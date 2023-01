"Bà trùm" 25 tuổi và 105kg ma tuý vận chuyển tại hầm chung cư

Cũng tại Họp báo thông tin tình hình, kết quả nổi bật trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, chiều 14/1, Đại tá Lê Đức Hùng, Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm (TP Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy tại một khu đô thị GoldMark City, thu giữ 105 kg ma túy các loại, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Ninh (SN 1998), trú xã Kim Ngọc, huyện Bắc Quang, Hà Giang) và 5 người khác để điều tra.

Trước đó, Công an quận Bắc Từ Liêm phát hiện nhóm đối tượng có biểu hiện nghi mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn tại Khu đô thị GoldMark City (phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm) nên đã xác lập chuyên án để triệt phá.

Đại tá Lê Đức Hùng thông tin tại họp báo.

Ngày 11/1, cơ quan Công an nắm được thông tin các đối tượng sẽ tập kết ma túy về nơi ở của đối tượng tại tòa R3 khu đô thị Goldmark City nên lên phương án bắt giữ. Ninh là đối tượng cầm đầu, cùng đồng phạm thực hiện giao dịch, mua bán ma túy số lượng lớn với thủ đoạn tinh vi.

Khoảng 9h cùng ngày, khi đối tượng này đang vận chuyển 9 thùng giấy bên trong chứa ma túy tại hầm R3 Khu đô thị Goldmark City thì bị Công an quận Bắc Từ Liêm bắt quả tang. Qua khai thác nhanh, đối tượng khai nhận còn giấu ma túy tại nơi ở, qua đó tổ công tác phát hiện, thu giữ thêm 15 thùng giấy bên trong chứa ma túy.

Qua giám định sơ bộ tổng khối lượng ma túy thu giữ được là 105 kg, gồm Ketamine và MDMA. Công an quận Bắc Từ Liêm đã huy động 100 CBCS mở rộng điều tra và khai thác 15 đối tượng khác ở các tỉnh Hà Giang, Thái Bình, Nghệ An, Ninh Bình và Hà Nội. Sau khi phân loại, đã khởi tố, bắt tạm giam thêm 5 bị can.

