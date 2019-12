Chân dung băng nhóm "diễu phố", cướp tài sản ở Long Biên

Thứ Năm, ngày 05/12/2019 10:41 AM (GMT+7)

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận sau khi gây án đã ném hung khí xuống sông Hồng.

5 đối tượng cướp tài sản trên địa bàn TP.Hà Nội.

Liên quan đến vụ truy bắt nhóm thanh niên cầm vũ khí diễu phố nghi cướp tài sản, sáng 5/12, phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.Hà Nội cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an quận Long Biên và Công an huyện Gia Lâm bắt giữ 5 trong 6 đối tượng thuộc băng cướp manh động gây hoang mang dư luận thời gian vừa qua.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm Hà Việt Khánh (SN 2001, ở phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội), Dương Bảo Anh (SN 2002, ở phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội), Trần Hoài Nam (SN 2003, ở phường Nhân Chính, Hoàng Mai, Hà Nội), Trần Nhật Anh (SN 2003, ở phường Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội) và Đỗ Quốc Duy (SN 2002 ở phường Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận gây ra 4 vụ cướp tài sản, trong đó có 3 vụ xảy ra trên địa bàn quận Long Biên, 1 vụ xảy ra trên địa bàn huyện Gia Lâm vào ngày 29/11. Thủ đoạn các đối tượng sử dụng là dùng tuýp sắt gắn dao nhọn đuổi theo những người đi đường chỉ có 1 mình đe doạ, uy hiếp tính mạng để cướp tài sản.

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng (áo đen đứng giữa) động viên, thưởng nóng ban chuyên án tại trụ sở phòng PC02 rạng sáng 5/12.

Đáng nói, trong vụ cướp lúc 3h sáng 29/11, tại phường Ngọc Thụy (quận Long Biên), khi anh Đ.Q.A (trú quận Long Biên) bỏ chạy, nhóm cướp này đã đuổi theo, dùng hung khí chém vào vai và chân nạn nhân, cướp đi chiếc điện thoại Iphone XS Max.

Theo phòng PC02, 2 trong số 5 đối tượng trên có tiền án về tội cướp tài sản, cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.

Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục truy bắt 1 thành viên còn lại của nhóm cướp đang bỏ trốn.

Ngay sau ban chuyên án bắt giữ 5 đối tượng trên, 1h sáng 5/12, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP.Hà Nội, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT đã đến trụ sở phòng PC02 kiểm tra, động viên và thưởng nóng ban chuyên án gồm phòng PC02, Công an quận Long Biên và Công an huyện Gia Lâm.

