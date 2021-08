Những độc chiêu lừa chốt đơn online

Thứ Ba, ngày 24/08/2021 10:00 AM (GMT+7)

Lợi dụng tình hình dịch bệnh, nhu cầu mua bán hàng qua mạng tăng mạnh, kẻ gian đã xuất chiêu lừa ít ai nghĩ đến

Nhận được đơn hàng mua 12 máy tính xách tay, chị Ngọc Bích mừng rơi nước mắt. Cả mùa dịch, cửa hàng chị Bích chỉ bán được chưa tới 10 máy tính xách tay cũng như phụ kiện đi kèm.

Tin người, mất tiền

Theo chị Bích, tối 20-7, chị nhận được điện thoại qua Zalo của một người tên "Tao Duy", đặt mua 12 máy tính xách tay trị giá 68,5 triệu đồng, thỏa thuận giao và nhận máy tại một cửa hàng trên đường Điện Biên Phủ (quận 10, TP HCM). Chiều hôm sau, chị đem 12 máy tính xách tay đến giao. Đợi lâu không thấy thanh toán, hỏi thì anh T.V.H (SN 1980, người mua) nói đã chuyển cho người bán tên Tao Duy và cho chị xem số tiền đã chuyển.

Tại cơ quan công an, anh H. trình bày đặt mua 12 máy tính từ tài khoản tên "Tao Duy" với giá 42 triệu đồng. Chiều 21-7, có người mang máy đến, lúc này tài khoản "Tao Duy" nói anh H. nhận hàng rồi liên tục thúc giục anh chuyển tiền vào tài khoản.

Mùa dịch, nhà hàng nơi anh Hồng Ân (SN 1987) làm đầu bếp đóng cửa, anh phải làm shipper và bán thêm kit test nhanh Covid-19. Một ngày đầu tháng 8, một phụ nữ nhắn tin Facebook và gọi điện đặt mua 20 bộ kit test Covid-19 với giá 3 triệu đồng, giao ở một chung cư tại quận 3. Anh Ân mang hàng đến giao, một cô gái xuống nhận hàng, nói anh chờ mang hàng lên đưa người nhà rồi xuống trả tiền. Đợi 1 tiếng vẫn không thấy khách ra, anh gọi điện thì không liên lạc, Facebook cũng bị chặn.

"Chinh chiến" trên thương trường bán hàng online đã nhiều năm nhưng chị Mai Thoa (SN 1989, ngụ quận 7, TP HCM) cũng bị lừa một cú cay đắng. Do có người quen ở huyện Cần Giờ (TP HCM) nuôi yến, chị lấy công làm lời, mua yến nấu chè và sản phẩm từ yến rao bán trên mạng. Mới đây, chị nhận được đơn hàng một hộp yến từ một phụ nữ ở TP Thủ Đức. Sau khi chị giao hàng, người này đặt thêm một đơn khác, rồi gửi đường link nói thanh toán tiền yến. Do đã bán một lần, chị Thoa mất cảnh giác, nhấp vào đường link làm theo hướng dẫn, lập tức tiền bán hàng trong ngày khoảng 3,9 triệu bị chiếm đoạt.

Cần cảnh giác với kẻ gian lợi dụng việc mua bán online để lừa đảo. Ảnh minh họa: Hoàng Triều

Cảnh giác thủ đoạn mới

Theo Công an TP HCM, kẻ gian nắm bắt được việc người mua và người bán ngại tiếp xúc mùa dịch nên đã nghĩ ra rất nhiều chiêu để chiếm đoạt tài sản. "Khi mua và bán hàng có giá trị, người bán cũng như người mua phải thỏa thuận địa điểm giao hàng, người giao và người nhận phải rõ ràng tên tuổi; nhận tiền mới giao hàng và ngược lại" - thiếu tá Nguyễn Chí Thanh, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận 10, nói.

Còn theo thông tin từ Bộ Công an, nhiều đối tượng đóng giả người Việt Nam tại nước ngoài mua hàng online với số lượng lớn, giá trị tài sản cao từ người kinh doanh trong nước, sau đó gợi ý chuyển tiền trả trước cho người bán thông qua dịch vụ chuyển tiền quốc tế Western Union.

Để tạo niềm tin, đối tượng sẽ giả lập một hóa đơn, chứng từ tiếp nhận tiền của dịch vụ chuyển tiền quốc tế Western Union; chụp ảnh hóa đơn, chứng từ này rồi gửi tin nhắn hình ảnh cho người bán khiến họ tin rằng bên mua hàng đã thực hiện lệnh chuyển tiền. Thông qua điện thoại di động hoặc mạng xã hội, các đối tượng sẽ gửi một tin nhắn đường link giả mạo, dẫn dắt bị hại tiến hành các bước đăng nhập. Sau khi có được thông tin tài khoản, các đối tượng sẽ thực hiện giao dịch chuyển tiền từ tài khoản của bị hại vào tài khoản của chúng.

Theo một điều tra viên công tác tại Cục Cảnh sát Kinh tế - Bộ Công an, để việc chuyển tiền đi đến công đoạn cuối, đối tượng phải có mã OTP, do vậy chúng sẽ giả mạo tin nhắn của Western Union với nội dung: "Quý khách đang thực hiện giao dịch nạp tiền điện tử trên hệ thống Ibanking với số tiền nhận là xxx triệu đồng. Mã OTP sẽ được xác nhận để hoàn tất giao dịch". Đồng thời, trên trang web giả mạo cũng hiện lên dòng chữ "Thủ tục nhận tiền: Quý khách vui lòng xác thực mã OTP cá nhân để nhận tiền". Cùng lúc đó, do các đối tượng đang thực hiện thao tác rút tiền trong tài khoản của bị hại nên ngân hàng trong nước sẽ gửi mã OTP vào điện thoại của bị hại. Khi bị hại điền mã OTP này để hoàn tất thủ tục nhận tiền trên website giả mạo, thì giao dịch chuyển tiền, chiếm đoạt tài sản đã hoàn tất.

Hạn chế công khai tài khoản ngân hàng Theo khuyến cáo của Công an TP HCM, người bán hàng online chỉ nên sử dụng một tài khoản để khách chuyển tiền mua hàng, mỗi khi nhận tiền của khách thì cần chuyển vào tài khoản khác an toàn hơn để khi xảy ra sự cố sẽ không bị mất trắng. Bên cạnh đó, chỉ nên giao dịch trên các website chính thức, công khai của các tổ chức tài chính, ngân hàng. Tuyệt đối không cung cấp mã OTP cho người khác. Hạn chế việc công khai ngày sinh, số căn cước công dân, số điện thoại, số tài khoản ngân hàng trên không gian mạng.

