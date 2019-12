Nóng trong tuần: Ám hiệu rợn người của “quỷ dữ” trước khi giết nữ sinh giao gà

Chủ Nhật, ngày 08/12/2019 20:02 PM (GMT+7)

Để thực hiện ý đồ muốn giết hại Cao Mỹ Duyên, Công tự đưa tay lên làm động tác bóp vào cổ để đồng bọn hiểu ám hiệu.

Ám hiệu tàn độc của nhóm hung thủ trước khi giết nữ sinh giao gà

9 đối tượng liên quan trong vụ án nữ sinh giao gà bị giết ở Điện Biên

VKSND tỉnh Điện Biên vừa ban hành cáo trạng truy tố các đối tượng trong vụ án chấn động “nữ sinh giao gà bị giết”, xảy ra vào dịp Tết Kỷ Hợi 2019 vừa qua.

9 đối tượng liên quan bị truy tố về các tội: Bắt cóc người nhằm chiếm đoạt tài sản, Giết người, Hiếp dâm, Cướp tài sản, Tàng trữ trái phép chất ma túy và Không tố giác tội phạm. Trong đó, 6 đối tượng bị truy tố với khung hình phạt cao nhất lên đến tử hình.

Cáo trạng xác định, trong suốt quãng thời gian từ ngày 4 - 6/2/2019, các đối tượng trong nhóm của Bùi Văn Công đã nhiều lần dùng vũ lực để thực hiện hành vi quan hệ tình dục trái ý muốn với Cao Mỹ Duyên.

Khi thấy thể trạng của Cao Mỹ Duyên quá yếu, Công đã thông báo cho kẻ chủ mưu Vì Văn Toán biết để tìm hướng giải quyết.

Khi các đối tượng đã tập trung tại nhà Công, Công nói: “Nó không ăn được thì kệ nó. Mẹ nó không trả tiền thì giết nó đi!”. Vì Văn Toán cũng đồng tình với ý kiến này.

Để thực hiện ý đồ muốn giết hại Cao Mỹ Duyên, Công tự đưa tay lên làm động tác bóp vào cổ để đồng bọn hiểu ám hiệu. Cùng với đó, Vương Văn Hùng cũng ra ám hiệu, đưa tay làm động tác cứa ngang cổ... Đến lúc này, cả bọn hiểu rằng cần giết nữ sinh Cao Mỹ Duyên để “diệt khẩu”.

Sau đó, các đối tượng đã đưa nạn nhân Cao Mỹ Duyên ra căn nhà hoang gần nhà Công để giết hại, rồi dựng hiện trường giả nhằm đánh lạc hướng cơ quan chức năng. Thế nhưng, bọn chúng không thể ngờ rằng, dù có tinh quái đến đâu thì cũng không thể qua mắt cơ quan điều tra, sự thật cuối cùng cũng đã được phơi bày, sáng tỏ. Ngày đền tội của các đối tượng không còn xa.

"Phút 89" của tử tù Hồ Duy Hải

Cơ quan điều tra khám nghiệm hiện trường vụ án mạng xảy ra tại Bưu điện Cầu Voi. Ảnh: Minh Sơn

Hồ Duy Hải (SN 1985, ngụ huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) bị tuyên án tử hình về tội "Giết người" và "Cướp tài sản". Tòa phúc thẩm kết luận Hải phạm tội đặc biệt nghiêm trọng khi tước đoạt mạng sống của 2 nữ nhân viên Bưu điện Cầu Voi vào đêm 13-1-2008. Ngoài ra, Hải có hành vi cướp tài sản, phi tang chứng cứ sau khi giết người.

Cho rằng hồ sơ vụ án cũng như bản án tử hình có nhiều uẩn khúc, mẹ Hồ Duy Hải (bà Nguyễn Thị Loan) liên tục làm đơn kêu oan.

Vào thời điểm đó, luật sư Trần Văn Tạo nguyên là Phó Giám đốc Công an TP HCM đã nghiên cứu hồ sơ vụ án và nhận ra hồ sơ vụ án chưa rõ ràng.

Mọi người đặt niềm tin vào quyết định kháng nghị giám đốc thẩm. Ông Trần Văn Tạo và một số luật sư khác làm đơn kiến nghị, phản ánh với Chủ tịch nước về những uẩn khúc trong vụ án này.

11 năm sau, đầu tháng 12-2019, VKSND Tối cao đã ban hành quyết định kháng nghị giám đốc thẩm, đề nghị Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao xét xử thủ tục giám đốc thẩm, hủy toàn bộ bản án sơ thẩm năm 2008 của TAND tỉnh Long An và bản án phúc thẩm năm 2009 của Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM về việc tuyên bị án Hồ Duy Hải tử hình vì giết 2 nhân viên Bưu điện Cầu Voi (Long An), để điều tra lại.

