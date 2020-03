Nóng trong tuần: "Giang hồ mạng" Huấn "hoa hồng" bị tạm giữ

Chủ Nhật, ngày 08/03/2020 19:00 PM (GMT+7)

"Giang hồ mạng" Huấn "hoa hồng" bị tạm giữ; 3 lý do Tuấn "khỉ" lẩn trốn được sau khi gây án... là những tin đáng chú ý nhất tuần qua.

"Giang hồ mạng" Huấn "hoa hồng" bị tạm giữ

Bùi Xuân Huấn và Lê Mạnh Đạt tại trụ sở công an

Ngày 4/3, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị đang tạm giữ Bùi Xuân Huấn (hay còn gọi là Huấn "hoa hồng", SN 1985, quê Yên Bái) để làm rõ hành vi Sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, khoảng 1h30 sáng cùng ngày, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP.Lào Cai phối hợp với Công an phường Lào Cai kiểm tra hành chính khách sạn Kim Cương, thuộc tổ 1A, phường Lào Cai.

Tại đây, lực lượng chức năng đã phát hiện Bùi Xuân Huấn (hay còn gọi là Huấn “hoa hồng”, SN 1985, quê huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái) và Lê Mạnh Đạt (SN 1985, trú TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ).

Đấu tranh tại chỗ, Huấn và Đạt chủ động khai nhận bản thân đã sử dụng ma túy, nên tổ công tác đã yêu cầu 2 đối tượng về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan điều tra, qua kiểm tra nhanh, cả Huấn và Đạt đều dương tính với ma túy tổng hợp.

Huấn "hoa hồng" được mọi người biết đến vào khoảng năm 2015, nhờ những hình ảnh, video ăn chơi, khoe của và trở thành một hiện tượng mạng xã hội. Các lần livestream, Huấn chủ yếu nói về triết lý sống trong giới giang hồ, khuyên mọi người tránh xa ma túy. Huấn "hoa hồng" từng được một số bộ phận giới trẻ coi là thần tượng. Trang facebook cá nhân của Huấn có trên 350.000 người theo dõi.

3 lý do Tuấn "khỉ" lẩn trốn được sau khi gây án

Thiếu tướng Tô Ân Xô trả lời tại cuộc họp báo

Ngày 3/3, tại cuộc họp báo thường kỳ Chính phủ, Thiếu tướng Tô Ân Xô – Chánh văn phòng Bộ Công an cho biết, tới nay lực lượng công an đã bắt 17 đối tượng trong vụ án Lê Quốc Tuấn (tức Tuấn “khỉ”). Các đối tượng bị bắt, khởi tố với các tội danh tàng trữ vũ khí quân dụng, mua bán trái phép vũ khí, không tố giác tội phạm…

Ngay sau khi Lê Quốc Tuấn gây án, Bộ Công an xác định đây là đối tượng đặc biệt nguy hiểm. Sau khi gây án, Tuấn bỏ trốn có tàng trữ súng, nhiều đạn. Ngoài ra còn có thể có các loại vũ khí khác. Hơn nữa, Tuấn rất thông thạo địa bàn, mối quan hệ rộng và đặc biệt liều lĩnh.

Đặc biệt, đối tượng Lê Quốc Tuấn trước khi gây án là một chiến sỹ công an, được đào tạo nên có khả năng đối phó với lực lượng công an. Chính vì vậy, quá trình vây bắt Tuấn “khỉ” gặp nhiều khó khăn.

