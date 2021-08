Kẻ giả công an ở Bình Dương lừa được khoảng 27 tỉ đồng

Thứ Năm, ngày 19/08/2021 09:00 AM (GMT+7)

Ngoài "chức danh" Thanh tra Chính phủ, Công an, Dương Xuân Tú còn phao tin mình là người của Kiểm toán Nhà nước để lừa đảo khoảng 27 tỉ đồng của nhiều người ở các tỉnh thành.

Ngày 18-8, Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) cho biết, đã chuyển hồ sơ vụ Dương Xuân Tú (38 tuổi, quê ở Bắc Ninh), giả công an để lừa đảo và tàng trữ trái phép chất ma túy về phòng Cảnh sát ma túy (Công an tỉnh Bình Dương) thụ lý theo thẩm quyền.

Bước đầu, Tú đã khai nhận lừa đảo 26 vụ với số tiền chiếm đoạt là khoảng 27 tỉ đồng. Ảnh: CACC

Trước đó, Công an TP Thủ Dầu Một đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Dương Xuân Tú về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Riêng về hành vi giả danh nhân viên kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ, Công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Tú, cơ quan công an vẫn đang trong quá trình mở rộng điều tra và phối hợp với công an các tỉnh thành khác để tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.

Bước đầu Tú khai nhận, tự nhận mình là nhân viên kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ, Công an để lừa đảo khoảng 26 vụ với số tiền lên đến 27 tỉ đồng.

Tú mặc đồ công an, đeo hàm Thiếu tá nhậu với bạn khi Bình Dương đang giãn cách theo Chỉ thị 16. Ảnh: CACC

Theo kết quả điều tra ban đầu, Tú chính là người mặc đồ thiếu tá công an bị bắt tại một ngôi nhà thuộc phường Phú Hòa (TP.Thủ Dầu Một) vào đêm 31-7.

Thời điểm bị bắt, Tú đang ngồi nhậu cũng một số người bạn, vi phạm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Với các giấy tờ giả có trong tay, Tú khai nhận mình tên là Dương Hoàng Việt Anh (quê ở Hà Nội).

Tuy nhiên, qua đấu tranh khai thác, người này đã phải khai thật tên thật và hành vi giả danh công an lừa đảo của hắn.

Theo lời khai của Tú, năm 2017, vào TP HCM sinh sống rồi đặt mua CMND giả với nhiều tên khác nhau.

Trang phục CAND được Tú đặt mua trên mạng về rồi phảo tin minh là công an để dễ dàng lừa đảo. Ảnh: CACC

Ngoài ra, Tú còn đặt làm giả nhiều phù hiệu, trang phục và các loại giấy tờ để giả danh cán bộ có chức vụ cao.

Sau đó, tại những nơi sinh sống Tú phao tin mình là nhân viên kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ, Công an để tạo lòng tin rồi dùng giấy tờ giả mang xe ô tô thuê đi cầm cố, chạy án, xin việc, dùng giấy tờ giả để vay nợ…

Theo cơ quan điều tra, Tú đã sinh sống và thực hiện hành vi lừa đảo ở nhiều địa phương. Sau mỗi lần gây án, Tú lại thay đổi chỗ ở. Đến đầu năm 2021, Tú chuyển lên Bình Dương sinh sống và tiếp tục lừa đảo.

Cơ quan công an còn thu giữ nhiều bộ hồ sơ xin việc mà Tú nhận cảu người dân. Ảnh: CACC

Theo nguồn tin của PLO, Tú rất tinh ranh khai báo quanh co, nhỏ giọt gây khó khăn cho quá trình điều tra.

Tuy nhiên, với các biện pháp nghiệp vụ và chứng cứ thu thập được đến thời điểm này, Tú đã khai nhận thực hiện trót lọt 26 vụ lừa đảo, với số tiền lên đến 27 tỉ đồng.

Ngoài ra, Tú còn khai nhận thường xuyên gặp Huỳnh Thanh Quang (42 tuổi, ngụ tại phường Phú Mỹ, TP Thủ Dầu Một ) để mua ma túy về sử dụng. Hiện tại, Quang đã bị cơ quan công an bắt giữ.

Ban chuyên án được khen thưởng. Ảnh: CACC

Được biết, mới đây, đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã trao thưởng đột xuất số tiền 8 triệu đồng cho Ban chuyên án đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh bắt giữ người giả danh cán bộ Công an, cơ quan Nhà nước lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thu giữ trên 355 gram ma túy.

