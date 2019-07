Siêu trộm trong vỏ bọc đại gia: 300 cây vàng bốc hơi và hành trình theo dấu vết bí ẩn

Thứ Hai, ngày 22/07/2019 10:00 AM (GMT+7)

Kẻ gian lợi dụng lúc gia đình đi vắng đã đột nhập, lấy trộm 300 cây vàng trang sức 18K và vàng Ý, trị giá trên 3 tỷ đồng tại tiệm vàng Tuấn Tuyền có địa chỉ ở 130 đường Trần Hưng Đạo, TP.Lai Châu (Lai Châu). Cuộc đấu trí để tìm ra thủ phạm ly kỳ hơn phim trinh thám.

Thay tên, đổi họ, cùng với vẻ ngoài hào hoa, ga-lăng, không ai nghĩ rằng Nguyễn Văn Năm lại là "người dơi", chuyên đột nhập các tiệm vàng tại nhiều tỉnh thành trên cả nước và đang trốn tới 4 lệnh truy nã. Tổng số tài sản Năm lấy trộm được lên đến hàng chục tỷ đồng. Năm tạo cho mình một vỏ bọc quá hoàn hảo nên những người xung quanh không một chút nghi ngờ. Ngay cả người tình xinh đẹp chung sống và có với Năm tới 2 mặt con cũng không hề biết "bí mật" của hắn. Chỉ đến khi Năm bị Công an tỉnh Lai Châu phối hợp với cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) bắt giữ, nhiều người mới ngỡ ngàng về bộ mặt thật ẩn sau lớp vỏ của đại gia. Xin trân trọng giới thiệu loạt bài 3 kỳ về vụ án ly kỳ, hấp dẫn này...

Sau khi nhận được tin báo, Công an Lai Châu đã xác lập chuyên án, báo cáo lãnh đạo bộ Công an và cục Cảnh sát Hình sự để thành lập ban chỉ đạo chuyên án điều tra các vụ đột nhập, trộm cắp tiệm vàng trên toàn quốc.

"Con cáo già" tránh camera an ninh

Theo hồ sơ vụ án, vào 6h ngày 6/12/2018, Công an tỉnh Lai Châu nhận được tin báo vào đêm 5/12 xảy ra vụ cửa hàng vàng bạc Tuấn Tuyền bị mất trộm 300 cây vàng. Quá trình khám nghiệm hiện trường, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu phát hiện và thu giữ một số dấu vết, vật chứng.

Qua đánh giá ban đầu xác định, thủ phạm là một kẻ chuyên nghiệp, bài bản. Từ cách đối tượng đột nhập vào nhà đến cách hắn xóa dấu vết, thoát ra ngoài và "biến mất" trong đêm tối cho thấy hắn rất có kinh nghiệm trong "nghề".

Trao đổi với PV, Trung tá Vũ Tiến Văn, Phó trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lai Châu cho biết: "Xác định đây là vụ án nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, ban Giám đốc Công an tỉnh rất quan tâm chỉ đạo công tác điều tra phá án. Trực tiếp Thiếu tướng Lê Văn Bảy, Giám đốc; Đại tá Bùi Xuân Phong, Phó Giám đốc – Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã đến hiện trường, chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ truy tìm dấu vết, lần theo tung tích của thủ phạm, với quyết tâm bắt bằng được đối tượng về quy án. Ban Giám đốc đã giao cho phòng Cảnh sát Hình sự làm chủ công, xác lập chuyên án đấu tranh, phối hợp với các đơn vị, huy động tối đa lực lượng để truy xét, phá án". Đồng thời, Công an Lai Châu cũng đã báo cáo lãnh đạo bộ Công an, cục Cảnh sát Hình sự về vụ án trên.

Trong đêm 5/12/2018 tại cửa hàng vàng bạc Tuấn Tuyền TP. Lai Châu tỉnh Lai Châu bị mất trộm khoảng 300 cây vàng. Ảnh minh họa

Cũng theo Trung tá Vũ Tiến Văn: "Ban chuyên án đánh giá, thủ đoạn của đối tượng hết sức tinh vi, chuyên nghiệp. Đối tượng trèo theo cột điện giáp nhà của nạn nhân, mò từ tầng 1 lên tới tận tầng 4 của gia đình chủ tiệm vàng. Sau đó, đối tượng trườn qua cửa thông gió trên tầng tum của căn nhà để đột nhập vào bên trong. Tiếp theo, hắn đi xuống tầng 1, dùng tuốc-nơ-vít tháo kính tủ đựng vàng ra, rồi vơ đầy 1 ba lô vàng trang sức 18K và vàng Ý. Gây án xong, đối tượng lại thoát ra theo con đường cũ. Thủ phạm tỏ ra rất tinh quái, nhiều kinh nghiệm đột nhập vào tiệm vàng, biết chỗ nào là điểm yếu, hắn đi găng tay khi đột nhập vào nhà...".

Tài liệu điều tra cho thấy, sau khi lấy được vàng, đối tượng chạy bộ một quãng đường. Tuy nhiên, quá trình bỏ trốn, hắn vẫn tìm mọi cách tránh camera an ninh của nhà dân hai bên đường. Một số camera chỉ ghi lại được phần nửa người dưới của đối tượng, chứ không thấy mặt.

