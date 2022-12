Nóng trong tuần: Bà trùm Dung 'Thà' là ai?

Bà trùm Dung 'Thà' là ai?

Ngày 2/12, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Dung (tức Dung “Thà”, SN 1966) và 3 đàn em.

Dung “Thà" bị khởi tố về hành vi tổ chức sử dụng ma tuý

Trước đó, đêm 23 rạng sáng 24/11, Dung "Thà" tổ chức sinh nhật cho đàn em tại một quán bar.

Khi kiểm tra, tổ công tác phát hiện 3 bàn khách có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ ma túy và nhiều đồ vật liên quan đến việc sử dụng ma túy. Xét nghiệm nhanh cho thấy, trong số 25 người liên quan, có 10 người dương tính với ma túy.

Vợ chồng Dung “Thà” là chủ khách sạn Công Dung (ở Quảng Bá, Tây Hồ) - nơi cảnh sát triệt phá một ổ mại dâm quy mô lớn, chuyên nghiệp năm 1998. Vụ triệt phá ổ nhóm mại dâm do Dung và chồng là Ngô Văn Thà gây chấn động dư luận khi người cầm đầu là những người có học thức. Theo đó, Dung tốt nghiệp đại học. Sau khi ra trường, Dung công tác tại một cơ quan Nhà nước trong 10 năm. Lúc bị bắt, Dung vẫn đang là cán bộ công chức Nhà nước. Còn Thà có bằng thạc sĩ luật học.

Khi ổ mại dâm bị triệt phá, Dung lĩnh 12 năm tù, còn Thà nhận bản án 19 năm tù.

Người mẹ trong vụ 3 con gái đốt nhà ở Hưng Yên tiên lượng nặng

Liên quan đến tình hình sức khỏe bà V.T.Đ (SN 1961, người mẹ bị 3 con gái mang xăng đốt nhà gây bỏng nặng tại xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên), anh Đỗ Đức Điển (con trai bà Đ.) cho biết, mẹ mình vẫn tiên lượng rất nặng.

Theo anh Điển, thời gian qua, các bác sĩ luôn nỗ lực cứu chữa cho bà Đ. nhưng vì vết bỏng quá nặng nên bà Đ. bị nhiễm trùng máu và tụt huyết áp, tiên lượng xấu.

"Hiện sức khỏe của mẹ tôi vẫn đang rất nguy kịch, sốc nhiễm khuẩn nên phải lọc máu liên tục. Hiện số tiền điều trị cho mẹ tôi đã lên đến hơn 400 triệu đồng, gia đình đang phải vay mượn, nhưng giờ còn một tia hy vọng gia đình tôi cũng sẽ cố gắng cứu chữa cho mẹ", anh Điển chia sẻ.

Bà Đ. - nạn nhân trong vụ 3 con gái mang xăng đốt nhà mẹ đang tiên lượng nặng

Liên quan đến sự việc, lãnh đạo UBND xã Trung Hoà, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên cho biết, ngoài người con gái cả Đỗ Thị Định đã mất trước đó gần 10 ngày; người con gái thứ hai Đỗ Thị Điểm cũng vừa tử vong do thương tích quá nặng.

Hiện chỉ còn người mẹ và cô con gái út đang được điều trị tại Viện Bỏng Quốc gia.

Theo kết quả xác minh ban đầu từ cơ quan công an, do mâu thuẫn trong việc tranh chấp tài sản, chia quyền thừa kế đất, sáng 30/10, 3 người con gái đã mang theo can xăng 10 lít đến nhà mẹ đẻ của mình là bà V.T.Đ. ở xã Trung Hòa huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Tại đây, Điểm đã đổ xăng xuống sàn phòng khách và châm lửa đốt khiến cả 4 mẹ con bị thương, phải đi cấp cứu. Tài sản thiệt hại do bị đốt cháy khoảng 50 triệu đồng.

Khám xét căn hộ ở Vinhomes Ocean Park, phát hiện 6 trẻ sơ sinh nghi vấn trong đường dây đẻ thuê

Khoảng 17h ngày 29/11, tại KĐT Vinhomes Ocean Park, Công an xã Đa Tốn phối hợp với các đội nghiệp vụ của huyện Gia Lâm, Hà Nội kiểm tra 1 căn hộ của toà S207, phát hiện 1 đối tượng nam, 3 đối tượng nữ và 6 trẻ sơ sinh gồm có 4 cháu trai, 2 cháu gái.

Các cháu bé được đưa đến bệnh viện chăm sóc do người dân đăng trên mạng xã hội.

Đến 20h cùng ngày, Công an huyện Gia Lâm và Công an xã Đa Tốn tiếp tục tiến hành kiểm tra thêm căn hộ tại toà S1, phát hiện thêm 3 đối tượng liên quan, trong đó có 1 nam, 2 nữ. Đến 22h, Công an huyện Gia Lâm đã đưa cả 7 đối tượng về trụ sở để điều tra. 6 cháu bé được xe cứu thương đón ra bệnh viện đa khoa Gia Lâm chăm sóc.

Đến 11h ngày 30/11, Công an huyện Gia Lâm đã phối hợp với tổ dân phố và lực lượng chức năng khám xét hai căn hộ trên. Được biết, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Gia Lâm phát hiện có nhiều trẻ sơ sinh ở trong căn hộ trên, nghi vấn đây là đường dây đẻ thuê nên kiểm tra, xác minh làm rõ.

YouTuber phát trực tiếp xúc phạm danh dự người khác bị khởi tố

Ngày 28/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Bình Minh (tỉnh Vĩnh Long) đã ra quyết định khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Bùi Quang Thức (31 tuổi; ngụ phường Đông Thuận, thị xã Bình Minh) để điều tra về hành vi vu khống.

Theo hồ sơ, ngày 1-7, Công an thị xã Bình Minh có tiếp nhận đơn tố giác của bà T.T.Q về việc ông Thức đăng tải nội dung không đúng sự thật, vu khống đối với bà Q. Qua xác minh, cơ quan công an xác định nội dung tố giác của bà Q là đúng sự thật.

Cơ quan công an xác định vào khoảng tháng 4-2021, bà Q có cho một người tên T mượn hơn 1,3 tỉ đồng nhưng người này không trả nên bà Q đến công an tố cáo. Tháng 5-2022, bà Q nghi ngờ Bùi Quang Thức có liên quan đến việc T chiếm đoạt tiền của mình nên đã nhắn tin vào số điện thoại của Thức.

Đến tháng 6 vừa qua, Thức nhớ lại nội dung tin nhắn của bà Q nên đã nhiều lần sử dụng điện thoại di động truy cập vào tài khoản YouTube "Thánh khờ Miền Tây" (do Thức làm chủ) phát trực tiếp với lời lẽ thô tục, bịa đặt nhằm xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự và nhân phẩm của bà Q. Thức đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.