Nạn nhân được người dân đưa vào bệnh viện

Ngày 2/12, Công an huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An vẫn đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Tài Khôi (SN 1981, trú thị trấn Nam Đàn) để tiếp tục điều tra, làm rõ liên quan đến vụ việc người này đã đánh đập một phụ nữ vào đêm 29/10. Nạn nhân là bà Nguyễn Thị M. (SN 1968).

Tại cơ quan điều tra, bước đầu, Khôi thừa nhận đã có một đời vợ nhưng đã ly hôn. Thường ngày, Khôi làm lao động tự do. Thời điểm này, Khôi quen và có quan hệ tình cảm với người phụ nữ lớn hơn tuổi mình là bà Nguyễn Thị M. Tuy nhiên, thời gian gần đây, do nghi ngờ bà M. có người khác nên Khôi đã gọi người phụ nữ này về chợ Sa Nam, thị trấn Nam Đàn để nói chuyện.

Khoảng 21h ngày 29/10, đang đứng nói chuyện thì Khôi đã đánh đập, đấm vào mặt bà M. Chưa dừng lại ở đó, Khôi còn dùng thanh sắt nhọn đâm nhiều lần vào vùng kín của bà M. khiến nạn nhân chảy nhiều máu.

Sau khi gây án, Khôi bỏ đi khỏi hiện trường. Bà M. bị thương và hoảng sợ nên ngồi ở ven đường. Người dân đi đường phát hiện bà M. bị thương chảy nhiều máu nên lập tức báo công an đồng thời đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Qua kiểm tra, các bác sĩ bệnh viện đa khoa huyện Nam Đàn cho biết, nạn nhân bị đa chấn thương, gãy răng, còn tay và chân bị đánh bầm, vùng kín cũng bị đánh chảy nhiều máu.

Hiện, cơ quan chức năng đang giám định thương tích của nạn nhân để đủ cơ sở xử lý đối tượng.

Truy tố Phúc XO cùng đồng bọn

Hình ảnh Phúc XO đeo đầy vàng lên mạng khoe

TAND TP.HCM vừa tiếp nhận hồ sơ truy tố Trần Ngọc Phúc (SN 1982, còn gọi là Phúc XO) cùng đồng phạm từ VKS cùng cấp chuyển sang để chuẩn bị đưa ra xét xử sơ thẩm.

Theo đó, VKS truy tố Phúc, Nguyễn Phước Thịnh, Đỗ Văn Giỏi, Nguyễn Thanh Xuân, Đỗ Quốc Thịnh, Đinh Văn Đức, Lê Văn Em về tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma tuý. Các bị cáo bị truy tố theo điểm b,d khoản 2 Điều 256 BLHS là phạm tội hai lần trở lên, đối với hai người trở lên có khung hình phạt 7-15 năm tù.

Em Phúc XO là Trần Ngọc Tài (SN 1985) bị truy tố về tội tàng trữ trái phép chất ma túy theo khoản 2 Điều 249 BLHS có khung hình phạt từ năm đến 10 năm tù.

Cùng tội danh, ba người khác trong đó có hai tiếp viên nữ tại quán karaoke của Phúc bị truy tố theo khoản 1 nhẹ hơn. Riêng Nguyễn Văn Sang bị truy tố về tội không tố giác tội phạm theo khoản 1, điều 390.

Bắt 5 đối tượng vác hung khí “diễu phố”, cướp ở Long Biên

5 đối tượng cướp tài sản trên địa bàn TP.Hà Nội

Sáng 5/12, phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.Hà Nội cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an quận Long Biên và Công an huyện Gia Lâm bắt giữ 5 trong 6 đối tượng thuộc băng cướp manh động gây hoang mang dư luận thời gian vừa qua.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm Hà Việt Khánh (SN 2001, ở phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội), Dương Bảo Anh (SN 2002, ở phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội), Trần Hoài Nam (SN 2003, ở phường Nhân Chính, Hoàng Mai, Hà Nội), Trần Nhật Anh (SN 2003, ở phường Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội) và Đỗ Quốc Duy (SN 2002 ở phường Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận gây ra 4 vụ cướp tài sản, trong đó có 3 vụ xảy ra trên địa bàn quận Long Biên, 1 vụ xảy ra trên địa bàn huyện Gia Lâm vào ngày 29/11. Thủ đoạn các đối tượng sử dụng là dùng tuýp sắt gắn dao nhọn đuổi theo những người đi đường chỉ có 1 mình đe doạ, uy hiếp tính mạng để cướp tài sản.

Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục truy bắt 1 thành viên còn lại của nhóm cướp đang bỏ trốn.

