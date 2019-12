Những người chuyên "săn" cướp

Thứ Sáu, ngày 13/12/2019 09:00 AM (GMT+7)

Thành lập cách đây 20 năm, Đội phòng chống tội phạm cướp, cướp giật tài sản, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã nhanh chóng khẳng định được “thương hiệu” của mình trong công tác chống tội phạm nói chung, chống “hệ” cướp, cướp giật nói riêng.

Chúng tôi có mặt tại Đội phòng chống tội phạm cướp, cướp giật tài sản, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội vào một sớm đầu đông. Phòng làm việc của các anh đều vắng hoe. Trung tá Nguyễn Minh Quang - Đội trưởng chia sẻ, hiện anh em trong đội đều đang “trên từng cây số”.

Đặc biệt trong đợt Cao điểm chống tội phạm cướp, cướp giật và trộm cắp tài sản vừa qua, Đội đã đánh trúng nhiều ổ nhóm cướp, cướp giật nguy hiểm đang hoành hành trên địa bàn. Điển hình như chiến công bắt nhanh nhóm cướp chuyên dùng phóng lợn hàn túyp sắt diễu hành trên đường phố (và để uy hiếp nạn nhân nhằm cướp tài sản), được nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Đội phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm cướp, cướp giật tài sản vinh dự đón nhận Bằng khen của Bộ Công an.

Đầu tháng 12-2019, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin về một nhóm đối tượng chuyên dùng vũ khí để đe dọa người đi đường tại khu vực quận Long Biên và huyện Gia Lâm để cướp tài sản. Chỉ trong 24 giờ, nhóm đối tượng này gây ra đến 4 vụ cướp cực kỳ manh động. Hình ảnh được đăng tải là nhóm thanh niên trẻ cưỡi trên 2-3 chiếc xe máy không BKS, cầm hung khí là tuýp sắt dài đến 2m, đầu gắn dao phóng lợn – chỉ thoạt nhìn đã khiến người ta sởn da gà.

Trước thông tin trên dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an thành phố và Phòng Cảnh sát hình sự, Đội phòng chống tội phạm cướp, cướp giật tài sản đã nhanh chóng vào cuộc, phối hợp với Công an quận Long Biên và Công an huyện Gia Lâm để làm rõ.

Qua công tác rà soát nhân chứng, hiện trường và quyết tâm tìm ra băng cướp trong thời gian ngắn nhất ngày 4-12, các trinh sát hình sự đã phát hiện và “bắt nóng” 5 đối tượng gây án. Chúng gồm: Đỗ Quốc Duy (SN 2002, trú tại phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng), Trần Nhật Anh (SN 2003, trú tại Vĩnh Hưng, Hoàng Mai), Hà Việt Khánh (SN 2001, trú tại phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng), Dương Bảo Anh (SN 2002, trú tại phố Dương Văn Bé, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng) và Trần Hoài Nam (SN 2003, trú tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân).

Cơ quan công an cũng đã xác định được 4 vụ cướp do nhóm đối tượng trên gây ra, tất cả đều được thực hiện trong rạng sáng ngày 29-11-2019. Điển hình như khoảng 1 giờ ngày 29-11, 4 đối tượng đi xe máy cầm theo dao "phóng lợn" hàn tuýp sắt đi qua xã Đa Tốn (huyện Gia Lâm) thì gặp chị Nguyễn L. (SN 1990, trú tại xã này). Bọn chúng đe dọa, cướp của chị L một chiếc điện thoại iPhone 6S.

Chỉ khoảng 45 phút sau các đối tượng đi xe máy cầm theo dao "phóng lợn" hàn tuýp sắt đi qua ngõ 720 Nguyễn Văn Cừ (phường Gia Thụy, quận Long Biên) thì gặp anh Đỗ H (SN 2000, trú tại phường Gia Thụy). Nhóm này đe dọa, cướp của anh H một chiếc điện thoại iPhone 6S và ví tiền có 200 ngàn đồng. Với thủ đoạn tương tự, nhóm đối tượng trên tiếp tục gây ra các vụ cướp trên địa bàn phường Giang Biên và Ngọc Thụy (quận Long Biên), cướp 2 chiếc điện thoại di động và 1,7 triệu đồng.

