trình làm việc, Tuấn cho rằng anh Thiềm (SN 1990, trú TP Hải Phòng - là quản lý quán) thường xuyên gây áp lực, chửi mắng Tuấn. Khoảng 0h15 ngày 13/1, khi anh Thiềm đang ngồi ở khu vực quầy bar của quán, Tuấn đã dùng súng bắn tử vong anh Thiềm tại chỗ. Gây án xong, Tuấn bỏ trốn đến một nhà nghỉ và bị cơ quan công an phát hiện, bắt giữ.

Tại trụ sở công an, Tuấn tiếp tục khai nhận trước khi sát hại anh Thiềm, đối tượng đã bắn tử vong anh Viện (SN 2001, trú huyện Vụ Bản) vào khoảng 21h tối 12/1 tại tỉnh Nam Định. Qua test nhanh, Lê Nguyễn Minh Tuấn được xác định dương tính với ma tuý tổng hợp.

Phá đường dây ma tuý cực lớn tại chung cư do "bà trùm" 25 tuổi cầm đầu

Chiều 14/1, Đại tá Lê Đức Hùng, Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm (TP Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy tại một khu đô thị GoldMark City, thu giữ 105 kg ma túy các loại, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Ninh (SN 1998), trú xã Kim Ngọc, huyện Bắc Quang, Hà Giang) và 5 người khác để điều tra.

Trước đó, ngày 11/1, cơ quan Công an nắm được thông tin các đối tượng sẽ tập kết ma túy về nơi ở của đối tượng tại tòa R3 khu đô thị Goldmark City nên lên phương án bắt giữ. Ninh là đối tượng cầm đầu, cùng đồng phạm thực hiện giao dịch, mua bán ma túy số lượng lớn với thủ đoạn tinh vi.

Khoảng 9h cùng ngày, khi đối tượng này đang vận chuyển 9 thùng giấy bên trong chứa ma túy tại hầm R3 Khu đô thị Goldmark City thì bị Công an quận Bắc Từ Liêm bắt quả tang. Qua khai thác nhanh, đối tượng khai nhận còn giấu ma túy tại nơi ở, qua đó tổ công tác phát hiện, thu giữ thêm 15 thùng giấy bên trong chứa ma túy.

Qua giám định sơ bộ tổng khối lượng ma túy thu giữ được là 105 kg, gồm Ketamine và MDMA. Công an quận Bắc Từ Liêm đã huy động 100 CBCS mở rộng điều tra và khai thác 15 đối tượng khác ở các tỉnh Hà Giang, Thái Bình, Nghệ An, Ninh Bình và Hà Nội. Sau khi phân loại, đã khởi tố, bắt tạm giam thêm 5 bị can.

16 "má mì" điều hành khoảng 100 tiếp viên ở khách sạn quận 3, quận 5

Ngày 8/1, Phòng CSHS (PC02), Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, sàng lọc, làm rõ vai trò của nhiều người trong chuyên án tổ chức, môi giới mại dâm trên địa bàn. Trước đó, Phòng PC02, Công an TP.HCM phát hiện nhóm tổ chức hoạt động môi giới mại dâm tại khách sạn – massage – karaoke Festival (31 Cao Thắng, phường 2, quận 3, TP.HCM) và chi nhánh của cơ sở này là khách sạn – massage – karaoke Top Đỉnh Cao (Fortune, địa chỉ số 700 Trần Hưng Đạo, phường 2, quận 5) nên xác lập chuyên án đấu tranh.

Có khoảng 100 nữ tiếp viên được xác định sẵn sàng đi bán dâm.

Cả hai địa điểm này do tổng giám đốc là Võ Tường Phúc (57 tuổi) nắm quyền cao nhất, Nguyễn Minh Thông (57 tuổi; trực tiếp điều hành), Lê Thị Ngọc Hiền (hay gọi là Oanh Lớn) và Nguyễn Trịnh Chí Phong (50 tuổi) là những người góp vốn, cùng đứng tên giấy phép kinh doanh.

Có khoảng 15 “má mì” cấp dưới do tổng quản lý là Ngọc Hiền điều hành. Những người này tổ chức, môi giới bán dâm cho khoảng hơn 100 tiếp viên nữ làm việc tại 2 địa chỉ trên.

Trường hợp khách quen, các tiếp viên nữ sẽ kích dục, múa sexy khỏa thân tại phòng karaoke để dụ dỗ mua dâm. Khi khách có nhu cầu thì tiếp viên sẽ xin phép các “má mì” để xem khách này có quen không. Trường hợp quen thì mới được đồng ý cho đi bán dâm. Hầu hết các nữ tiếp viên tại đây đều đi bán dâm cho khách tại phòng khách sạn Festival, khách sạn Fortune với giá từ 4 triệu đồng/lượt và 8 triệu đồng/lượt qua đêm.

