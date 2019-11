Nóng trong tuần: Bạn gái bị ức hiếp, “đại ca” xứ Huế đích thân vào Đà Nẵng xử đối thủ

Chủ Nhật, ngày 24/11/2019 19:00 PM (GMT+7)

Nghe tin bạn gái bị bắt nạt, “trùm” giang hồ xứ Huế quyết định đổ bộ Đà thành "dạy" cho đối thủ bài học.

Lý do khiến "đại ca" xứ Huế đích thân vào Đà Nẵng xử lý địch thủ

Khung cảnh hỗn loạn sau vụ hỗn chiến và Tống Phước Long (ảnh nhỏ)

Ngày 6/11, tại đường Đỗ Bá, quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) đã xảy ra vụ hỗn chiến kinh hoàng giữa 2 nhóm giang hồ.

Sau khi gây án, các đối tượng bỏ trốn. Đến ngày 13 và 14/11, lần lượt Tống Phước Long (21 tuổi, trú huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế; đối tượng cầm đầu), Chương, Đa, Duy và Phong đã đến công an đầu thú, khai nhận toàn bộ về vụ việc.

Theo đó, vụ hỗn chiến là mối ân oán của 2 đại ca giang hồ Long và Phạm Lê Lợi (26 tuổi, trú TP.Đà Nẵng). Đây đều là những kẻ có máu mặt trong giới “xã hội đen”. Hai đối tượng xăm trổ này có mối thâm thù với nhau từ trước.

Tháng 11/2019, Lợi biết được tin Long có người yêu tên P. (trú tỉnh Quảng Nam) đang làm tiếp viên karaoke ở địa bàn quận Ngũ Hành Sơn nên thường đến phá rối. Tại quán, Lợi yêu cầu P. phục vụ rồi kiếm cớ gây sự, ức hiếp.

Động thái này nhằm để P. nói lại với Long. Lợi mong Long nổi máu sĩ diện và xuất đầu lộ diện. Một vài lần, Long hay tin bạn gái bị Lợi quấy phá nhưng vẫn nhịn.

Ngày 6/11, Lợi lại tìm P. đánh đập nhằm tiếp tục gây sức ép. Tức nước vỡ bờ, “trùm” giang hồ xứ Huế quyết định đổ bộ Đà thành "dạy" cho đối thủ bài học.

Long điện thoại cho Lợi hẹn đánh nhau. Sau đó. hai bên tập hợp “anh em chiến hữu” mang theo hung khí và gây ra vụ hỗn chiến kinh hoàng ở đường Đỗ Bá. Cuộc “thanh toán” chỉ dừng lại khi có sự xuất hiện của cảnh sát.

Hiện, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án Cố ý gây thương tích, tạm giữ hình sự 5 đối tượng, trong đó có Tống Phước Long.

Con rể sát hại mẹ vợ, ném xác vào bể nước

Nghi phạm Vũ Đức Bộ (ảnh nhỏ) và bể nước nơi phát hiện thi thể bà H.

Tối 20/11, Công an huyện Thái Thụy nhận được tin báo tại xã Thụy Lương, huyện Thái Thụy phát hiện một người phụ nữ tử vong trong bể nước tại nhà riêng.

Nạn nhân được xác định là bà H. (SN 1971, trú tại xã Thụy Lương, huyện Thái Thụy) bị sát hại, thi thể bị hung thủ phi tang xuống bể nước.

Qua điều tra, cơ quan chức năng nhận thấy Vũ Đức Bộ (SN 1989, trú tại xã Thái Thượng, Thái Thụy, là con rể bà H.) có mâu thuẫn với nạn nhân.

Hòa từng nhắn tin đe doạ tính mạng của vợ và mẹ vợ. Nguyên nhân do Hòa từng vay tiền cho vợ đi làm ăn xa. Trong quá trình vợ làm xa nhà, chủ nợ đến đòi, Bộ túng quẫn nên đã sang yêu cầu mẹ vợ đưa để tiền trả nợ thì xảy ra mâu thuẫn.

Tại Cơ quan điều tra, ban đầu Bộ khai nhận do mâu thuẫn với vợ và bà H. nên đã dùng dao bấm đâm mẹ vợ tử vong. Tiếp đó, nghi phạm kéo thi thể nạn nhân ra khu vực bể nước rồi đẩy xuống phi tang.

Theo Công an huyện Thái Thụy, Vũ Đức Bộ là đối tượng nghiện ma túy và đã có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Chồng quay clip đánh vợ dã man rồi tung lên mạng

Chị K. bị Hòa (ảnh nhỏ) đánh dã man. Ảnh cắt từ clip

Tối 18/11, mạng xã hội xuất hiện một clip người chồng đánh vợ dã man tại nhà và được cộng đồng mạng chia sẻ chóng mặt.

Clip do chính người chồng quay lại và tung lên mạng với độ dài 16 phút ghi lại cảnh người đàn ông dùng chân đạp liên tục vào đầu vợ. Người đàn ông còn dùng tấm gỗ đánh vào người phụ nữ đến mức vỡ vụn.

Một số người khi xem được đoạn clip trên đã nhận ra 2 vợ chồng trên sống ở khu nhà trọ trên phố Thạnh Lộc, phường An Thạnh, thị xã Thuận An, Bình Dương nên đã tập trung đến đây. Nhưng vào thời điểm đó, cặp vợ chồng trên đã rời đi.

