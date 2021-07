Nóng trong tuần: Cuộc giáp mặt giữa bác xe ôm tốt bụng và tử tù vượt ngục nhiễm COVID-19

Chủ Nhật, ngày 18/07/2021 19:00 PM (GMT+7)

Cuộc giáp mặt giữa bác xe ôm tốt bụng và tử tù vượt ngục nhiễm COVID-19; Kết luận nguyên nhân tử vong của quân nhân Trần Đức Đô;… là những tin pháp luật nóng nhất tuần qua.

Cuộc giáp mặt giữa bác xe ôm tốt bụng và tử tù vượt ngục nhiễm COVID-19

An thời điểm bị công an bắt từ nhiều năm trước. Ảnh PD

Rạng sáng 16/7, Công an TP.HCM đã bắt được Nguyễn Kim An (26 tuổi, quê Bình Thuận), tử tù nhiễm COVID-19 trốn khỏi trại giam Chí Hòa.

An bị trinh sát bắt giữ lúc 1h rạng sáng cùng ngày, khi đang chờ đồng bọn ở Quốc lộ 1, thuộc địa bàn phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức.

Nguyễn Kim An là đối tượng đặc biệt nguy hiểm, khi phạm tội giết người, cướp tài sản vào 7 năm trước và bị tuyên án tử hình.

Hôm 13/7 vừa qua, An bỏ trốn khỏi Trại tạm giam Chí Hoà và bị cơ quan CSĐT Công an TP.HCM phát lệnh truy nã về tội “trốn khỏi nơi giam giữ”.

Sau khi trốn khỏi trại tạm giam Chí Hòa, An thuê xe ôm chạy về bến xe Miền Đông và quận Tân Bình nhưng bác xe ôm không đồng ý vì đường quá xa. An xin ngủ nhờ nhà bác xe ôm một đêm.

Khi về phòng trọ của bác xe ôm, An liên tục có biểu hiện khác thường như lén lút nghe điện thoại. Bác xe ôm hỏi thì An chỉ nói người nhà đang gọi điện hỏi thăm sức khỏe vì dịch COVID-19 không biết làm gì.

Khoảng 0h ngày 16/7, kẻ giết người nói bác xe ôm mở cửa phòng trọ để ra Quốc lộ 1, TP Thủ Đức gặp bạn. Bác xe ôm không biết chuyện gì liền mở cửa phòng trọ cho An đi. Trước khi An rời khỏi phòng còn được bác xe ôm cho ít tiền để phòng thân. Sau đó An bị bắt.

Bộ Quốc phòng thông tin về nguyên nhân quân nhân Trần Đức Đô tử vong

Lễ tang quân nhân Trần Đức Đô tại quê nhà

Chiều 12/7, đại tá Nguyễn Xuân Thìn, Trưởng phòng Tuyên huấn Quân khu 1, Bộ Quốc phòng cho biết, cơ quan điều tra, hình sự 3 của Quân khu 1 đã mời gia đình quân nhân Trần Đức Đô (19 tuổi, ở Từ Sơn, Bắc Ninh) và 2 luật sư của gia đình lên cơ quan điều tra để thông báo về kết quả kiểm tra, xác minh về vụ việc tử vong của quân nhân Đô.

Quân nhân Đô được xác định tử vong do "tự treo cổ".

Theo đại tá Thìn, cơ quan điều tra quân đội kết luận nguyên nhân cái chết của quân nhân Trần Đức Đô là ngạt do tự treo cổ. Kết quả kiểm tra xác minh không phát hiện thấy quân nhân Đô bị xúi giục, bức ép, làm nhục, không có mâu thuẫn trong đơn vị, gia đình và tình cảm nam nữ. Không có hành vi cờ bạc, lô đề, vay nợ, không có việc bị đánh đập, hành hung.

Trước đó, chiều 28/6, Đại đội 14, Tiểu đoàn 4, Trường Quân sự Quân khu 1 đang làm công tác chuẩn bị huấn luyện, quân nhân Trần Đức Đô (SN 2002, quê ở Từ Sơn, Bắc Ninh) báo cáo chỉ huy đơn vị ra ngoài đi vệ sinh (lý do đau bụng).

