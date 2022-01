Nóng trong tuần: Camera tiết lộ hình ảnh đau lòng đến phẫn nộ vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong

Chủ Nhật, ngày 02/01/2022 19:48 PM (GMT+7)

Camera tiết lộ hình ảnh đau lòng đến phẫn nộ vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong; Công an TP.HCM tạm giữ 2 nhân vật nổi tiếng trên mạng xã hội… là những tin pháp luật nóng nhất tuần qua.

Bé V.A bị “dì ghẻ” bạo hành đến tử vong

Chiều 31/12, Công an quận Bình Thạnh đã phối hợp với các cơ quan chức năng khôi phục được nhiều đoạn clip trong camera an ninh trong nhà Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985, ngụ quận 1, TP.HCM) – cha ruột bé gái 8 tuổi bị “dì ghẻ” bạo hành tử vong. Sau khi con gái tử vong, Thái chính là người đã chủ động xóa dữ liệu camera.

Hình ảnh từ camera cho thấy, khi Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1996, quê Gia Lai, vợ sắp cưới của Thái) dùng cây đánh cháu N.T.V.A. (SN 2013) thì Thái đang ở nhà, nhìn thấy và chứng kiến toàn bộ sự việc. Cháu bé khóc lóc, van xin tha thiết nhưng Trang vẫn ra tay dã man.

Sau khi bị bắt khẩn cấp đêm 30/12, Thái thừa nhận đã nhiều lần chứng kiến con gái mình bị Trang đánh. Có lần Thái cũng cầm cây và đánh con gái nhiều cái.

Đến tối 1/1, Công an quận Bình Thạnh cho biết, đã chuyển hồ sơ vụ cháu bé bị bạo hành lên Công an TP.HCM điều tra theo thẩm quyền. Công an TP.HCM khẳng định trong quá trình điều tra, nếu đủ cơ sở sẽ chuyển tội danh đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang.

Trước đó, Trang bị công an bắt giữ với tội danh "Hành hạ người khác".

Công an TP.HCM tạm giữ hình sự CEO YourTV Hán Hữu Hải

Hải (bên trái) và Trung tại cơ quan điều tra

Ngày 29/12, Công an TP.HCM đã tạm giữ hình sự Hán Hữu Hải (tên thường gọi là Mr. Henry, SN 1986, quê Phú Thọ) và Trần Lê Phạm Trung (thường gọi là Evans Trung Trần, SN 1987, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM) để làm rõ về hành vi chiếm đoạt tài sản thông quan 2 trang web, sàn giao dịch tiền ảo Winrich.club và Wintop1.com.

Tại cơ quan công an, hai người này khai nhận quen biết từ trước nên bàn bạc hợp tác xây dựng hai sàn giao dịch tiền ảo Winrich.club và Wintop1.com.

Sau đó, Trung và Hải đã quảng bá, thu hút các nhà đầu tư. Sàn tiền ảo do Hải và Trung điều hành hoạt động theo kiểu đa cấp, lấy tiền người trước trả cho người sau, khi người chơi nạp một lượng lớn tiền vào thì cả hai khóa sàn, chiếm đoạt.

Tính đến nay, đã có 9 cá nhân gửi đơn tố cáo với số tiền bị chiếm đoạt 12 tỉ đồng và còn nhiều nạn nhân khác đang làm đơn tố cáo.

Phát hiện gây sốc bên trong ngôi nhà có 8 cô gái sống chung với nhóm thanh niên

Công an lập hồ sơ xử lý các trường hợp dương tính với ma túy

Sáng 24/12, Công an phường Bình Trị Đông A (quận Bình Tân, TP.HCM) kiểm tra hành chính một căn nhà cho thuê ở hẻm 413 Lê Văn Quới. Căn nhà này do ông Đ. thuê, giao cho nữ nhân viên của mình ở và quản lý.

Tại thời điểm kiểm tra, công an phát hiện 14 người đang cư trú, trong đó có 8 nữ và 6 nam. Tất cả đều không có đăng ký tạm trú, không thông báo lưu trú nên được mời về phường làm việc.

Tại công an phường, qua test nhanh công an phát hiện 13/14 người dương tính với ma túy.

Công an đã lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với 6 người có địa chỉ cư trú và tham mưu với địa phương ra quyết định đưa 7 người không có địa chỉ cư trú ổn định đi cai nghiện.

Tống tiền bà Nguyễn Phương Hằng, thanh niên nhận “kết đắng”

Bà Nguyễn Phương Hằng được nhiều Youtuber và người dân săn đón khi đến tòa

Chiều 29/12, tại TAND TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã diễn ra phiên tòa xét xử Mai Xuân Cường (SN 1990, ngụ TP.HCM) có hành vi "Cưỡng đoạt tài sản" của bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam.

Mai Xuân Cường đã bị tòa tuyên án 1 năm tù treo.

Vụ việc thu hút hàng trăm Youtuber và người dân đến theo dõi khiến khu vực trước tòa vô cùng hỗn loạn. Lực lượng chức năng phải đến giữ trật tự.

Bắt thêm 1 nghi can tham gia truy sát Quân "xa lộ"

Cảnh sát Campuchia hoàn tất thủ tục dẫn giải Lý Văn Tư về Việt Nam. Ảnh: CA Tây Ninh.

Ngày 25/12, Công an tỉnh Tây Ninh đã bắt được nghi can đang trốn nã Lý Văn Tư (SN 1978, ngụ tỉnh Tây Ninh). Đối tượng bị bắt khi đang lẩn trốn tại thành phố Bavet, tỉnh Svay Riêng, Campuchia.

Lý Văn Tư là trong những người liên quan tới vụ truy sát ông Mai Văn Quân (tức Quân "xa lộ", SN 1966) - đại ca giang hồ khu giáp ranh TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai.

Sau khi gây án, Tư đã bỏ trốn và bị cảnh sát phát lệnh truy nã.

