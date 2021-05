Nóng trong tuần: “Chân dài” phục vụ 4 “quý ông” nước ngoài trong quán karaoke

“Chân dài” đất Cảng phục vụ 4 quý ông Hàn Quốc trong quán karaoke; Chào hỏi trong quán nhậu, thanh niên bị 2 cán bộ CSGT đánh nhập viện;… là những tin pháp luật nóng nhất tuần qua.

“Chân dài” đất Cảng phục vụ 4 quý ông Hàn Quốc trong quán karaoke

Quán karaoke Hera tại thời điểm kiểm tra.

Khoảng 22h20 ngày 9/5, phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (PC06) phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra quán karaoke Hera có địa chỉ số 225 đường Văn Cao, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền (Hải Phòng).

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở chưa xuất trình được các giấy tờ liên quan đến hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke của quán. Quán karaoke Hera lúc này có 1 phòng hát tên Hera trên tầng 2 gồm 5 khách gồm 4 người Hàn Quốc và 1 nhân viên nữ người Việt Nam. Khách trong phòng hát đang sử dụng bóng cười. Ở sảnh lễ tân, có 5 nhân viên nữ được chủ quán gọi đến vào lúc 22h tối cùng ngày để ngồi chờ đón khách.

Nhân viên quán karaoke khai nhận, trong khoảng thời gian từ ngày 6 - 8/5, quán liên tục đón khách hát và hoạt động kinh doanh karaoke.

Dù đã nhận được thông báo và ký cam kết tạm dừng hoạt động kinh doanh karaoke theo chỉ đạo của UBND thành phố, nhằm thực hiện đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp, tuy nhiên cơ sở này vẫn hoạt động “chui”.

Công an quận Ngô Quyền đã lập hồ sơ để xử lý cơ sở kinh doanh karaoke vi phạm quy định về phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Chào hỏi trong quán nhậu, thanh niên bị 2 cán bộ CSGT đánh nhập viện

Anh Tấn bị đánh phải nhập viện.

Ngày 12/5, Công an TP.HCM nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Thanh Thủy (ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM) tố cáo hai cán bộ Cảnh sát giao thông (CSGT) thuộc Công an quận 11 hành hung con bà là anh Trần Văn Tấn (SN 1990) dẫn đến chấn thương nặng phải nhập viện điều trị.

Theo bà Thủy, khoảng 17h ngày 26/4, anh Tấn cùng một người đàn ông tên P. đến quán ăn trên đường Song Hành, ấp Mỹ Hoà 1, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn để ăn uống. Tại đây, Tấn gặp một giảng viên từng quen biết, nên đã cùng P. tới bàn của người này mời bia.

Khoảng 5 phút sau, có hai người lạ mặt bên ngoài (sau này được xác định tên Linh và Phúc, cán bộ Đội CSGT Công an quận 11) tới bàn nhậu của vị giảng viên thì Tấn và anh P. có chào hai anh theo lịch sự. Tuy nhiên, hai cán bộ CSGT gây sự, đập ly bia vào đầu và hành hung khiến Tấn gục tại chỗ.

Ngày 12/5, Đại tá Phạm Xuân Thao, Trưởng Công an quận 11, TP.HCM xác nhận, có vụ việc đánh nhau giữa trung úy Phạm Lý Từ Linh và thượng úy Võ Thanh Phúc đang công tác tại Đội CSGT, Công an quận 11 với thanh niên tên Tấn tại một quán ăn trên địa bàn huyện Hóc Môn. Hiện Công an quận 11 đang phối hợp cùng Công an huyện Hóc Môn điều tra, xác minh vụ việc.

"Tú bà" 21 tuổi điều hành đường dây sextour nghìn USD

Trần Thị Thanh Thảo (ảnh nhỏ) và 2 cô gái bán dâm trong đường dây do tú bà này điều hành

Ngày 13/5, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đã tạm giữ Trần Thị Thanh Thảo (SN 2000, trú tại TP Hồ Chí Minh) về hành vi môi giới mại dâm.

Trước đó, ngày 7/5, lực lượng chức năng kiểm tra hành chính 1 căn hộ chung cư thuộc quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Tại đây, phát hiện 2 phòng ngủ có 2 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Ngay sau đó, cơ quan Công an đã triệu tập Trần Thị Thanh Thảo.