Đến chiều 19/11, sau khi xác định được danh tính cặp vợ chồng trên, Công an thị xã Thuận An đã mời Nguyễn Thanh Hòa (34 tuổi, ngụ Bình Dương) đến làm việc.

Tại cơ quan công an, Hòa khai nhận, do vợ là chị T.H.K. (36 tuổi, ngụ Đồng Nai) đi sinh nhật về muộn nên tức giận. Mặt khác, chị K. đã lên mạng xã hội nói Hòa vô tâm gây hiểu nhầm với mọi người xung quanh.

Sau khi chị K. bị đánh đập đã rời chỗ trọ ở Bình Dương để về quê ở Đồng Nai điều trị vết thương.

Trung úy công an tử vong khi truy bắt tội phạm

Sau 3 ngày nằm điều trị, Trung úy Tân đã tử vong tại bệnh viện

Ngày 14/11, Trung úy Tống Duy Tân (SN 1989; cảnh sát hình sự Công an huyện Cần Đước) và đồng đội tuần tra, kiểm soát trên địa bàn huyện phát hiện một số đối tượng trộm xe máy nên kiểm tra theo nghiệp vụ công an. Nhìn thấy lực lượng công an, nhóm đối tượng trộm bỏ chạy và hất chất bột (nghi ớt) vào mặt làm các chiến sĩ công an chảy nước mắt.

Chưa dừng lại, các đối tượng trộm còn quăng xe máy cản trở sự truy đuổi của tổ công tác khiến Trung úy Tân té ngã xuống đường, chấn thương sọ não. Dù được đồng đội đưa đi cấp cứu nhưng Trung úy Tân đã qua đời sau 3 ngày cấp cứu tại bệnh viện.

Theo công an huyện Cần Đước, Trung úy Tân trước đây công tác ở huyện biên giới Đức Huệ, do hoàn cảnh gia đình, con còn nhỏ nên được tạo điều kiện chuyển về Công an huyện Cần Đước công tác khoảng 3 tháng nay.

Sáng 18/11,Công an tỉnh Long An đã bắt giữ các đối tượng gây ra cái chết của Trung úy Tân.

Nữ tiếp viên chiều chuộng quý ông hết mình trong "động sung sướng", giá 500 ngàn/lượt

Các nữ nhân viên bị bắt quả tang về hành vi bán dâm

Chiều 18-11, Công an tỉnh Quảng Bình đã quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với chủ cơ sở kinh doanh nhà nghỉ, karaoke Hoài Thu 1 và Hoài Thu 2 về hành vi chứa mại dâm.

Theo điều tra, Nguyễn Văn Đức (SN 1971, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) là chủ của 2 cơ sở kinh doanh nhà nghỉ, karaoke Hoài Thu 1, Hoài Thu 2 “nổi tiếng” ở xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch.

Trước đó, khi kiểm tra hai cơ sở này, lực lượng chức năng phát hiện nhiều cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Các đối tượng khai nhận, đã nhiều lần thực hiện hành vi mua bán dâm và được Đức đồng ý. Mỗi lần mua bán dâm, khách phải trả từ 300 đến 500 ngàn đồng, trong đó chủ sẽ giữ lại 100 ngàn đồng, số còn lại gái bán dâm hưởng.

Con rể đâm chết mẹ vợ, truy sát bố vợ rồi tự tử

Lưu Văn Nghĩa được đưa đến bệnh viện cấp cứu sau khi tự đâm vào bụng

Theo báo cáo của Công an tỉnh Thái Nguyên, khoảng 20h30 ngày 21/11, Lưu Văn Nghĩa (SN 1985, trú xã Vạn Phái, thị xã Phổ Yên) đến nhà bố mẹ vợ là Cảnh (SN 1966) và bà Hằng (SN 1967), cùng trú xã Thành Công, thị xã Phổ Yên) để đón vợ là Thủy (SN 1990).

Khi đến nơi Nghĩa bị bà Hằng ra đuổi. Bực tức, Nghĩa lấy dao chỉ vào mẹ vợ. Bà Hằng dùng đòn gánh vụt vào đầu con rể. Ngay lúc đó, Nghĩa dùng dao đâm một nhát vào vùng ngực của bà Hằng. Thấy vậy, ông Cảnh chạy ra đỡ bà Hằng thì bị Nghĩa đâm một nhát vào bả vai trái. Sau khi gây án nghi phạm dùng dao tự tử.

Các nạn nhân và nghi phạm sau đó được đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng bà Hằng tử vong tại bệnh viện. Ông Cảnh bị thương phần mềm ở bả vai trái, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Quân y 91.

Lưu Văn Nghĩa bị một vết thương vùng sườn phải, bị hôn mê tuy nhiên vết thương không nghiêm trọng, hiện đang điều trị ban đầu tại Bệnh viện Quân y 91.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn giữa 2 vợ chồng Nghĩa - Thủy. Cụ thể, khoảng tháng 10/2019, Nghĩa bán trâu được 15 triệu đồng nhưng không đưa cho Thủy số tiền đó, hai vợ chồng nảy sinh xích mích nên Thủy bỏ về nhà bố mẹ đẻ. Nghĩa gọi nhưng vợ không về nên đã đến nhà bố mẹ vợ đón, từ đó dẫn đến sự việc đau lòng trên.

