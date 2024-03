Nóng trong tuần: Công an nói về vụ nam sinh bị đánh đến chết não

Nam sinh bị đánh đến chết não sau mâu thuẫn khi chơi ở sân đình

Chiều 28/3, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội thông tin, Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên, TP Hà Nội đã xác minh, ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Trương Văn Minh (SN 2008, trú tại quận Long Biên) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Minh là người đã đánh em N.H.Đ. (SN 2010, trú quận Long Biên) dẫn đến chết não. Hiện nay Cơ quan điều tra đang xác minh, điều tra làm rõ xem có đồng phạm hay không.

Nam sinh bị đánh đến mức nguy kịch

Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên xác định ngày 17/3, em N.H.Đ. chơi bóng rổ tại sân đình Lệ Mật. Tại đây, Đ. mâu thuẫn với cháu K. (12 tuổi, là em của Minh). Cháu K. chạy đi gọi anh trai là Trương Văn Minh để nhờ giải quyết mâu thuẫn.

Khi 2 anh em đi bộ ra sân đình Lệ Mật thì gặp bố đẻ là anh T.V.T và kể lại sự việc. Anh T. chở 2 con ra sân đình rồi bảo 2 con đi vào gặp ông nội đang có mặt ở sân đình. Đang định ra về, anh T. thấy Minh chạy vào đấm làm cháu Đ, ngã ra đất thì vào can ngăn rồi chở 2 con về nhà.

Khi trở lại sân đình, thấy cháu Đ. có biểu hiện choáng, mặt tái nên anh T. đã đưa cháu Đ. đi cấp cứu. Bệnh viện xác định cháu Đ. bị chấn thương sọ não, hôn mê, tiên lượng tử vong cao.

Lá đơn kiến nghị vụ bị cáo tự tử sau khi kháng cáo bất thành

Lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau đã nhận và chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của gia đình Lê Minh Lỉnh (bị cáo uống thuốc tự tử sau khi kháng cáo bất thành) đến Ban Nội chính Tỉnh ủy xem xét, xử lý theo quy định.

Lỉnh khi còn sống cùng 3 đứa con phụ giúp mẹ già nướng bánh bông lan

Trước đó, bị cáo Lê Minh Lỉnh kháng cáo kêu oan bất thành, nên uống thuốc trừ cỏ tự tử, để lại lời trăng trối nhờ người thân minh oan cho mình.

Sau đó, các thành viên trong gia đình Lỉnh đồng đứng đơn gửi Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau. Lá đơn dài 5 trang, với rất nhiều nội dung. Trong đó có nội dung thắc mắc vì sao Chánh án TAND tỉnh Cà Mau trả lời trên báo rằng “nếu Lỉnh bị oan thì có thể kháng cáo cấp cao hơn”.

Trong đơn, gia đình cũng yêu cầu làm rõ đa số bút lục có chữ ký “KHA” và tên “NGUYỄN VŨ KHA” đa số được viết bằng chữ in hoa, đường nét chấp vá, rung. Còn một số bút lục lại có chữ ký là “Vukha” và tên Nguyễn Vũ Kha được viết xen lẫn chữ in hoa, in thường, chữ viết yếu nhưng nhanh, gãy gọn.

Theo gia đình, đây là tình tiết quan trọng của vụ án. Bởi, bị hại Kha đã có đơn bãi nại, không yêu cầu xử lý hình sự. Tuy nhiên, trong hồ sơ vụ án lại có “đơn yêu cầu giám định tỉ lệ thương tích và xử lý hình sự” do Kha ký tên.

Trước đó, Lê Minh Lỉnh bị khởi tố trong một vụ án cố ý gây thương tích xảy ra tối 21/3/2022, tại xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. Tại phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm, Lỉnh luôn kêu oan.

Kết luận nguyên nhân thanh niên tử vong khi làm việc với công an Long Thành, Đồng Nai

Ngày 27/3, liên quan đến sự việc anh Vũ Minh Đức (31 tuổi, quê Ninh Bình, tạm trú Tam Phước, TP Biên Hòa) tử vong khi làm việc với Công an huyện Long Thành (Đồng Nai), bước đầu, giấy báo tử đã nêu nguyên nhân tử vong.

Theo giấy báo tử của Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), nguyên nhân anh Đức tử vong là do hôn mê sau ngưng hô hấp tuần hoàn theo dõi tổn thương não sau ngưng tim; suy thận cấp (tổn thương thận cấp); suy gan cấp (tổn thương gan cấp), tổn thương phần mềm đùi phải trái.

Giấy báo tử của Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM)

Liên quan đến sự việc, Đại uý Thái Thanh Thương (Phó Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về trật tự - xã hội Công an huyện Long Thành, người trực tiếp làm việc với anh Vũ Minh Đức) đã bị đình chỉ công tác.

Trước đó, sáng 22/3, anh Đức làm việc với Đội CSĐT tội phạm về trật tự - xã hội theo giấy triệu tập vì có liên quan đến một sự việc gây rối trật tự công cộng trên địa bàn huyện. Đến chiều cùng ngày, anh Đức được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Nữ sinh bị sát hại trong nhà nghỉ

VKSND tỉnh Đắk Lắk vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can của cơ quan CSĐT Công an tỉnh đối với Trần Đăng Phi (29 tuổi, ngụ huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) về tội Giết người.

Phòng nghỉ nơi xảy ra vụ án. Ảnh: C.A

Trước đó, trưa 22/2, tại một nhà nghỉ ở Đắk Lắk, người dân phát hiện Phi và em T.N.N.Y.N. (SN 2006, học sinh, ngụ huyện M’Đrắk) nằm bất động trên giường với nhiều vết thương. Cả hai được đưa đi cấp cứu nhưng em N. đã tử vong.

Phi khai, 2 người quen nhau qua MXH từ cuối năm 2022 nhưng đã chia tay.

Ngày 21/2, Phi đến Đắk Lắk, mang theo 2 con dao đến nhà nghỉ và hẹn gặp N.

Sáng hôm sau, N. đến. Trong lúc tranh cãi, Phi cầm dao đâm N. rồi tự đâm mình.

Phi là đối tượng đã có tiền án tiền sự.