Các trinh sát hình sự và điều tra viên đã phải mất rất nhiều thời gian rà soát, sàng lọc hàng trăm đối tượng nghi vấn. Trước đó, khi phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc liên quan đến công tác phòng ngừa, các công sở và nhà dân trên địa bàn TP.Lai Châu lắp rất nhiều camera an ninh. Chính vì thế, lực lượng trinh sát đã rà soát xem đối tượng đi trên cung đường nào và bằng phương tiện gì để đến tiệm vàng...

Liên tiếp gây án

Trong quá trình lần theo dấu vết đối tượng, các trinh sát hình sự Công an tỉnh Lai Châu tranh thủ ăn tạm bữa trưa ở giữa rừng.

Bên cạnh đó, ban chuyên án cũng nắm được thông tin, trước thời điểm vụ mất trộm 300 cây vàng ở Lai Châu gần 2 tháng, vào ngày 8/10/2018, tại tiệm vàng M.C. trên đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, TP.Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn cũng xảy ra vụ mất trộm vàng với giá trị lớn, khoảng 3,5 tỷ đồng.

Căn cứ vào kết quả khám nghiệm hiện trường cũng như các tài liệu thu thập được trong quá trình điều tra, Công an tỉnh Lai Châu đã cùng với cục Cảnh sát Hình sự, viện Khoa học Hình sự (bộ Công an) và Công an tỉnh Lạng Sơn phân tích, đánh giá, đưa kết luận: Đối tượng gây án ở tiệm vàng Tuấn Tuyền (TP.Lai Châu) và đối tượng gây án ở tiệm vàng M.C. (TP.Lạng Sơn) là một. Nhận định đối tượng này thuộc diện trộm cắp chuyên nghiệp, hoạt động liên tỉnh, ngoài "phi vụ" trên địa bàn Lai Châu và Lạng Sơn như đã nói ở trên thì nhiều khả năng đối tượng đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản tại nhiều tỉnh, thành khác trên toàn quốc.

Các thành viên Ban chuyên án truy lùng tung tích của đối tượng trong đêm tối.

Thứ trưởng bộ Công an - Thượng tướng Lê Quý Vương cũng đặc biệt quan tâm, sát sao chỉ đạo, nhiều lần nghe báo cáo cập nhật về tình hình vụ án. Cục Cảnh sát Hình sự đã cử những trinh sát có kinh nghiệm lên Lai Châu, phối hợp với công an địa phương và các đơn vị nghiệp vụ khác để phá án.

Tập trung lực lượng nhưng cũng phải mất rất nhiều thời gian các chiến sĩ công an kiểm tra từ camera an ninh của nhà dân ven đường và camera tại các quán ăn đêm. Đồng thời, các tổ công tác khác thì rà soát những nhà nghỉ trên địa bàn TP.Lai Châu, các xe khách, xe ô tô lạ hoặc xe máy có biểu hiện nghi vấn... dò xét từ việc nhỏ nhất dò đi.

Đặc biệt, khi kiểm tra camera tại một quán ăn trên địa bàn phường Đông Phong, TP.Lai Châu, ban chuyên án phát hiện một đối tượng nam giới khi định vào quán này cách khoảng gần chục mét, nhìn thấy quán có camera, hắn liền quay ra luôn.

"Đấy là điểm mấu chốt của ban chuyên án để xác định đối tượng nghi vấn liên quan đến vụ trộm vàng. Căn cứ vào hình ảnh camera ghi lại và biểu hiện lạ của đối tượng, các trinh sát bắt đầu xác minh, truy xét. Sau quá trình rà soát, áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, lực lượng trinh sát đã phát hiện nơi đối tượng ngủ qua đêm trước khi gây án. Theo đó, khi vào nhà nghỉ, đối tượng này luôn bịt khẩu trang che kín mặt, cố ý trả tiền trước và không cung cấp thông tin cá nhân. Tuy nhiên, trinh sát cũng xác định, đối tượng không phải người địa phương", Trung tá Vũ Tiến Văn chia sẻ.

Với những tài liệu về dấu vết của đối tượng mà cảnh sát thu thập được thì câu hỏi đặt ra là "sau khi gây án, đối tượng rút theo đường nào?". Các con đường đối tượng có thể rút là theo hướng đi Lào Cai, Điện Biên hoặc Sơn La.

Trinh sát tiếp tục dò la, phát hiện một xe taxi có chở đối tượng nghi vấn trong đêm vụ án xảy ra. Khi chở sang Lào Cai, đối tượng yêu cầu tài xế taxi tắt hết mào và điện thoại liên lạc của hãng. Tên này trả lái xe số tiền hậu hĩnh là 1,4 triệu đồng. Khi tài xế taxi đồng ý, quá trình di chuyển thì đối tượng ung dung nằm sau xe ngủ ngon lành...

"Tàng hình" khỏi địa bàn! "Lúc đầu tài xế taxi còn sợ liên đới nên nhất định không khai. Tuy nhiên, khi cảnh sát đưa ra chứng cứ liên quan thì tài xế này mới thừa nhận đã chở một đối tượng từ TP.Lai Châu về Lào Cai, có đặc điểm nhận dạng giống như mô tả của cơ quan điều tra. Thế nhưng, khó khăn nữa là khi lần theo dấu vết của đối tượng đến Lào Cai thì lại bị mất dấu. Đối tượng gần như "tàng hình" khỏi địa bàn. Lúc này, thông tin rất mờ nhạt. Tuy nhiên, càng khó khăn thì anh em trong Ban chuyên án càng quyết tâm phá án", Trung tá Vũ Tiến Văn cho biết.

(Còn nữa...)

