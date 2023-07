Nóng trong tuần: Con dâu vác búa truy sát chồng và bố chồng

Con dâu vác búa truy sát chồng và bố chồng

Ngày 7/7, VKSND tỉnh Bắc Ninh đã phê chuẩn Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam của Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC02) Công an tỉnh Bắc Ninh đối với Nguyễn Thị Viên (SN 1968) về tội Giết người.

Nguyễn Thị Viên cùng các tang vật gây án

Viên là vợ ông Lê Duy Hợi (SN 1963). Ở cùng trong gia đình còn có ông Lê Duy Mộc (SN 1932, bố chồng Viên). Quá trình sinh sống, Viên cho rằng ông Hợi giấu tiền cá nhân đi chơi cờ bạc trên mạng nên hai vợ chồng thường xuyên cãi nhau và ông Mộc can thiệp vào chuyện vợ chồng Viên cãi nhau nên Viên thù tức.

Chiều 25/6, lợi dụng lúc anh Hợi và ông Mộc đang ngủ, Viên cầm búa đập vào đầu chồng. Anh Hợi vùng dậy, chạy thoát ra ngoài.

Khi Viên quay vào nhà, thấy ông Mộc đang nằm dưới sàn, đối tượng lấy búa và dao tấn công bố chồng.

Sau khi gây án, Viên uống thuốc diệt cỏ và tự đâm bằng dao. Các nạn nhân và Viên được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đến ngày 27/6, ông Mộc tử vong.

Chủ nợ bị giết bằng búa, chôn xác phi tang

Ngày 3/7, Công an tỉnh Bình Phước đã bắt giữ Lê Đức Đông (51 tuổi, quê Bình Phước) vì tình nghi là thủ phạm của vụ án mạng vừa xảy ra tại xã Đồng Tâm (huyện Đồng Phú).

Nghi phạm Lê Đức Đông bị bắt giữ Ảnh: H.G

Theo đó, ngày 2/7, nhận được trình báo của gia đình về việc anh Nguyễn Văn Thu (33 tuổi, quê Bình Phước) mất tích, cơ quan công an tỉnh Bình Phước đã điều tra và phát hiện Lê Đức Đông có biểu hiện nghi vấn nên đưa về làm việc.

Tại cơ quan công an, Đông khai, chiều 30/6, anh Thu tới nhà Đông để đòi nợ. Tại đây, hai người xảy ra mâu thuẫn vì Đông không có tiền trả. Anh Thu nói “hôm nay nếu không lấy được tiền sẽ một mất, một còn”.

Bị đe dọa, Đông nảy sinh ý định sát hại chủ nợ. Khi anh Thu đang ngồi quay lưng, Đông cầm búa tấn công liên tiếp khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau đó, Đông bỏ thi thể nạn nhân vào bao tải rồi giấu trong thùng phuy. Đến khuya 30/6, Đông đưa thi thể nạn nhân đến bãi đất trống cách nhà khoảng 1km rồi đào hố chôn.

Từ lời khai của Đông, thi thể nạn nhân đã được tìm thấy.

Vờ xin đi vệ sinh, nam thanh niên dùng dao tấn công CSGT

Ngày 6/7, Công an quận 12 (TPHCM) đang tạm giữ hình sự Đặng Văn Đức (31 tuổi, quê Hậu Giang) để điều tra, xử lý về hành vi chống người thi hành công vụ.

Camera ghi cảnh Đức (khoanh tròn đỏ) dùng dao tấn công CSGT (Ảnh cắt từ clip)

Trước đó, tối 4/7, tổ công tác gồm 3 người của Đội CSGT Bình Triệu (Phòng CSGT đường bộ, đường sắt (PC08) - Công an TPHCM) làm nhiệm vụ, xử lý vi phạm nồng độ cồn tại giao lộ quốc lộ 1 - Tô Ngọc Vân (quận 12) và phát hiện Đức điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,579 mg/l khí thở.

Đức xin bỏ qua vi phạm nhưng không được đồng ý và chỉ xuất trình được giấy đăng ký xe, giấy CMND, còn giấy phép lái xe trước đó đã bị Đội CSGT Phú Lâm tạm giữ.

