Nóng trong tuần: Bắt giang hồ Tâm "Hê" ở Lai Châu

Bắt giang hồ Tâm "Hê" ở Lai Châu

Ngày 13/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Lai Châu cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam bị can đối với Trần Văn Tâm (SN 1983, trú TP Lai Châu) về hành vi hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trần Văn Tâm bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó ngày 4/4, lực lượng chức năng bắt quả tang đối tượng Tâm tàng trữ trái phép chất ma túy. Khám xét, cơ quan điều tra đã phát hiện nhiều hồng phiến, ma túy đá, 4 bình ngâm quả, thân cây anh túc. Ngoài ra, nhiều vũ khí tự chế nguy hiểm cũng bị phát hiện, thu giữ.

Trần Văn Tâm còn có biệt danh là Tâm Hê (heroin), là đối tượng thường xuyên mặc trang phục hầm hố, đeo nhẫn lắc đầy tay, dây chuyền nanh động vật, nuôi đàn chó 20 con Becgie và PitBull, đi xe phân khối lớn.

Tâm đã có 1 tiền án về tội môi giới mại dâm và 1 tiền sự tàng trữ trái phép chất ma túy.

Bắt nguyên trưởng Công an TP Phú Quốc

Sáng 13/4, Cơ quan CSĐT (Văn phòng Cơ quan CSĐT) Công an tỉnh Kiên Giang đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Lê Văn Mót (SN 1966).

Cơ quan Công an cũng đã khám xét nơi ở của bị can Mót, thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ cho công tác điều tra.

Ông Lê Văn Mót khi còn làm việc trong ngành công an

Lê Văn Mót là nguyên Trưởng Công an TP Phú Quốc (từ cuối năm 2017 đến đầu năm 2023), nguyên Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Kiên Giang, nhận quyết định nghỉ hưu vào đầu năm 2024.

Ông Mót bị bắt do liên quan với vai trò đồng phạm trong một vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra vào đầu năm 2022, tại TP Phú Quốc.

Hé lộ nguyên nhân đôi vợ chồng chết bí ẩn trong cửa hàng bán hoa

Ngày 9/4, người thân của vợ chồng anh Lương Văn H (sinh năm 1991) và chị Đoàn Minh T (sinh năm 1994, ngụ Bình Phước) không thấy hai vợ chồng nạn nhân đi làm, gọi điện thoại không ai nghe máy nên tìm tới nhà trọ tại thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng nơi 2 nạn nhân sinh sống.

Tại đây, họ phát hiện người vợ nằm chết dưới tấm nệm trong phòng ngủ, trên người mặc chiếc váy ngủ.

Lực lượng công an phong tỏa hiện trường để điều tra vụ việc nghi chồng giết vợ rồi tự tử

Ngày 10/4, bước đầu cơ quan công an xác định người vợ tử vong nhưng không có tác động ngoại lực, nghi ngờ có thể do bị bóp cổ. Còn người chồng được xác định tử vong do treo cổ.

Qua thông tin thu thập được và kết quả khám nghiệm tử thi, bước đầu cơ quan điều tra xác định người chồng đã sát hại vợ rồi tự tử do mâu thuẫn tình cảm.

Truy tìm kẻ ghép ảnh nóng, ép nữ sinh Đà Nẵng đọc truyện đồi truỵ

Công an quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đang vào cuộc điều tra vụ việc một nữ sinh lớp 6 bị kẻ xấu cắt ghép "ảnh nóng", ép đọc truyện đồi trụy trên địa bàn.

Nữ sinh lớp 6 bị kẻ xấu ghép mặt vào các "ảnh nóng"

Trước đó, ông C. (trú quận Cẩm Lệ) có đơn trình báo cơ quan chức năng về việc con gái mình (đang học lớp 6 tại một trường liên cấp trên địa bàn TP Đà Nẵng) bị kẻ xấu cắt ghép "ảnh nóng" để khống chế.

Theo đó, đối tượng đã cắt ghép khoảng 20 "ảnh nóng" với khuôn mặt của nữ sinh này. Sau đó, đối tượng liên lạc đe dọa, yêu cầu nữ sinh vào nhà tắm để quay, chụp lại hình ảnh khỏa thân.

Đối tượng liên tục nhắn tin đe dọa và yêu cầu nữ sinh làm theo lời chúng, nếu không sẽ gửi ảnh cho bạn bè và người thân, tung ảnh lên mạng xã hội. Vụ việc này đã được người nhà phát giác kịp thời.

Sau khi gia đình cùng nhà trường, cơ quan chức năng vào cuộc, đối tượng đã khóa toàn bộ tài khoản mạng xã hội nhằm lẩn trốn.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]