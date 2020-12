Vụ hai thanh niên gắn camera trong nhà nghỉ quay lén nhiều phụ nữ “ăn vụng”: Hành vi bệnh hoạn và vi phạm pháp luật

Vụ hai thanh niên gắn camera trong nhà nghỉ quay lén nhiều phụ nữ “ăn vụng”: Hành vi bệnh hoạn và vi phạm pháp luật

Thứ Bảy, ngày 19/12/2020 16:06 PM (GMT+7)

Trong những ngày lang thang, phát hiện một số phụ nữ có biểu hiện vào nhà nghỉ để “ăn vụng”, các đối tượng đã bàn nhau lắp thiết bị quay lén để tống tiền nạn nhân. Bước đầu các đối tượng khai nhận đã chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của nhiều bị hại.

Ngày 17/12, Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Chu Danh Giang (37 tuổi) và Nguyễn Trọng Toại (23 tuổi), cùng trú tại huyện Hoài Đức (Hà Nội) để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo điều tra, Giang biết một số chị em, phụ nữ hay đi vào nhà nghỉ, khách sạn ngoại tình với trai lạ. Khoảng tháng 7/2020, Giang rủ Toại lắp thiết bị quay lén tại phòng các nhà nghỉ, khách sạn để quay hình các cặp đôi đang quan hệ. Cả hai đã mua nhiều camera nhỏ gọn rồi giả làm khách vào các nhà nghỉ, khách sạn thuê phòng để lắp camera. Sau khi thu thập được các hình ảnh, Giang và Toại theo chân những phụ nữ này để biết địa chỉ nhà, nơi làm việc rồi dọa tống tiền.

Nắm được thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội đã vào cuộc điều tra và bắt giữ Giang và Toại. Qua khám xét, công an đã thu giữ 3 thẻ nhớ, 6 điện thoại di động, 1 máy in ảnh, 300 trang phôi ảnh, 4 camera chuyên dụng kích thước nhỏ kết nối WiFi dùng để quay trộm cùng nhiều thiết bị chuyên dụng khác.

Kiểm tra điện thoại, thiết bị lưu trữ, công an phát hiện 52 clip sex, hình ảnh nhạy cảm trong phòng nhà nghỉ của nhiều người. Tại cơ quan điều tra, Giang và Toại khai đã cưỡng đoạt được hơn 180 triệu đồng của nhiều bị hại khác nhau.

Bình luận về vụ án này, luật sư Đặng Văn Cường- Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư Hà Nội) cho rằng, trong thời đại công nghệ hiện nay thì rất dễ dàng khi trang bị cho mình một phương tiện ghi âm, ghi hình, thậm chí những phương tiện ngụy trang. Pháp luật quy định chỉ có các tổ chức, đơn vị được phép mua bán, sử dụng các phương tiện ghi âm ghi hình ngụy trang mới được phép sử dụng. Tuy nhiên, trên thực tế việc quản lý các phương tiện này còn nhiều bất cập dẫn đến việc nhiều đối tượng mua bán, sử dụng các phương tiện ghi âm ghi hình ngụy trang rất phổ biến.

Nhiều đối tượng vì có được những phương tiện này mà đã thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm đến quyền riêng tư cá nhân, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Những dữ liệu thu thập trái phép đó là công cụ, điều kiện để các đối tượng tiếp tục thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác. Bởi vậy, việc ghi lén hình ảnh của người khác trong nhà nghỉ lúc họ quan hệ tình dục hoặc thực hiện các hành vi có tính chất tình dục, khỏa thân... là hành vi xâm phạm nghiêm trọng đến quyền tự do cá nhân. Hành vi này là vi phạm pháp luật và có thể gây ra nhiều hệ lụy xấu cho xã hội.

Nếu đối tượng sử dụng những hình ảnh này để tống tiền thì đây là hành vi cưỡng đoạt tài sản. Với hành vi cưỡng đoạt tài sản (đe dọa uy hiếp tinh thần của người khác để buộc họ phải giao tài sản) thì đối tượng sẽ bị xử lý hình sự theo Điều 170 (Bộ luật Hình sự 2015).

Trường hợp đối tượng chưa kịp sử dụng hình ảnh vào mục đích cưỡng đoạt tài sản hoặc không có ý định tống tiền nạn nhân nhưng rao bán cho các đối tượng xấu để thực hiện hoạt động mại dâm, kích dục hoặc các website đen, hoặc đưa lên mạng xã hội thì có thể xử lý hình sự về các tội Truyền bá văn hóa phẩm đồi truỵ theo Điều 326 (BLHS 2015).

"Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy là phổ biến cho người khác biết các vật phẩm có tính chất ăn chơi đàng điếm, dâm ô hoặc khêu gợi những ý thức thúc đẩy con người thỏa mãn lối sống ăn chơi đàng điếm, dâm ô bằng các thủ đoạn như: làm ra, sao chép, lưu hành, vận chuyển, sử dụng, mua bán, tàng trữ nhằm phổ biến hoặc có hành vi khác truyền bá những vật phẩm văn hóa có tính chất đồi trụy.

Tội phạm này xâm phạm đến truyền thống văn hóa của dân tộc, sự quản lý của Nhà nước về việc duy trì, phát triển nếp văn hóa văn minh mang đậm bản sắc dân tộc Việt Nam. Sự nguy hiểm của nó thể hiện ở sự xâm hại vào thuần phong mỹ tục của dân tộc, làm suy đồi về mặt đạo đức ảnh hưởng đến sự lành mạnh của nền văn hóa xã hội chủ nghĩa. Hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy trực tiếp xâm phạm chế độ bảo tồn và phát triển nền văn hóa Việt Nam, tác động tiêu cực đến đời sống tinh thần của nhân dân, đặc biệt là tầng lớp thanh thiếu niên", luật sư Cường phân tích.

Cũng theo luật sư Cường, đối tượng tác động của tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy là những sách, báo, phim, tranh, ảnh, nhạc hoặc những vật phẩm khác có nội dung không lành mạnh, mang tính chất đồi trụy như bạo lực, khiêu dâm… Việc xác định các vật phẩm này có tính chất đồi trụy hay không, nhất định phải do cơ quan chuyên môn (cơ quan văn hóa) thẩm định. Bởi vậy, đồng thời đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật nêu trên thì cơ quan chức năng cũng cần tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật để người dân nắm được các quy định cũng như chế tài về hành vi này.

Đồng thời, tăng cường công tác quản lý việc sản xuất, mua bán, sử dụng các phương tiện ghi âm ghi hình giáo dục đạo đức, ý thức của người sử dụng các loại phương tiện này để tránh việc sử dụng phương tiện này xâm phạm đến bí mật đời tư cá nhân, quyền tự do của công dân cũng như lợi dụng để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác.

