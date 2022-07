1 thanh niên đánh nhau với 3 cô gái vì thách đố tính tiền nhậu

Thấy nhóm cô gái trẻ đang ngồi nhậu, một thanh niên qua làm quen và đánh nhau với ba cô gái vì mâu thuẫn từ việc thách đố tính tiền nhậu.

Ngày 8-7, Công an TP Thủ Đức, TP.HCM đang tiếp tục xử lý vụ một thanh niên đánh nhau với nhóm ba cô gái trẻ xảy ra trên địa bàn.

Quán nhậu, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: TS

Thông tin ban đầu từ người chứng kiến cho biết, rạng sáng 6-7 chị Trần Thị Quế A (23 tuổi), Lê Ngọc Mai K và Phạm Vũ Duy A (cùng 18 tuổi) đến một quán nhậu trên đường song hành Xa lộ Hà Nội (Phường Trường Thọ) để ăn uống.

Lúc này, Nguyễn Chí C (30 tuổi) đang ngồi nhậu với nhóm bạn ở bàn bên cạnh qua làm quen. Qua một hồi nói chuyện, C và chị K xảy ra mâu thuẫn liên quan tới việc thách đố nhau tính tiền nhậu.

Cãi nhau một hồi, C cầm chai bia đánh chị K gây thương tích. Chị K ngã xuống đất nhưng C vẫn tiếp tục đánh. Chứng kiến vụ việc, Duy A cầm chai bia đánh C để giải vây cho bạn.

Chưa dừng lại C tiếp tục cầm chai bia đánh Quế A và Duy A khiến cả hai thương tích. Hỗn chiến xong, C và nhóm bạn rời đi, Duy A, Quế A, Mai K vào bệnh viện để điều trị.

