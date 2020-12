Nổ súng loạn xạ ở Tiền Giang: Đình chỉ công tác 4 sĩ quan công an Mỹ Tho

Thứ Tư, ngày 16/12/2020 10:01 AM (GMT+7)

Để xảy ra vụ nổ súng bắn nhau như phim hành động vào đêm khuya, 4 sĩ quan Công an TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đã bị đình chỉ công tác để làm rõ trách nhiệm.

Sáng 16-12, Phòng Tham mưu - Công an tỉnh Tiền Giang xác nhận Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh đã họp và thống nhất đình chỉ công tác 4 sĩ quan công tác tại Công an TP Mỹ Tho để xem xét làm rõ trách nhiệm trong vụ nổ súng như phim hành động mà Báo Người Lao Động Online đã thông tin.

Theo đó, 4 người bị đình chỉ công tác là trung tá Thái Thanh Tuấn, Đội trưởng Đội CSĐT Tội phạm về ma túy; trung tá Phạm Thanh Sang, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự; trung tá Nguyễn Văn Chờ, Trưởng Công an phường 6 và một cảnh sát khu vực.

Hiện trường vụ nổ súng

Công an tỉnh Tiền Giang cũng chính thức thông tin lúc 1 giờ 30 phút ngày 10-12, người dân ở hẻm Lê Lâm, phường 6, TP Mỹ Tho nghe rất nhiều tiếng súng nổ tại nhà của Nguyễn Tuấn Đăng (SN 1991, ngụ phường 6), là đối tượng cho vay tiền góp và sử dụng ma túy. Vụ nổ súng làm Đăng bị thương rất nặng.

Công an xác định thời điểm xảy ra vụ việc, tại nhà của Đăng có tổ chức tiệc, khoảng 10 người tham dự và sử dụng trái phép các chất ma túy. Trong lúc tiệc diễn ra, một nhóm khoảng 20 người đi trên nhiều xe máy kéo đến. Nhóm này có Nguyễn Ngọc Long (SN 2000; ngụ phường 8, TP Mỹ Tho).

Nhóm của Long đi từ một hẻm vào và nghe tiếng súng nổ thì quay lại. Một người trên xe máy ngã té và co giật. Hai bên nổ súng bắn nhau nhau khoảng hơn 1 phút thì nhóm người này kéo người bị thương đi luôn. Người bị thương được xác định là Long.

Tại hiện trường, công an thu giữ 12 vỏ đạn và 1 viên đạn chưa nổ là loại súng thể thao; 4 vỏ đạn và 1 viên đạn chưa nổ của súng công cụ hỗ trợ; 2 vỏ đạn màu xanh lá cây; 1 quả lựu đạn loại dùng huấn luyện; 1 cây dao và 1 cây giáo…

Đăng và Long đều được đưa đi bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) điều trị. Hai ngày sau, Đăng tử vong.

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/no-sung-loan-xa-o-tien-giang-dinh-chi-cong-tac-4-si-quan-cong-an-my-tho-20201216074522065.htm