Kế hoạch ngụy trang hòng trốn tội của kẻ sát hại, chôn xác chủ nợ ở Hải Dương

Chủ Nhật, ngày 18/07/2021 10:06 AM (GMT+7)

"Việc thi thể anh C. bị đối tượng Năng chôn trong khu vực tôi trồng cây thì bản thân không hề hay biết. Tuy nhiên ở thời điểm đó, tôi thấy có dấu hiệu đất bị xới lên...", ông M. cho biết.

Những ngày qua sự việc anh D.C.C (SN 1974), trú tại phố Cuối, thị trấn Gia Lộc (Hải Dương) bị Cao Tài Năng (SN 1981), trú tại phường Bình Hàn (TP. Hải Dương) sát hại hơn 7 tháng trước khiến dư luận bức xúc. Đáng chú ý, đối tượng trong vụ án này được xác định là con nợ và nạn nhân là người cho vay tiền.

Cho đến thời điểm này, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Cao Tài Năng để tiếp tục điều tra. Tuy nhiên, nỗi đau của người thân nạn nhân thì không thể nguôi ngoai…

Khu vực thi thể anh C. bị đối tượng chôn sau khi sát hại, khu vực này nằm phía ngoài bờ đê cạnh sông Sặt. Ảnh: Đ.Tùy

Có mặt tại khu vực chôn thi thể anh C. sau khi bị sát hại ở khu vực bờ đê cạnh sông Sặt (Khu 9, phường Tân Bình, TP. Hải Dương, giáp khu đô thị Đỉnh Long) cỏ mọc um tùm và vắng người qua lại. Mảnh đất này được ông V.V.M (62 tuổi, trú tại phường Tân Bình) dùng để ươm cây bán và theo như ông M. cho biết đây là khu đất vượt lập đấu thầu

Theo quan sát của PV, vị trí chôn thi thể anh C. đã được cơ quan chức năng khám nghiệm, cạnh đó là căn lều nhỏ do ông M. tự làm. Từ vị trí chôn anh C. cách nhà ông M. sinh sống khoảng 300m và hàng ngày ông vẫn thường xuyên ra đây để tưới, chăm sóc cây.

Ông M. cho biết, vị trí nạn nhân bị chôn được đắp 1 ụ đất nhỏ, trên ụ đất có trồng 3 cây xanh nhỏ. Ảnh: Đ.Tùy

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông M. cho biết: "Việc thi thể anh C. bị đối tượng Năng chôn trong khu vực tôi trồng cây thì bản thân không hề hay biết. Tuy nhiên ở thời điểm đó, tôi thấy có dấu hiệu đất bị xới lên, có 1 ụ đất nhỏ được đắp, trên ụ đất đó trồng 3 cây xanh nhỏ và có cắm 2 đoạn hương (thẻ hương chia làm đôi).

Từ vị trí chôn thi thể nạn nhân đến chỗ tôi lấy nước sông Sặt để tưới cây cách vài mét, nhiều ngày tháng tôi đều đi qua vị trí đó và không hề có mùi hôi thối. Trong khi ở khu vực này người dân thường xuyên vứt chai, lọ, đồ thải, đồ cúng, đồ thờ và mọi người hay đốt rác nên không ai để ý".

Sau khi phát hiện ụ đất nhỏ có trồng 3 cây xanh, có chân hương mới, ông M. nghĩ chắc ai đó chôn chó, mèo nên ông đã nhổ chân hương vứt đi và tiếp tục xuống lấy nước tưới cây bình thường.

Ông V.V.M kể lại sự việc với PV Báo Gia đình & Xã hội. Ảnh: Đ.Tùy

Theo ông M., thời điểm nạn nhân bị chôn là cuối năm (tháng 11 dương lịch), đây là lúc thời tiết hanh khô, cho nên sau khi chôn xong đối tượng làm phẳng lại mặt đất (cào bằng) và chỉ đắp 1 ụ nhỏ dạng chôn chó mèo nên khó phát hiện, nhưng đất ở vị trí này có bị xáo trộn. Khoảng 1 thời gian sau, ông M. không thấy 3 cây xanh nhỏ cùng ụ đất, lúc đó ông nghĩ chắc do trẻ con nghịch nên nhổ đi vì thỉnh thoảng khu vực này vẫn có trẻ con ra chơi.

"Khi ra tưới cây, tôi thấy có ụ đất nhỏ trên trồng cây xanh và chân hương mới, đến lúc về nhà tôi còn nói vợ là, họ chôn chó, mèo mà cẩn thận chứ lúc đó có ai nghĩ là chôn thi thể người đâu. Hôm cơ quan chức năng ra hỏi, tôi chỉ vị trí ụ đất và lúc sau Cao Tài Năng bị còng tay dẫn giải ra cũng chỉ đúng vị trí đó. Trong khi đó, đối tượng chôn vào ban đêm nên không ai biết", ông M. nói.

Cây xanh và căn lều nằm cách vị trí nạn nhân bị chôn không xa được ông M dựng vào khoảng tháng 3/2021 (sau khi anh C. bị chôn). Ảnh: Đ.Tùy

Cũng theo người đàn ông này, tại vị trí chôn thi thể nạn nhân được tiến hành khám nghiệm 2 lần. Lần đầu tiên ông M. được cơ quan chức năng mời ra và lần khám nghiệm này vị trí chôn anh C. được đào sâu khoảng 1m, phía dưới chỉ thấy 1 đôi găng tay, 1 can 5 lít và ít khẩu trang. Sau đó ít ngày, theo yêu cầu của gia đình nạn nhân, cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm lần 2.

Lý giải về căn lều lợp tôn cùng cây xanh nằm cạnh vị trí chôn thi thể nạn nhân, ông M. thông thin, vào tháng 3/2021 ông cho dựng lều để trú nắng mưa mỗi khi ra khu vực này làm và nơi để dụng cụ lao động. Cùng thời gian này ông M. có ươm cây xanh cạnh vị trí chôn thi thể nạn nhân, còn bản thân ông không ngủ ở lều. Do đó, thời điểm anh C. bị đối tượng chôn thì ông chưa trồng cây và làm căn lều nói trên. Chính vì vậy, hôm cơ quan chức năng dẫn giải Cao Tài Năng đến khu vực này để chỉ vị trí chôn anh C., đối tượng có nói đi ô tô lên dốc đê được và không có cây cùng căn lều kia.

Vị trí lối xuống sông Sặt lấy nước để tưới cây của ông M. và mỗi khi lấy nước, ông đều đi qua nơi thi thể anh C. bị chôn. Ảnh: Đ.Tùy

Nói về hành vi gây án, ông M. cho biết: "Tôi cho rằng hành vi của đối tượng quá man rợ. Khi cơ quan công an dẫn giải Cao Tài Năng ra chỉ vị trí chôn nạn nhân, tôi thấy đối tượng bị còng tay, vẻ mặt bình tĩnh như không có gì. Buổi sáng dẫn giải lên 1 lần, buổi chiều lên 1 lần và đối tượng có dáng người lùn, đậm, da trắng".

Trước đó vào khoảng 9h sáng 28/11/2020, anh D.C.C. xuất phát từ nhà riêng tại phố Cuối, thị trấn Gia Lộc đến TP. Hải Dương để thu hồi khoản nợ. Trước khi đi, anh C. nói với bố đẻ là đến nhà của Năng (cách đó hơn 10km) để lấy tiền. Tuy nhiên, sau đó ông không thấy con về, gia đình gọi điện thoại thấy máy báo bận liên tục và sau đó ông trình báo cơ quan chức năng.