Do tổ công tác đang lập biên bản đối với 2 người khác nên Thiếu tá Hoàng Anh Bình yêu cầu Đức ngồi đợi. Lúc này, Đức xin vào nhà dân gần đó để đi vệ sinh. Thấy ở khu vực bếp có một con dao nhỏ, Đức cầm lấy rồi quay trở lại nơi tổ công tác đang làm nhiệm vụ và bất ngờ đâm vào cổ Đại úy Lê Bảo Trung khiến đại úy Trung bị thương.

Sau đó, Đức quay sang tấn công Thiếu tá Bình nhưng không gây thương tích và bị tổ công tác khống chế.

Bắt giữ đại ca giang hồ ở Phú Quốc cùng đàn em

Ngày 3/7, Phòng Trọng án – Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang và Công an TP. Phú Quốc đã bắt giữ, khám xét nơi ở các đối tượng phạm tội trong băng nhóm “giang hồ nông trường Phú Quốc” do Nguyễn Phi Vũ (tức Vũ “Công”, SN 1987) cầm đầu.

Đàn em của Vũ "Công" gồm Nguyễn Trọng Vũ (tức Vũ “Bò”, SN 1987) và Nguyễn Trọng Hải (tức Hải “Vũng Tàu”) cũng bị bắt giữ.

Nguyễn Phi Vũ (tức Vũ "Công') bị bắt giữ

Thiếu tướng Phan Mạnh Trường - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự; Đại tá Nguyễn Văn Hận - Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang và Đại tá Diệp Văn Thế - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang trực tiếp chỉ đạo xử lý.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Vũ “Công” và đàn em nổi danh là nhóm “giang hồ nông trường” ở Phú Quốc. Vũ “Công”, Vũ “Bò” và đàn em có nhiều tiền án, tiền sự, hoạt động theo kiểu băng nhóm, manh động, liều lĩnh. Bản thân Vũ “Công” có 2 tiền án về tội “Cố ý gây thương tích” và “Trộm cắp tài sản”.

Ngày 17/4, tại một quán nước, Nguyễn Thành Dạng (SN 2001) bị nhóm đàn em của Vũ “Công” đánh, gây thương tích. Nghi ngờ do Vũ “Công” chỉ đạo, nhóm bạn của Dạng mang hung khí, gồm dao, vỏ chai bia thủy tinh đi tìm nhóm Vũ “Công” để đánh.

Tối 18/4, thấy nhóm của Vũ “Công” đang nhậu, nhóm bạn của Dạng xông vào tấn công. Vũ “Bò” bị chém vào ở tay. Thấy vậy, Vũ “Công” và đồng bọn cầm ghế nhựa, vỏ chai, gạch rượt đuổi nhóm kia để đánh trả.

Vụ việc trên đã ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, sinh hoạt của người dân và tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Liên quan vụ án này, Công an TP. Phú Quốc đã khởi tố, bắt tạm giam nhiều bị can.

Đôi vợ chồng đánh dã man thiếu nữ vì nghi ngờ có “tình ý”

Hình ảnh cắt ra từ clip

Sáng 6-7, Công an phường 4, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang đã triệu tập các đối tượng trực tiếp đánh dã man một thiếu nữ, đồng thời làm việc với nạn nhân để sớm có hướng xử lý vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, đây là vụ cố ý gây thương tích, xảy ra tại khu vực 2, phường 4 vào tối 3-7. Hai đối tượng đánh người là Trương Thanh Thiên (SN 2002) và Võ Thiên Kim (SN 2004, vợ Thiên). Nạn nhân là Đ.T.C.L. (SN 2005).

Trước đó, vợ chồng Thiên - Kim là bạn bè với L. Sau đó, Kim cho rằng giữa chồng mình và L. nảy sinh tình cảm nên nhiều lần tìm L. để nói chuyện.

Tối 3-7, vợ chồng Thiên – Kim đến nhà nghỉ nơi L. đang thuê ở. Tại đây, sau khi cãi nhau, Thiên đã nắm cổ áo L. rồi đánh nhiều cái vào mặt, đầu nạn nhân. Kim cũng dùng nón bảo hiểm đánh nhiều lần vào đầu L., mặc cho nạn nhân liên tục van xin. Sau đó cặp vợ chồng này bỏ về.

Hiện nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện.