Tại cơ quan Công an, Thảo khai nhận, ngày 7/5, đối tượng thỏa thuận với khách mua dâm điều 2 gái bán dâm với giá 25 triệu đồng/người/lượt. Chiều cùng ngày, khi 2 “chân dài” và khách đang “mây mưa” thì bị công an bắt quả tang.

Theo Cục Cảnh sát hình sự, Trần Thị Thanh Thảo là đồng tính nữ, không nghề nghiệp ổn định, đứng ra điều hành hoạt động tổ chức môi giới mại dâm trong một thời gian dài.

Đường dây bán dâm do Thảo điều hành dao động mức giá từ 10 triệu đồng đến 40 triệu đồng/lượt. Qua đêm hoặc sextour từ 4.000USD đến 5.000USD/lần tùy thuộc vào nhan sắc và danh tiếng của gái bán dâm. Người mua dâm phải chuyển tiền vào số tài khoản ngân hàng của Thảo, gái bán dâm được hưởng 60%, còn Thảo được hưởng 40%.

Hỗn chiến kinh hoàng tại chợ đêm, 2 thanh niên thiệt mạng

Công an khám nghiệm hiện trường vụ hỗn chiến khiến 2 người chết

Ngày 14/5, Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, tại địa bàn phường 1, TP Sóc Trăng đã xảy ra vụ hỗn chiễn khiến 2 người thiệt mạng.

Hai nạn nhân được xác định là Nguyễn Văn Tài (26 tuổi, ngụ phường 2) và Trần Anh Duy (19 tuổi, ngụ phường 7, cùng TP Sóc Trăng).

Theo người dân sống tại đây, trước đó Tài từng xảy ra đánh nhau với nhóm của Duy khiến một người bị thương.

Khoảng 2h ngày 14/5, Duy phát hiện Tài trong một quán ăn ở chợ đêm Mỹ Phương nên xông vào đánh. Tài bỏ chạy đến khu vực chợ rau củ (phường 1, TP Sóc Trăng) thì ngã xuống đường và bị nhóm Duy lao vào chém gục, chết tại chỗ. Trong lúc hỗn chiến, Duy cũng bị Tài dùng hung khí mang theo đâm nhiều nhát và tử vong tại bệnh viện.

Tạm đình chỉ Phó trưởng Công an quận Tây Hồ, Hà Nội

Trụ sở Công an quận Tây Hồ (Hà Nội)

Ngày 11/5, một lãnh đạo Công an TP Hà Nội cho biết, Thượng tá Phạm Quý Hải - Phó trưởng Công an quận Tây Hồ, TP Hà Nội, đã bị tạm đình chỉ công tác.

Ông Hải bị tạm đình chỉ công tác cùng đợt với Đại tá Phùng Anh Lê - Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, cựu Trưởng Công an quận Tây Hồ.

Theo vị này, ông Hải bị tạm đình chỉ để làm rõ trách nhiệm trong việc không xử lý hình sự một số người trong vụ cướp tài sản xảy ra cách đây 5 năm.

Hai người bị chém tới tấp vì đi ô tô BMW pô xe nổ to

Hiện trường vụ việc.

Vào lúc 1h40 ngày 9/5, anh Nguyễn Hữu T. (37 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh. TP.HCM) và anh Bùi Nguyễn Hoàng L. (29 tuổi, ngụ TP Thủ Đức, TP.HCM) lái ô tô đi mua đồ ăn ở quán B.H, phường 27, quận Bình Thạnh.

Tại đây, anh T. và L. mâu thuẫn với một nhóm thanh niên ngồi trong quán nhậu. Nhóm này cho rằng pô ô tô của anh T. kêu to.

Sau khi mua đồ ăn xong, T. và L. lái ô tô đến ngã tư Thanh Đa, phường 27 thì bị 4 đối tượng dùng đá ném vào xe. Cả hai xuống xe thì bị nhóm này dùng bình xịt hơi cay, dao đuổi chém khiến T. và L. bị thương.

Công an quận Bình Thạnh đã lập hồ sơ điều tra, xác minh và truy xét 4 đối tượng có liên quan đến vụ việc.

