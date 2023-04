Nóng trong tuần: Bị chồng bạn gái đuổi, nam thanh niên bỏ chạy, rơi từ mái nhà, tử vong

Bị chồng bạn gái đuổi, nam thanh niên bỏ chạy, rơi từ mái nhà, tử vong

Cảnh sát điều tra Công an TP Dĩ An đang vào cuộc xác minh làm rõ vụ việc một thanh niên bị ngã từ mái tôn nhà xưởng ở phường An Bình, TP Dĩ An (Bình Dương) dẫn đến đa chấn thương và tử vong.

Hiện trường mái tôn nơi xảy ra vụ việc

Qua xác minh được biết, chị Đ.T.H (SN 1988) và T.X.H (SN 1988, cùng HKTT: Hương Khê, Hà Tĩnh) là vợ chồng nhưng đã ly thân khoảng 2 năm (chưa ly hôn).

Trưa 2/4, T.X.H đến phòng trọ của chị Đ.T.H tại phường An Bình và thấy anh M.X.N (SN 1990, quê tỉnh Hà Tĩnh) đang ngồi trong phòng trọ.

T.X.H cho rằng anh N. là người tình lén lút của vợ nên giữa hai người đàn ông xảy ra mâu thuẫn. Bị chồng chị H. rượt đuổi, anh N. chạy lòng vòng, rồi trèo lên mái tôn một nhà xưởng. Lúc này anh T.X.H đã bỏ đi về.

Về phần anh N., khi trèo lên mái tôn xưởng gỗ, anh này đã đạp nhầm vào chỗ tấm tôn lấy ánh sáng bằng nhựa nên rơi xuống đất, trúng kệ máy khoan trong xưởng dẫn đến đa chấn thương, và tử vong sau đó.

Chiếc iPhone trong vụ đánh ghen, lột đồ cô gái trẻ giữa đường đang ở đâu?

Chiều 5-4, Đại tá Trần Văn Chính, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương, cho biết Công an TP Thủ Dầu Một đã xác định được được nguyên nhân dẫn đến vụ đánh ghen xảy ra trên đường Huỳnh Văn Lũy, phường Phú Mỹ.

Theo đó, Tằng Xỉu Phùng (SN 1990, ngụ Đồng Nai) phát hiện chồng là V.M.K. (SN 1991, ngụ Đồng Nai) có quan hệ tình cảm với Đ.B.T. (SN 2005, ngụ Cà Mau) nên đã ra ly thân từ tháng 1.

Tằng Xỉu Phùng

Ngày 26-3, Phùng rủ vợ chồng anh trai là T.P.A. (SN 1984) và Nìm Thùy Trang (SN 1989) lên nhà chơi. Sau đó, 3 người cùng bà Hỷ Xường Hướng (SN 1963, mẹ Phùng) đi ăn, tụ họp gia đình. Trên đường đi, Phùng thấy xe của chồng đang đậu nên nói anh trai chặn đầu xe.

Thời điểm này, phát hiện T. đang ngồi trên xe nên Phùng đã chuẩn bị kéo. Sau đó, nhóm của Phùng yêu cầu K. và T. ra khỏi xe nhưng cả 2 không chịu.

Khi lôi T. ra khỏi xe, Phùng cắt tóc, xé áo nạn nhân. Sau khi cởi quần của T., bà Hướng lấy chiếc iPhone 14 Pro Max của cô gái để giữ bằng chứng.

Theo cơ quan chức năng, sau đó Phùng đã đưa chiếc điện thoại của T. cho người giúp việc giữ hộ và yêu cầu K. đến lấy. Hiện công an đang xem có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản hay không.

2 ngày sau, Phùng, Trang và bà Hướng đến công an đầu thú. Hiện Phùng và bà Hướng đã bị tạm giữ để làm rõ hành vi làm nhục người khác. Còn Trang, do có con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên được tại ngoại để điều tra.

Lời khai của giám đốc sát hại nữ kế toán

Chiếc xe ô tô bán tải mà Yang Zhong Wu bỏ lại sâu trong rừng cao su. Ảnh: LA

Ngày 2/4, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã hoàn tất khám nghiệm chiếc xe ô tô bán tải mà Yang Zhong Wu (47 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) cất giấu trong rừng cao su.

Bên trong chiếc xe này có rất nhiều nơi dính máu: Trên ghế lái, ghế sau, cần số, phía sau đuôi xe… Ngoài ra, cơ quan công an còn thu giữ thêm một camera hành trình của chiếc xe này.

