Nhậu xong, chở bé gái 12 tuổi vào nghĩa địa hiếp dâm

Ngày 17-2, thông tin từ Công an huyện Tân Kỳ, Nghệ An cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trương Văn Tâm (SN 1991, trú tại xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ) về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Trước đó, vào khoảng 22 giờ ngày 30-1, sau khi ngồi nhậu tại một nhà người dân ở xã Đồng Văn cùng một số người khác, Tâm thấy cháu N.T.T. (12 tuổi, trú cùng xã) đang chơi ở đây muốn về nên đã chủ động lấy xe máy nói rằng để chở bé gái này về. Lợi dụng đêm tối, Tâm đã chở cháu T. vào nghĩa địa xã Đồng Văn để thực hiện hành vi thú tính bất chấp nạn nhân liên tục chống đối, van xin.

Sau khi giở trò đồi bại, Tâm chở cháu T. về nhà bạn gái cùng xóm và hăm dọa bé gái 12 tuổi: "Nếu nói với ai sẽ giết chết". Cháu T. về nhà trong tâm trạng hoảng loạn, được người thân đưa tới cơ quan công an trình báo sự việc ngay sau đó.

Nhận được tin báo, Công an huyện Tân Kỳ đã nhanh chóng vào cuộc điều tra và bắt giữ Trương Văn Tâm ngay sau đó. Tại cơ quan công an, Tâm đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện, cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng Trương Văn Tâm theo quy định của pháp luật.