Dàn cảnh bắt quả tang vợ và đồng nghiệp cũ ở khách sạn để tống tiền

Nguyễn Văn Phương và Trần Xuân Sơn tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Nghệ An

Ngày 7/3, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị này vừa bắt giữ và ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Phương (30 tuổi) và Trần Xuân Sơn (40 tuổi, đều ngụ xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, từ đầu từ tháng 2/2020, Phương phát hiện vợ mình là chị A. có nhắn tin với một người đàn ông tên L., là đồng nghiệp cũ của chị A. và thi thoảng hai người có hẹn nhau đi chơi. Tức tối vì cho rằng bị vợ lừa dối, Phương đe dọa, ép buộc vợ phải bằng mọi cách hẹn nam đồng nghiệp cũ tại khách sạn để Phương bắt quả tang và dằn mặt. Sợ bị chồng đánh đập và ly hôn, chị A. chấp nhận làm theo và hẹn ông L. đến thuê phòng khách sạn rồi nhắn tin số phòng cho Phương.

Phương rủ thêm bạn là Trần Xuân Sơn cùng đến khách sạn thuê phòng kề bên.

Khi ông L. lên phòng, Phương và Sơn lao vào hành hung, rút dao mang theo ra uy hiếp ông L., ép ông L. và chị H. lên giường để ghi hình "ngoại tình", sau đó buộc ông L. phải đưa 120 triệu đồng, nếu không sẽ gửi đoạn video này cho vợ ông này và đăng tải lên mạng xã hội.

Sáng 26/2/2020, ông L. mang 80 triệu đồng đến gặp Phương và Sơn tại một quán cà phê ở TP Vinh. Khi Phương và Sơn đang nhận 80 triệu đồng của ông L. thì bị bắt giữ.

Nam thanh niên bịt khẩu trang kín mặt, đi theo phụ nữ rồi làm liều

Phạm Văn Nam và tang vật tại trụ sở công an.

Ngày 6/3, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) Công an tỉnh Thanh Hóa đã điều tra, làm rõ và bắt giữ đối tượng Phạm Văn Nam (SN 1995, ở thôn Quý Tiến, xã Hà Sơn, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, trên tuyến QL 1A đi qua địa bàn TP.Thanh Hóa, Thị xã Bỉm Sơn và các huyện Hoằng Hóa, Hậu Lộc, Hà Trung liên tiếp xảy ra các vụ cướp giật tài sản gây hoang mang. Sau một thời gian điều tra, xác minh, ban chuyên án đã bắt giữ đối tượng Phạm Văn Nam là thủ phạm của hàng loạt vụ cướp giật tài sản nói trên. Trước khi bị bắt, Nam đã gây ra hơn 10 vụ cướp giật tài sản.

Tại cơ quan công an, Nam khai nhận, thường dùng thủ đoạn thay đổi xe máy, tháo biển kiểm soát và sử dụng khẩu trang che kín mặt, mặc áo khoác trùm đầu sau đó đi lại trên các tuyến giao thông để quan sát. Khi phát hiện người đi đường (thường là nữ giới) đi xe máy tay ga để cặp, túi xách ở móc treo đồ hoặc ở giá để chân thì bám theo. Đến đoạn vắng người, thì lập tức áp sát bị hại để cướp giật tài sản rồi tẩu thoát.

Cấm người chơi game mua, bán vật phẩm ảo

Chính phủ vừa ban hành nghị định 15/2020 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/4 tới.

Theo đó, hành vi lợi dụng trò chơi điện tử để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, gây mất trật tự, an toàn xã hội và an ninh quốc gia bị phạt tiền 2-3 triệu đồng.

Hành vi mua, bán vật phẩm ảo hoặc đơn vị ảo hoặc điểm thưởng bị phạt tiền từ 2-3 triệu đồng.

Hành vi đăng ký không đúng thông tin cá nhân khi chơi các trò chơi điện tử G1 bị phạt cảnh cáo.

Hành vi không chấp hành quy định về quản lý giờ chơi tại điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng bị phạt tiền từ 600 ngàn đến 1 triệu đồng.

Ngoài ra, hành vi quy đổi vật phẩm ảo, đơn vị ảo, điểm thưởng được thành tiền hoặc thẻ thanh toán hoặc phiếu thưởng hoặc các hiện vật có giá trị giao dịch bên ngoài trò chơi điện tử dưới bất kỳ hình thức nào bị phạt từ 170-200 triệu đồng.

