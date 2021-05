Lần theo dấu vết "siêu trộm" chuyên đột nhập tiệm vàng: Tên trộm tinh quái

Thứ Bảy, ngày 01/05/2021 16:01 PM (GMT+7)

Một tiệm vàng bị kẻ gian "khoắng sạch" số tài sản trị giá hơn 3 tỷ đồng, sau khi chủ tiệm chìm trong giấc ngủ say. Đáng nói, dù huy động lực lượng tham gia phá án khá lớn, bao gồm cả lực lượng tinh nhuệ nhất để nhanh chóng tìm ra thủ phạm, nhưng nhiều lúc vụ án tưởng như đi vào ngõ cụt, bởi "siêu trộm" này quá mức tinh ranh, lọc lõi, sau khi gây án lập tức "biến mất", dấu vết để lại rất ít. Nhưng lưới trời tuy thưa mà khó thoát, không những phải thúc thủ, tên "siêu trộm" này còn khai đã gây ra 24 vụ trộm cắp các tiệm vàng ở 12 tỉnh, thành phố trong cả nước, lấy đi số tài sản trị giá hơn 50 tỷ đồng.

Tiệm vàng Tuấn Tuyền, nơi xảy ra vụ mất trộm số vàng trị giá gần 3 tỷ đồng

Hóa trang trước khi gây án

Camera tại tiệm vàng Tuấn Tuyền ghi được hình ảnh đối tượng nam xuất hiện ở hiện trường vào thời điểm vụ trộm xảy ra. Gã cao khoảng 1,65m, mặc áo chống nắng, đeo găng tay, khẩu trang che kín mặt. Theo nhận định của cán bộ kỹ thuật hình sự, đây là đối tượng chuyên trộm cắp, bởi hắn có sự chuẩn bị kỹ càng trước khi gây án, hóa trang hình dáng bên ngoài rất kín đáo để tránh bị nhận diện.

Sáng 6-12-2018, chủ tiệm vàng Tuấn Tuyền (địa chỉ số 130 Trần Hưng Đạo, P.Đoàn Kết, TP.Lai Châu, tỉnh Lai Châu) hốt hoảng trình báo cơ quan công an về việc tiệm của mình bị kẻ gian đột nhập, lấy cắp 300 lượng vàng, gồm: nhẫn, lắc, hoa tai, mặt dây chuyền vàng 24K, 18K..., ước tính khoảng 3 tỷ đồng. Ngay sau đó, các tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Lai Châu được cử đến khám nghiệm hiện trường.

Tên trộm đã dùng xà cầy cạy các tủ vàng. Hiện trường bên ngoài bị xáo trộn do nhiều người ra vào, nhưng phía trong các tủ vàng thì chưa ai vào nên cán bộ kỹ thuật hình sự nhanh chóng tập trung thu dấu vết tại khu vực này, kể cả dưới nền nhà, quanh các kẽ tủ vàng. Tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Kỹ thuật hình sự thu thập được nhiều dấu vết lạ. Đây là những dấu vết mà thủ phạm đã vô tình để lại hiện trường.

Tiệm vàng Tuấn Tuyền là căn nhà 4 tầng kiên cố, cửa chính không có dấu hiệu bị cạy phá, nhưng trên tầng 4 có dấu vết chân lạ. Ngoài ra, một ô thoáng trên tầng 4 bị đẩy từ ngoài vào, song sắt cong vẹo. Như vậy, đối tượng có thể đột nhập từ trên mái nhà vào. Mở rộng khám nghiệm hiện trường ra bên ngoài, lực lượng kỹ thuật hình sự phát hiện cách tiệm vàng 3 nhà có một cột điện giáp với nhà dân. Rất có thể đây là lối mà đối tượng chọn để đột nhập tiệm vàng. Gã leo qua lan can các nhà rồi đột nhập vào tiệm vàng từ ô thoáng tầng 4, sau đó trèo qua ban thờ gia đình để xuống tầng 1.

Cơ quan điều tra tập trung rà soát các mối quan hệ cá nhân cũng như làm ăn của chủ tiệm vàng, nhằm khoanh vùng đối tượng. Để thực hiện vụ trộm này, chắc chắn kẻ trộm phải có thời gian ăn, nghỉ tại địa bàn TP.Lai Châu để có thời gian nghiên cứu, đợi thời cơ thuận lợi mới gây án.

Trước tính chất phức tạp của vụ án, Công an tỉnh Lai Châu báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, phối hợp với các cục nghiệp vụ, đặc biệt là Cục CSHS tập trung các biện pháp nghiệp vụ nhằm nhanh chóng tìm ra thủ phạm. Phòng CSHS Công an tỉnh Lai Châu cũng phối hợp các phòng nghiệp vụ, công an các huyện, thành phố trong tỉnh thành lập nhiều tổ công tác, tiến hành đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ.

Bất ngờ mất dấu!