Đây không phải là vụ duy nhất được anh em triệt phá trong thời gian ngắn. Cuối tháng 8 đầu tháng 9-2019, trên địa bàn một số huyện ngoại thành như Thanh Oai, Hoài Đức... liên tục xảy ra những vụ cướp táo tợn. Đối tượng gây án đặc biệt manh động, khi y hành động rất lạnh lùng, tàn bạo: Không nói lời đe dọa nào, mà lập tức rút hung khí để đâm, chém nạn nhân khiến họ hoảng sợ và bỏ chạy để cướp xe máy, điện thoại và tiền. Đặc biệt, hắn có một sở thích "dị" là chém vào tai bị hại.

Ghi nhận thông tin từ các bị hại, cơ quan công an nắm được đêm 30-8, anh Vũ Thành N. (sinh năm 2001 trú tại Ngô Thì Nhậm, quận Hà Đông, TP Hà Nội - là tài xế xe ôm Grab) được một đối tượng thuê chở từ ngã tư Ba La (Hà Đông) về làng Rùa (Thanh Oai, Hà Nội). Khi đến đoạn đường vắng, bất ngờ đối tượng kề dao vào cổ anh N. bắt anh N. dừng xe lại ngay lập tức.

Khi thấy nhói một bên tai, anh N. vội buông xe để đỡ bên tai trái đang chảy đầy máu. Chỉ chờ có thế, đối tượng lập tức cướp chiếc xe máy của anh N. cùng số tiền hơn 5 triệu đồng và bỏ trốn. Anh N. vội gọi cho bạn bè đến giúp đỡ, được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Hà Đông để cấp cứu.

Vài ngày sau, đêm 1-9-2019, anh Trần Đức D. (sinh năm 1995 thường trú tại Thanh Thủy, Phú Thọ - cũng là tài xế Grab) nhận chở một đối tượng từ bến xe bus trước cổng Trung tâm hội nghị Quốc gia Mỹ Đình về xã Lại Yên (huyện Hoài Đức, Hà Nội). Khi đến đoạn cánh đồng khu bờ hồ Lại Yên, đối tượng cũng dùng dao chém vào tai anh D. nhưng may mắn cho anh D. là trúng vào mũ bảo hiểm. Anh D. ngã ra đường thì đối tượng cướp chiếc xe và bỏ trốn…

Qua nghiên cứu thủ đoạn của đối tượng, tổ công tác của phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an các huyện Hoài Đức, Thanh Oai nhanh chóng triển khai thực hiện đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ nhằm truy tìm tên cướp hung hãn này.

Nhóm đối tượng chuyên dùng phóng lợn gắn tuýt sắt “diễu hành” trên phố bị công an bắt giữ.

Rà soát các camera gần nơi xảy ra vụ án, kết nối lời khai của các bị hại… cơ quan điều tra dựng được chân dung của đối tượng. Tuy nhiên, hắn liên tục di chuyển khiến cho công tác truy bắt gặp nhiều khó khăn.

Với sự vào cuộc của các đơn vị nghiệp vụ của Công an Hà Nội, phối hợp với Công an tỉnh Thái Bình… các trinh sát đã nắm được di biến động của đối tượng và lên kế hoạch truy bắt. Ngày 5-9, đối tượng Phạm Văn Lực (SN 1987 trú tại xã Vũ Vân, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) đã sa lưới.

Tại cơ quan công an, Lực khai nhận do nợ tiền chơi cờ bạc lô đề nên Lực phải đi vay tín dụng đen với lãi suất cao tại thị trấn Yên Viên (Gia Lâm, Hà Nội) và tỉnh Thái Bình. Bên cho vay liên tục thúc ép trả nợ nên đối tượng nảy sinh ý định đi cướp tài sản để có tiền trả nợ. Sau khi cướp được xe máy, Lực đã bán cho các đối tượng ở Bắc Ninh và Hà Nội lấy tiền ăn tiêu và trả nợ.