Khoảng 20 phút sau, không thấy quân nhân Trần Đức Đô quay lại, chỉ huy đơn vị Đại đội 14 đã cử 3 chiến sĩ đi tìm. Đến 14h30 cùng ngày, phát hiện quân nhân Trần Đức Đô đang trong trạng thái treo cổ trên cây keo phía sau đỉnh đồi, cách địa điểm huấn luyện của đơn vị khoảng 50m.

Sau khi sự việc xảy ra, đoàn công tác của Quân khu 1 và Trường Quân sự Quân khu 1 đã trực tiếp đến nhà quân nhân Đô để phối hợp cùng địa phương và gia đình tổ chức mai táng.

Ông chém cháu ngoại tử vong rồi nhảy lầu tự tử

Ông ngoại nhảy xuống ô văng cửa sổ trước khi nhảy xuống đất với ý định tự tử

Chiều 14/7, ông Vương Văn Thanh, Chủ tịch UBND xã Phùng Hưng cho biết, trên địa bàn xã xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng.

Theo đó, sau khi xảy ra mâu thuẫn, ghen tuông với vợ, ông ngoại đã khoá cửa nhà và dùng dao đe doạ hai bà cháu. Bà ngoại may mắn chạy thoát nhưng bé trai đã bị ông ngoại ra tay tàn độc.

Khi lực lượng chức năng phá cửa xông vào, bé trai đã nguy kịch. Ông ngoại nhảy từ tầng 3 xuống mái che cửa sổ rồi nhảy xuống đất với ý định tự tử. Cả hai đã được đưa đi cấp cứu nhưng bé trai 6 tuổi đã không qua khỏi.

Một lãnh đạo Công an huyện Khoái Châu thông tin thêm, nghi phạm sinh năm 1970, trú thôn Ngọc Nha Thượng, xã Phùng Hưng, cháu bé tử vong sinh năm 2015, là cháu ngoại của người này.

Giết người tình rồi để xác trong phòng trọ suốt 9 ngày

Lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường vụ việc

Trước đó, khoảng 21h ngày 16/7, một người tên Hùng (ngụ xã Nga An, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa) tới Công an thị xã Bỉm Sơn đầu thú, khai nhận mình đã xuống tay sát hại người tình nhiều ngày trước đó.

Từ thông tin của nghi phạm, lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt tại khu nhà thuê trọ ở phố 4, phường Lam Sơn,thị xã Bỉm Sơn và phát hiện trong căn nhà trọ, một thi thể phụ nữ trong tình trạng phân hủy mạnh.

Nghi phạm Hùng khai nhận, do mâu thuẫn tình ái, Hùng đã cầm dao đâm người phụ nữ tên S. (SN 1990, ngụ tại xã Hà Vinh, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) vào ngày 8/7.

Rùng mình lời khai nghi phạm sát hại chủ nợ ở Hải Dương

Điều tra viên và kiểm sát viên đấu tranh với bị can Cao Tài Năng.

Ngày 16/7, Viện kiểm sát Nhân dân (VKSND) tỉnh Hải Dương cho biết, đã ra quyết định phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Cao Tài Năng (SN 1981, trú tại phường Bình Hàn, TP Hải Dương) về tội “Giết người, Cướp tài sản”.

Điều tra ban đầu xác định ngày 28/11/2020, anh D.C.C (SN 1974 trú huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) đến cửa hàng của Năng tại số nhà 126 Nguyễn Thượng Mẫn, phường Bình Hàn đòi số tiền 1,6 tỷ đồng mà Năng nợ mình.

Đến khoảng 9h cùng ngày, anh C. đến nơi và nói chuyện, đòi số tiền nợ với Năng.

Năng khai nhận thời điểm đó, do bức xúc vì bị đòi nợ số tiền 1,6 tỷ đồng và không có tiền trả nợ cho nên đã dùng gậy gỗ đánh liên tiếp nhiều nhát trúng đầu anh C. từ phía sau. Bị đánh bất ngờ, anh C. chết ngay tại chỗ.

Sau đó, Năng lấy điện thoại, xe ô tô, đồng hồ và một số tài sản khác của anh C, đem thi thể nạn nhân đi chôn, đốt xác vứt ở nhiều nơi nhằm tránh sự phát hiện của người khác.

Đến ngày 1/7, Năng đã ra đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

