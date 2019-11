Chưa đầy 3 phút, tên cướp dùng búa đập tủ kính cướp cả đống nữ trang

Thứ Ba, ngày 26/11/2019 20:00 PM (GMT+7)

Chưa đầy 3 phút, đối tượng dùng búa đập vỡ kính tủ trưng bày Tiệm vàng Kim Hồng cướp đi hơn 3 lượng vàng, chủ yếu là nữ trang rồi nhanh chân tẩu thoát...

Ngày 26-11, Công an huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự- Công an tỉnh Long An điều tra làm rõ vụ cướp Tiệm vàng Kim Hồng (quốc lộ 1, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An). Vụ việc xảy ra chiều 25-11.

Theo thông tin ban đầu khoảng 14h, ông Huỳnh Văn Hồng (SN 1943, chủ tiệm vàng) cùng vợ và nhân viên đang trong tiệm vàng kiểm kê lại số nữ trang trong tủ trưng bày. Cùng lúc này một thanh niên đi trên một xe gắn máy lưu thông trên quốc lộ 1 rồi dừng bên đường đối diện tiệm vàng của ông Hồng.

Tiệm vàng bị cướp và nhân dạng nghi can gây án

Thanh niên xuống xe bịt khẩu trang, cầm giỏ xách đẩy cửa tiệm vàng Kim Hồng bước vào. Bình thường khách vào mua vàng cũng hay đeo khẩu trang nên ông Hồng không mảy may nghi ngờ mà bước vào trong quầy hỏi han khách cần mua gì. Nam thanh niên này không nói năng gì móc từ trong giỏ xách ra chiếc búa đập thẳng vào kính của tủ trưng bày sau đó vơ vét nữ trang bỏ vào túi áo khoác và túi quần. Thực hiện xong hành vi trên nam thanh niên chạy ra đường lên nổ máy tẩu thoát về hướng TP Hồ Chí Minh.

Tại hiện trường tủ trưng bày vàng nữ trang của ông Hồng bị phá vỡ một mảng lớn, bên trong tủ kính còn chiếc búa mà nam thanh niên trên bỏ lại.

Kiểm kê lại tài sản, ông Hồng phát hiện mất khoảng 3 lượng vàng nữ trang, loại vàng 24k, số vàng nữ trang loại 18k ông Hồng chưa xác định là bị mất bao nhiêu.

Theo ông Hồng, vụ cướp diễn ra chỉ trong vòng 2-3 phút nên những người trong tiệm vàng không kịp phản ứng. Lúc ông Hồng truy hô, người đi đường phát hiện đuổi theo đối tượng nhưng không kịp.

Camera của tiệm vàng ghi nhận được hình ảnh đối tượng cướp tiệm vàng cùng với chiếc xe tay ga màu đỏ. Ông Hồng đã cung cấp những hình ảnh này cho cơ quan Cảnh sát điều tra.

Nguồn: http://cand.com.vn/Ban-tin-113/Chua-day-3-phut-ten-cuop-dung-bua-dap-tu-kinh-cuop-ca-dong-nu-tra...Nguồn: http://cand.com.vn/Ban-tin-113/Chua-day-3-phut-ten-cuop-dung-bua-dap-tu-kinh-cuop-ca-dong-nu-trang-trong-tiem-vang-571517/