Yang Zhong Wu chính là nghi phạm ra tay sát hại dã man chị Lý Thị M (sinh năm 1993), là kế toán của công ty do Yang Zhong Wu làm giám đốc.

Đối tượng Yang Zhong Wu

Theo một lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Bình Dương, bước đầu Yang Zhong Wu khai: Tết năm 2023, đối tượng này về quê, sau đó quay lại thì phát hiện hàng trong kho bị thất thoát rất nhiều. Wu phát hiện nữ kế toán là chị Lý Thị Mai lập ra công ty khác, có tên tương tự như tên công ty mình. Cho rằng kế toán trưởng chiếm đoạt tài sản nên Wu nhiều lần nói chuyện với chị Mai nhưng không được.

Trong khi đó, chồng chị Mai là anh L.D.N cho biết, trước đó, vợ anh từng tâm sự rằng Yang Zhong Wu từng kêu chị góp vốn làm ăn chung, rồi nhập hàng từ Nga về để bán. “Vợ tôi làm nhân viên lương tháng đủ sống, phải nuôi ba mẹ nữa thì sao có tiền”- anh N. cho hay.

Thầy hiệu phó tử vong cạnh mộ người thân, thi thể biến dạng

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ việc

Chiều 6/4, gia đình ông N.Đ.H (Phó Hiệu trưởng Trường THCS-THPT B.H, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị) không thấy ông H. về nhà nên đã tìm cách liên lạc với ông nhưng không được.

Đến sáng hôm sau, phát hiện xe của ông H. ở nghĩa trang xóm Cồn (xã Vĩnh Thủy, Vĩnh Linh), người thân đến kiểm tra ở khu vực nghĩa trang chôn phần mộ của người thân thì phát hiện ông H. đã tử vong, thi thể trong tình trạng bị cháy, biến dạng.

Công an huyện Vĩnh Linh và Công an tỉnh Quảng Trị đã có mặt khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi nạn nhân. Nguyên nhân vụ việc trên đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Theo lãnh đạo Trường THCS-THPT B.H, sáng 6/4, ông H. có đến trường giảng dạy. Vị lãnh đạo cho biết thêm: “Thầy H. là người rất kỷ luật trong công việc. Trước khi xảy ra sự việc thầy H. có vẻ trầm buồn, sụt cân”.

Tâm sự nghẹn đắng của bé gái 13 tuổi bị bán vào quán karaoke

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Vy Văn Sắc (SN 1999, tạm trú tại tỉnh Bắc Kạn), Phan Văn Ngân, Lê Văn Quyên (cùng tạm trú tỉnh Bắc Giang) về hành vi "Mua bán người dưới 16 tuổi".

Hình ảnh minh hoạ

Công an xác định, từ 26/1 đến 7/3, cháu P. (SN 2010, quê Lai Châu) đã bị dụ dỗ, lôi kéo làm phục vụ cho một số quán karaoke tại một số địa phương.

Khi đang làm nhân viên phục vụ tại quán karaoke do Ngân quản lý, P. muốn đi nơi khác làm việc. Lúc này Ngân và Quyên đã liên hệ với Sắc để chuyển giao P. về quán karaoke do Sắc quản lý với số tiền 25 triệu đồng.

P. chia sẻ: "Cháu học đến lớp 7 thì nghỉ, ở nhà không biết làm việc gì nên từ sau tết đã xin đi làm nhân viên cho quán karaoke ở một số địa phương. Ngoài việc phục vụ rót bia, chọn bài cho khách hát thì cháu còn phải bán dâm cho khách yêu cầu, nên cháu muốn chuyển đi chỗ khác làm…”.

Mở rộng điều tra, công an còn phát hiện cháu A. (SN 2009, quê Thái Nguyên) cũng là nạn nhân của vụ mua bán người với thủ đoạn tương tự.

Theo đó, qua tìm việc trên mạng xã hội, A. vào làm nhân viên cho một số quán karaoke, công việc chính là rót bia, chọn bài và hát cùng với khách. Khi cháu A. muốn tìm quán khác để làm việc, Nguyễn Văn Hải (SN 2002, quản lý nhân viên phục vụ phòng hát) đã trao đổi, thống nhất chuyển giao cháu A. làm nhân viên cho quán của Sắc với số tiền 8 triệu đồng. Nguyễn Văn Hải sau đó bị bắt tạm giam về tội “Mua bán người dưới 16 tuổi.