Ngay trong ngày 6-12-2018, các tổ công tác rà soát tất cả những nhà nghỉ, khách sạn, bến xe, kiểm tra kỹ các camera nhà dân, tập trung trên phố Trần Hưng Đạo, nơi có tiệm vàng Tuấn Tuyền. Hơn 20 hãng taxi cùng hàng trăm đầu xe, các tuyến xe công cộng, xe ôm trên địa bàn TP.Lai Châu và khu vực lân cận cũng được đưa vào diện rà soát. Hôm sau, trinh sát thu được một thông tin vô cùng quan trọng. Lúc 23 giờ ngày 5-12-2018, ngay trước thời điểm xảy ra vụ trộm, một tài xế taxi có chở một thanh niên đi từ P.Đông Phong đến P.Đoàn Kết (TP.Lai Châu), khi gần đến tiệm vàng trên thì khách xuống xe, đi bộ về phía tiệm vàng. Trong suốt quá trình đó, hắn ta luôn đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang kín mít.

Thông tin này rất quan trọng với Ban chuyên án trong việc khoanh vùng địa điểm đối tượng đã xuất hiện tại P.Đông Phong trước khi gây án. Toàn bộ các nhà nghỉ, quán ăn, khách sạn trên địa bàn P.Đông Phong đều được rà soát kỹ lưỡng. Người của một nhà nghỉ tại tổ 23 của phường cung cấp thông tin: ngày 5-12-2018, một khách nam đến thuê phòng nghỉ. Suốt quá trình ở tại nhà nghỉ, khách luôn đeo khẩu trang, năn nỉ rằng mình bị mất giấy CMND nên trả trước tiền phòng. Camera khu vực nhà nghỉ trên ghi lại cảnh đối tượng có đi ăn tại một quán cách đó khoảng 200m, nhưng khi phát hiện quán ăn này có lắp camera thì y bỏ đi quán khác.

Trên cơ sở những thông tin thu thập được, Ban chuyên án dựng lại sơ bộ hành trình của đối tượng trước khi gây án: Tối 4-12-2018, đối tượng nghỉ tại khách sạn Phương Trang (TP.Lai Châu), đến 23 giờ hôm sau, y thuê taxi từ P.Đông Phong đến P.Đoàn Kết, xuống xe đi bộ về phía tiệm vàng Tuấn Tuyền. Tuy nhiên, hành tung của đối tượng sau khi gây án ra sao vẫn là câu hỏi lớn đối với Ban chuyên án.

Sáng 7-12-2018, Phòng CSHS Công an tỉnh Lai Châu nắm được thông tin: Một khách nghỉ trọ tại một khách sạn cho biết, đêm 6-12-2018, khi đi taxi từ bến xe về khách sạn, có thấy một thanh niên mặc quần áo, đội mũ kín mít, đeo balô đi bộ trên đường. Tài xế taxi có nói, sau khi đưa người khách này về khách sạn thì sẽ quay lại đón nam thanh niên kia. Vị khách cho biết, chiếc taxi mình đi là ôtô Vios màu trắng, tài xế tên Hải.

"Siêu trộm" Nguyễn Văn Năm

Tiếp tục rà soát, trinh sát tìm được anh Ngô Văn Hải, chủ một chiếc taxi ở TP.Lai Châu. Cơ quan điều tra thu thập được một số hình ảnh về hoạt động của taxi do anh Hải điều khiển vào tối 6-12-2018. Đó là tại Cây xăng số 2 ở đầu TP.Lai Châu, anh Hải dừng mua xăng và tháo mào, tem taxi xuống. Qua công tác vận động quần chúng, có người dân cho biết, tối cùng ngày, đã đi xe từ Lào Cai về TP.Lai Châu, có gặp xe anh Hải lưu thông chiều ngược lại hướng Lào Cai.

Tổng hợp các nguồn tin, Ban chuyên án mời anh Hải đến làm việc. Tại trụ sở, anh này khai sau khi đón đối tượng từ bệnh viện, suốt quá trình đi xe, gã không bỏ khẩu trang và mũ ra, dùng nhiều cách che giấu hành tung, khuôn mặt, giọng nói của mình. Lên xe, đối tượng không ngồi ghế cạnh tài xế mà ngồi hàng ghế phía sau, ngay sau lưng tài xế. Y luôn quan sát thái độ anh Hải qua gương trong xe. Khi đặt vấn đề thuê xe, đối tượng trả một số tiền lớn và bảo đi thật nhanh về TP.Lào Cai.

Trước những dấu hiệu khả nghi và thông tin thu thập được, Ban chuyên án nhận định, gã khách trên rất có thể là thủ phạm gây ra vụ án. Vậy sau khi rời taxi ở ga Lào Cai, hắn đã đi đâu? Thế nhưng khi kiểm tra camera tại ga Lào Cai, chiếc camera có thể quay rõ nhất sân ga cũng như hướng đi lại chính trên sân ga lại bị hỏng. Tới đây, đối tượng lại hoàn toàn mất dấu. "Giữa hàng ngàn chuyến xe xuôi ngược mỗi ngày, hắn đã đi đâu?" - Ban chuyên án phải giải đáp bằng được câu hỏi hóc búa này.

(Còn tiếp...)

