Một phụ nữ đánh lừa được kẻ cướp nghiện ma túy

Thứ Hai, ngày 23/08/2021 20:00 PM (GMT+7)

Ngày 22-8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai cho biết, đang tạm giữ hình sự Phạm Hữu Nghĩa (ảnh, 32 tuổi, ngụ xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch) để điều tra làm rõ về hành vi "cướp tài sản". Đây là đối tượng nghiện ma túy đã khống chế một phụ nữ suốt nhiều giờ trong nhà để cướp 50 triệu đồng.

Trước đó, khoảng 15 giờ 30 ngày 17-8, trong lúc chị Trần Thị Kim Phượng (37 tuổi, ngụ ấp Phú Mỹ 2, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch) đang ở nhà một mình thì có một thanh niên đeo khẩu trang che kín mặt xông vào nhà xưng tên Duy Anh. Trên tay trái đối tượng cầm vật nhọn, tay phải cầm chiếc gối che khuất mặt rồi chĩa hung khí vào chị Phượng hét lớn "đứng yên, nếu nhúc nhích tao sẽ bắn".

Quá hoảng sợ, chị Phượng đành ngồi im thì đối tượng tiến đến đứng phía sau lưng chị, một tay đặt lên vai chị, tay kia đối tượng cầm con dao khống chế, yêu cầu chị ra khóa cửa, không được chống cự lại.

Sau khi chị Phượng khóa cửa xong thì đối tượng yêu cầu đưa chìa khóa rồi hắn bỏ chị ra. Nhân lúc sơ hở, chị Phượng chạy ra mở cửa sau định tháo chạy nhưng đã bị đối tượng đuổi theo bắt được kéo lại. Lúc này thấy tên cướp quá hung hăng, chị Phượng quỳ lạy van xin tha mạng thì đối tượng kề dao vào cổ chị rồi nói "tôi chơi game thiếu tiền người ta 10 triệu đồng, giờ bí quá, chị đi đổi thẻ cào cho tôi". Chị Phượng năn nỉ và nói không biết chỗ đổi thẻ cào, đề nghị được đối tượng chở đi đổi thì hắn hứa "tôi sẽ chở chị đi, nhưng giờ thì chưa, chị hãy ngồi yên đó”.

Phạm Hữu Nghĩa

Trong lúc chị Phượng đang bị tên cướp khống chế trong nhà thì có người dì qua gõ cửa kêu chị xuống chở bà Huỳnh Thị Thơ (mẹ đỡ đầu của chị Phượng) đi bệnh viện. Do đang bị khống chế bằng dao nên chị Phượng đứng trong nhà trả lời ra "dì chở đi giúp, con đang có việc".

Lúc này, đối tượng ra tín hiệu cho chị Phượng cần 50 triệu đồng. Mất khoảng 20 phút "thương lượng" với tên cướp thì chị Phượng nói "không có tiền ở đây, em cho chị qua nhà bà vú lấy tiền về đưa cho".

May mắn, không hiểu sao tên cướp này ngu ngơ, mất một lúc suy nghĩ thì đồng ý đưa chìa khóa để chị Phượng mở cửa đi lấy tiền. Khi vừa ra khỏi nhà, chị Phượng móc khóa trái cửa nhốt tên cướp bên trong rồi chạy sang nhờ hàng xóm báo tin cho công an.

Nhận tin báo trong lúc đang trên đường đi làm công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, Công an xã Phú Hội đã nhanh chóng cử lực lượng đến hiện trường mở cửa vào khống chế bắt giữ được tên cướp.

Tại cơ quan công an, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như trên và khai tên thật là Phạm Hữu Nghĩa. Công an thu giữ được hung khí của đối tượng Nghĩa mang theo để gây án, gồm: cây rựa, dao Thái Lan và ống tuýp sắt. Sau đó đối tượng được bàn giao cho Công an huyện Nhơn Trạch để tiếp tục điều tra mở rộng.

Cơ quan công an xác định Nghĩa là đối tượng nghiện ma túy nặng, thuộc diện đối tượng bị quản lý của địa phương.

Nguồn: https://congan.com.vn/vu-an/mot-phu-nu-danh-lua-duoc-ke-cuop-nghien-ma-tuy_118695.htmlNguồn: https://congan.com.vn/vu-an/mot-phu-nu-danh-lua-duoc-ke-cuop-nghien-ma-tuy_118695.html