Nóng trong tuần: Cay đắng “lá thư tuyệt mệnh” tố người dụ chơi cá độ bên cạnh thi thể người đàn ông

Cay đắng “lá thư tuyệt mệnh” tố người dụ chơi cá độ bên cạnh thi thể người đàn ông

Công an TP Thuận An đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương điều tra làm rõ một người đàn ông được phát hiện chết treo cổ trong nhà của người thân.

Cơ quan chức năng có mặt điều tra vụ việc

Tin ban đầu, đầu giờ chiều 216/, anh L.T.K (37 tuổi, ngụ TP Thuận An) được đồng nghiệp phát hiện chết trong tư thế treo cổ ở cầu thang tại một căn nhà ở phường An Phú, TP Thuận An. Căn nhà này trước đây là của anh K, nhưng anh đã bán lại cho một người thân. Người này mua xong cũng không ở mà treo biển cho thuê nên anh K xin về đây ở tạm.

Tại hiện trường, có một “lá thư tuyệt mệnh” được cho là do anh K để lại, trong đó ghi nội dung xin lỗi vợ con, mong vợ đưa con về quê học cho đỡ tốn kém và mong vợ làm trả nợ ngân hàng số tiền 400 triệu. Lá thư còn tố cáo 3 người đã dụ dỗ anh K. chơi cá độ bóng đá nên thua hơn 3 tỷ đồng, từ đó lâm vào cảnh nợ nần

Án mạng kinh hoàng ở Đồng Nai, tài xế đâm 3 người thương vong rồi tự tự

Ngày 24/6, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục làm rõ vụ án mạng đâm 3 người xảy ra hôm 23/6.

2 người thiệt mạng là ông Nguyễn Công Đài (63 tuổi) và con dâu Phan Thị Hằng (32 tuổi) - cùng ngụ ấp 2, xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu. Còn chị Nguyễn Thị Quý (43 tuổi) - ngụ phường Hố Nai, TP Biên Hòa - bị thương nặng, hiện nguy kịch.

Trong khi đó, nghi phạm Bùi Văn Phú Hiệp (35 tuổi; ngụ thị trấn Định Quán, huyện Định Quán) tự vẫn nhưng không thành, hiện cấp cứu tại bệnh viện.

Nhà xe Đ.H (xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu), nơi xảy ra vụ án mạng

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định trong quá trình làm tài xế cho nhà xe Đ.H của anh Nguyễn Công Đạt ở xã Hiếu Liêm và nhà xe T.P ở phường Hố Nai, Hiệp thường gây mâu thuẫn với khách hàng nên đã bị đuổi việc.

Cụ thể, công an xác định Hiệp làm tài xế cho nhà xe Đ.H. và ăn ở chung với gia đình anh Đạt. Cách đây khoảng 1 tuần, anh Đạt cho Hiệp nghỉ việc và đi nơi khác sinh sống. Sau đó, Hiệp quay lại gây án.

Riêng chị Quý (làm việc ở nhà xe T.P) bị đâm nghi do mâu thuẫn từ trước. Trong quá trình gây án, Hiệp giả vờ mượn điện thoại của chị để nạn nhân mất cảnh giác và xuống tay.

Truy tìm gã biến thái có hành vi khiêu dâm trên xe buýt ở Hà Nội

Công an TP. Hà Nội đang điều tra, xác minh tin báo tội phạm của Công ty Cổ phần vận tải và dịch vụ Liên Ninh về đối tượng nam giới có hành vi khiêu dâm, kích dục đối với nữ hành khách đi xe buýt tuyến 08A (Long Biên - SVĐ Đông Mỹ).

Qua xác minh, công an xác định, khoảng 8h10 ngày 20/3, trên xe buýt tuyến 08A (chạy tuyến Đông Mỹ - Long Biên) một đối tượng nam giới mặc áo khoác màu xanh, đội mũ trùm kín đầu, đeo khẩu trang y tế, mặc quần nỉ dài, đi giầy thể thao… có hành vi khiêu dâm, kích dục một hành khách nữ mặc áo khoác gió màu đen, váy màu nâu.

Tiếp đó, khoảng 7h20 ngày 24/3, trên xe buýt tuyến E03 (tuyến Ocean Park đi Hàm Nghi), đối tượng nam giới mặc áo khoác nỉ màu đen, đội mũ trùm kín đầu đeo khẩu trang y tế, mặc quần nỉ dài, đi giầy thể thao… có hành vi khiêu dâm, kích dục ở khu vực ghế ngồi của người phụ nữ cắt tóc ngang vai, mặc váy màu đen, áo sơ mi màu trắng.

Người phụ nữ dùng mũ bảo hiểm điên cuồng đập vỡ kính ô tô giữa phố Hà Nội

Người phụ nữ đập vỡ kính ô tô.

Tối 20/6, trên mạng xã hội lan truyền nhiều đoạn clip ghi lại hình ảnh một người phụ nữ dùng mũ bảo hiểm đập vỡ kính ô tô trên đường Trung Văn (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Nhiều người chứng kiến sự việc nhưng không can ngăn người phụ nữ, thậm chí có người còn cổ vũ chị này đập phá ô tô. Đến khi người phụ nữ leo lên ô tô để chui qua cửa kính vừa đập vỡ, một số người mới can ngăn nhưng cũng không được.

Theo thông tin chia sẻ kèm theo clip, nguyên nhân dẫn đến sự việc là do ghen tuông.

Anh B. (người chứng kiến vụ việc) cho biết, vào khoảng 15h chiều 20/6, anh đi qua đoạn đường trên thì thấy người phụ nữ chặn đầu xe ô tô la hét, yêu cầu người đàn ông và cô gái ở trong xe ra ngoài. Nhưng cả 2 vẫn ngồi im trong xe. Sau đó, cô gái chuyển ra ghế sau rồi mở cửa xe thoát ra ngoài.

Liên quan đến clip trên, sáng 21/6, lãnh đạo Công an phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm cho biết, chiều 20/6, nhận được tin báo từ người dân về vụ việc, đơn vị đã cử cán bộ xuống hiện trường để xác minh, làm rõ. Hiện phường đang thực hiện những nội dung tiếp theo theo quy định.

Cặp vợ chồng ở Thanh Hóa tử vong bất thường

Công an Thanh Hóa đang điều tra một vụ án mạng trên địa bàn khiến cặp vợ chồng tử vong, trong đó người chồng được phát hiện tử vong trong nhà, còn người vợ tử vong ngoài vườn chuối với nhiều vết thương.

Tối 20/6, một lãnh đạo UBND huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa xác nhận các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an huyện Lang Chánh đang điều tra, làm rõ một vụ án mạng xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 12h trưa cùng ngày tại xã Yên Khương, huyện Lang Chánh.

Thời điểm trên, ông L.C.T. (SN 1953) được phát hiện tử vong tại nhà riêng với tư thế nằm ngửa, trên cơ thể có dây điện cháy quanh người. Trong khi đó vợ ông T. là bà H.T.O. (SN 1962) được phát hiện tử vong tại vườn chuối của gia đình, trên cơ thể có nhiều vết thương.

