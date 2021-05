Chào hỏi trong quán nhậu, thanh niên bị 2 cán bộ CSGT đánh nhập viện

Thứ Năm, ngày 13/05/2021 09:16 AM (GMT+7)

Gặp nhau trong quán nhậu ở huyện Hóc Môn, nam thanh niên chào hỏi thì bị hai cán bộ CSGT Công an quận 11 gây sự, hành hung dẫn đến chấn thương nặng phải nhập viện điều trị.

Anh Tấn bị đánh phải nhập viện.

Ngày 12/5, bà Nguyễn Thị Thanh Thủy (SN 1973, ngụ huyện Hóc Môn, TPHCM) đã có đơn cầu cứu gửi cơ quan báo chí và Công an TPHCM tố cáo hai cán bộ Cảnh sát giao thông (CSGT) thuộc Công an quận 11 vì đã hành hung con bà là anh Trần Văn Tấn (SN1990) dẫn đến chấn thương nặng phải nhập viện điều trị.

Theo trình bày của bà Thủy, khoảng 17h ngày 26/4, anh Tấn cùng một người đàn ông tên P. đến quán ăn trên đường Song Hành, ấp Mỹ Hoà 1, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn TPHCM để ăn uống. Tại đây, Tấn gặp một giảng viên từng quen biết nên hỏi thăm. Sau đó, Tấn và P. tới bàn nhậu của người này mời bia.

Khoảng 5 phút sau, có hai người lạ mặt bên ngoài (sau này được xác định tên Linh và Phúc, cán bộ Đội CSGT Công an quận 11) tới bàn nhậu của vị giảng viên thì Tấn và anh P. có chào hai anh theo lịch sự. Tuy nhiên, hai cán bộ CSGT gây sự rồi ly bia đập vào đầu Tấn, khi Tấn ra về, hai người này tiếp tục truy đuổi hành hung khiến anh Tấn gục tại chỗ.

Thấy vậy, bảo vệ nhà hàng và những người xung quanh tới can ngăn hai người đánh Tấn bỏ đi, anh P. chở Tấn xuống công an xã Trung Chánh để báo vụ việc. Sau đó, anh Tấn được đưa đi bệnh viện điều trị. "Hành vi của hai cán bộ CSGT hết sức côn đồ, con tôi dù đã bỏ chạy nhưng họ vẫn truy sát, hành hung khiến con tôi choáng váng, máu me loang lổ", bà Thủy nói. Theo bà Thủy, hai cán bộ CSGT trên đã có hành vi côn đồ cố ý gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe của Tấn.

Trao đổi với phóng viên, anh Tấn cho biết, anh bị gãy 3 đốt sống mũi, gãy xương hàm và xương khóe mắt. Sau khi thăm khám, anh được các bác sĩ Bệnh viện Nhân dân 115 phẫu thuật vào ngày 7/5. Hiện anh vẫn bị choáng, đau đầu.

Ngày 12/5, trao đổi với Tiền Phong, Đại tá Phạm Xuân Thao, Trưởng Công an quận 11, TPHCM xác nhận có vụ việc đánh nhau giữa trung úy Phạm Lý Từ Linh và thượng úy Võ Thanh Phúc đang công tác tại Đội CSGT, Công an quận 11 với thanh niên tên Tấn tại một quán ăn trên địa bàn huyện Hóc Môn. Hiện Công an quận 11 đang phối hợp cùng Công an huyện Hóc Môn điều tra, xác minh vụ việc.

“Chúng tôi đang phối hợp với Công an huyện Hóc Môn để xác minh làm rõ sự việc. Khi có kết luận của Công an huyện Hóc Môn, chúng tôi sẽ căn cứ vào đó để có hình thức xử lý hai chiến sĩ CSGT trên”, đại tá Phạm Xuân Thao nói.

Nguồn: https://tienphong.vn/chao-hoi-trong-quan-nhau-thanh-nien-bi-2-can-bo-csgt-danh-nhap-vien-post133...Nguồn: https://tienphong.vn/chao-hoi-trong-quan-nhau-thanh-nien-bi-2-can-bo-csgt-danh-nhap-vien-post1335965.tpo