Năm 2019 là năm kỷ niệm 20 năm Đội thành lập. Thời điểm này các anh cũng điểm lại những dấu mốc mà các lớp cán bộ chiến sỹ đã đạt được.

Theo Đại tá Dương Văn Giáp, nguyên Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, ngày 1-10-1999, Thiếu tướng Phạm Chuyên, Giám đốc Công an TP ký quyết định thành lập, ra mắt Đội. “Qua 20 năm thành lập, phấn đấu, Đội đã trưởng thành vượt bậc góp phần quan trọng trong việc giữ gìn an ninh trật tự của TP, được công an nhiều địa phương học tập”.

Còn theo trung tá Nguyễn Minh Quang, thời gian đầu thành lập, lực lượng mỏng, trang thiết bị phương tiện hạn chế. Song bằng tình yêu nghề, tinh thần kiên quyết chống tội phạm, mỗi năm Đội làm chủ công và phối hợp với công an các quận huyện phá hàng trăm băng ổ nhóm cướp, cướp giật tài sản manh động, nguy hiểm… Cán bộ trinh sát đội tuy đời sống còn nhiều khó khăn song luôn vượt khó hoàn thành nhiệm vụ.

Điển hình như năm 2016 phá ổ nhóm chuyên cướp dây cáp điện trị giá khoảng 500 triệu đồng. Đặc biệt năm 2018, Đội phá một băng cướp tài sản nghiêm trọng trên địa bàn quận Cầu Giấy.

Ổ nhóm đối tượng Phương, Phú, Ngọc Anh.

Ngày 23-9-2018, chị Chu Thùy D. đang ngồi trên xe, dừng sát lề đường trên phố Trần Thái Tông, trên tay sử dụng 1 điện thoại iPhone 6 màu vàng thì bị hai đối tượng đi xe máy bất ngờ áp sát và cướp giật chiếc điện thoại. Chị D. vội nổ máy đuổi theo.

Khi đến ngã 3 phố Phạm Hùng - Duy Tân thì hai đối tượng va chạm với xe khác và ngã ra đường. Lúc này chị D. đi đến định giữ chúng lại thì bị một trong hai đối tượng dùng dao bấm đâm vào vùng ức khiến D. bị thương nặng. Thấy nạn nhân gục xuống, hai đối tượng lên xe máy chạy thoát.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Công an quận Cầu Giấy xác lập chuyên án và tổ chức đấu tranh triệt phá. Cán bộ trinh sát được chia làm nhiều tổ công tác, tổ chức bám sát mọi di biến động của các đối tượng. Không quản những ngày mưa phùn giá rét, các trinh sát vẫn kiên trì bám trụ những vị trí đã được "khoanh vùng" vì biết chắc đối tượng thế nào cũng xuất hiện.

Sau 3 tháng điều tra, cho đến ngày 20-12-2018 các trinh sát đã làm rõ ổ nhóm Đặng Minh Phú (SN 1978, trú tại phường Trung Liệt, quận Đống Đa) Phạm Ngọc Anh (SN 1971 trú tại phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội) và Đặng Hồng Phương (SN 1969, cùng trú tại địa chỉ trên). Chiều cùng ngày Phương và Phú đã bị bắt.

Trong thời gian vừa qua, thực hiện các kế hoạch phòng chống tội phạm, Đội Phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm cướp, cướp giật tài sản, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội đã khám phá nhiều vụ cướp giật tài sản của người đi đường và bắt giữ các đối tượng.

Bộ Công an đã tặng Bằng khen cho tập thể Đội Phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm cướp, cướp giật tài sản; Giám đốc Công an TP Hà Nội tặng Giấy khen cho 9 cá nhân của đội.

