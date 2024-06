Tin tức 24h qua: Nguồn gốc chiếc xe vụ bé trai 5 tuổi tử vong do bị bỏ quên

Trung tướng Tô Ân Xô tạm dừng làm người phát ngôn Bộ Công an

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 1/6, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên - Phó Chánh văn phòng Bộ Công an cho biết: “Đồng chí Tô Ân Xô nhận nhiệm vụ mới nên trước mắt tạm dừng việc là người phát ngôn Bộ Công an”.

Trung tướng Tô Ân Xô trước mắt tạm dừng là người phát ngôn Bộ Công an. Ảnh: X.Đ

Được biết, ông Tô Ân Xô vừa thôi nhiệm vụ người phát ngôn Bộ Công an để nhận nhiệm vụ mới tại Văn phòng Chủ tịch nước.

Trước đó, ông từng giữ các chức vụ: Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang, Cục trưởng thuộc Bộ Công an. Ông được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chánh văn phòng, đồng thời là người phát ngôn Bộ Công an vào đầu tháng 9/2019.

Tháng 2/2023, Trung tướng Tô Ân Xô đã thôi giữ chức Chánh Văn phòng Bộ Công an sau hơn 3 năm giữ chức vụ này và tiếp tục đảm nhiệm chức danh Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cũng như đảm nhiệm nhiệm vụ Người phát ngôn Bộ Công an cho đến nay.

Ông Tô Ân Xô được Chủ tịch nước thăng cấp bậc hàm từ Thiếu tướng lên Trung tướng vào ngày 16/4/2021.

Nguồn gốc chiếc xe chở bé trai 5 tuổi tử vong do bị bỏ quên

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vào tối 29/5

Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản báo cáo Bộ GTVT về vụ trẻ mầm non bị tử vong trên xe ô tô đưa đón học sinh xảy ra tại xã Phú Xuân, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Theo đó, chủ phương tiện là ông Phạm Văn Đông (trú thành phố Thái Bình). Ông Đông tham gia Hợp tác xã vận tải Hồng Hà, trụ sở ở Thái Bình. Tuy nhiên, xe được Sở Giao thông Vận tải TP Hà Nội cấp phù hiệu xe hợp đồng.

Lái xe được giao quản lý, điều khiển phương tiện thời điểm xảy ra sự cố là ông Nguyễn Văn Lâm (SN 1965, trú tại thành phố Thái Bình). Tài xế này được cấp GPLX hạng D ngày 10/3/2022 và ngày hết hạn là 10/3/2027.

Liên quan đến vụ việc đau lòng này, Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam tài xế Nguyễn Văn Lâm, nhân viên đưa đón Phương Quỳnh Anh về tội Vô ý làm chết người. Hai cô giáo phụ trách lớp là Nguyễn Thị Phương và Đoàn Thị Nhâm bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú, điều tra về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị bạn cùng lớp đấm 20 lần, bé 5 tuổi bầm tím cơ thể

Về vụ việc trẻ lớp mẫu giáo 5 tuổi Trường mầm non An Dương (quận Lê Chân, Hải Phòng) bị bầm tím ở vùng lưng khi đi học, Trung tâm Pháp y Hải Phòng đã có kết quả chính thức.

Theo đó, tỷ lệ % tổn thương cơ thể của cháu N.H.N tại thời điểm giám định là 0%.

Vết bầm tím ở lưng cháu N.H.N - lớp 5 tuổi Trường Mầm non An Dương.

Cơ quan CSĐT đủ cơ sở xác định: Trong thời gian từ khi đến lớp cho đến khi gia đình đón về vào ngày 15/5, cháu N.H.N bị cháu V.M.T. dùng tay đấm nhiều lần (20 lần) vào vùng lưng, gáy trong khoảng từ 10h08 đến 10h28.

Trước sự việc này, Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng giao UBND quận Lê Chân chỉ đạo thực hiện nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan; ổn định hoạt động Trường mầm non An Dương. Cùng với đó, tăng cường công tác quản lý nhà nước về giáo dục trên địa bàn, trong đó có quy định về chăm sóc giáo dục trẻ ở các cơ sở giáo dục mầm non.

Trước đó, theo người nhà bé N., khi gia đình đến trường đón con được các cô giáo báo con bị ngã từ trưa cùng ngày. Tuy nhiên, gia đình nghi vấn việc con bị bạo hành nên đăng tải sự việc lên mạng xã hội.

Đà Lạt: Phát hiện một phần cơ thể người

Người dân phát hiện một phần chân người trong khu vực Hồ Tuyền Lâm

Thông tin ban đầu cho biết, sáng 1/6, người dân địa phương đi trên đường Hoa Hồng - khu vực hồ Tuyền Lâm (Đà Lạt, Lâm Đồng) phát hiện một bộ phận giống chân người nên trình báo UBND và Công an phường 4.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng phường 4 đã báo cáo Công an TP Đà Lạt và tổ chức lực lượng tìm kiếm quanh khu vực phát hiện bộ phận giống chân người trên.

Ban đầu xác định chân người trên chỉ còn phần xương đùi và xương ống đồng cùng bàn chân.

Nhiều người dân nhận định khả năng chân người này do động vật kéo từ trong khu vực rừng ở hồ Tuyền Lâm ra đường.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]