Người đàn ông tử vong, nghi để lại "thư tuyệt mệnh" tố người dụ chơi cá độ, lâm vào nợ nần

Chiều 21-6, Công an TP Thuận An đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương điều tra làm rõ một người đàn ông được phát hiện chết treo cổ trong nhà của người thân.

Tin ban đầu, đầu giờ chiều cùng ngày, anh L.T.K (37 tuổi, ngụ TP Thuận An) được đồng nghiệp phát hiện chết trong tư thế treo cổ ở cầu thang tại căn nhà trên đường số 1, phường An Phú, TP Thuận An.

Khu vực có căn nhà xảy ra vụ việc.

Nhận tin báo, Công an TP Thuận An có mặt bảo vệ hiện trường, lấy lời khai nhân chứng.

Theo người dân, căn nhà xảy ra vụ việc trước đây là của anh K, nhưng anh đã bán lại cho một người thân. Người thân mua xong cũng không ở mà treo biển cho thuê nên anh K xin về đây ở tạm.

Cơ quan chức năng có mặt điều tra vụ việc.

Người dân chứng kiến cho biết, tại hiện trường, còn có một 'lá thư tuyệt mệnh' trên giấy A4 được cho là do anh K để lại, trong đó ghi nội dung xin lỗi vợ con, mong vợ đưa con về quê học cho đỡ tốn kém và mong vợ làm trả nợ ngân hàng số tiền 400 triệu. Ngoài ra còn tố cáo 3 người đã dụ dỗ anh chơi cá độ bóng đá nên thua hơn 3 tỷ đồng, từ đó lâm vào cảnh nợ nần.

Hiện vụ việc đang được xác minh, điều tra làm rõ.

