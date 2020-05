Những cuộc giải cứu khỏi "lầu xanh" Việt: 12 thiếu nữ rơi vào "tổ quỷ"

Nhiều thiếu nữ đã phải ngậm đắng, nuốt cay chấp nhận làm công việc tiếp viên phục vụ trong các quán hát karaoke vì trước đó đã trót nghe lời hứa hẹn ngon ngọt của các "tú ông", "tú bà". Bi kịch này vẫn lặp đi lặp lại trong nhiều năm qua, khi nhiều cô gái trẻ, thiếu hiểu biết đã dính bẫy bởi ma lực của đồng tiền.

Tội ác sau căn nhà 3 tầng

Qua thời gian theo dõi, mật phục, đêm 17/5, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệt phá một đường dây chắn dắt, bắt ép các thiếu nữ phục vụ tại các quán hát karaoke trên địa bàn. Trước đó, em L.T.T (SN 2007, trú tại Quế Phong, tỉnh Nghệ An) đã rời khỏi nhà, người thân nhiều lần tìm kiếm tung tích nhưng thông tin về T. vẫn như “bóng chim tăm cá”. Chiều 16/5, người nhà bất ngờ nhận được tin nhắn từ T. thông báo mình đang ở Thanh Hóa và sắp bị đưa đi bán. Sợ con gái bị làm hại, gia đình T. lập tức trình báo cơ quan công an.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Thanh Hóa sau đã triển khai lực lượng, phối hợp với Công an huyện Đông Sơn xác minh, bí mật đột kích vào ngôi nhà đang giữ các nạn nhân để giải cứu ngay trong đêm.

Ngôi nhà nơi các thiếu nữ bị giam lỏng.

Vào cuộc điều tra, công an xác định nơi giam giữ các nạn nhân là ngôi nhà 3 tầng tại thôn Yên Doãn, xã Đông Yên. Kế hoạch giải cứu 12 thiếu nữ đang bị khống chế, ép buộc làm tiếp viên phục vụ đã được lực lượng chức năng triển khai.

Các nạn nhân đều trong độ tuổi từ 13 – 16, đến từ nhiều huyện miền núi vùng sâu vùng xa như Mường Lát (Thanh Hóa); huyện Quế Phong, Tương Dương (Nghệ An), huyện Phú Thiện (Gia Lai)… Phần lớn các cô gái sinh trưởng trong gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, thiếu sự chăm sóc nuôi dạy của các bậc phụ huynh, thiếu hiểu biết xã hội. Chưa kể, kinh nghiệm sống của những cô gái còn ít. Bởi thế, với mong muốn đổi đời, các cô dễ sa vào lưới của các đối tượng lừa đảo.

Đối tượng Lê Văn Tiến (SN 1994, trú tại xã Đông Hòa, huyện Đông Sơn) được xác định là “ông trùm” chuyên điều phối, chăn dắt, bắt ép các thiếu nữ phục vụ tại các quán hát karaoke trên địa bàn các huyện Đông Sơn, Triệu Sơn và một số địa bàn lân cận.

Tuấn bị công an bắt giữ.

Dù thủ đoạn không có gì mới, vẫn là chiêu đánh vào tâm lý của các cô gái trẻ sinh ra trong điều kiện kinh tế khó khăn, có nhu cầu đi lao động để giúp đỡ gia đình nhưng vẫn không ít cô gái bị mắc lừa.

Cụ thể, Lê Văn Tiến đã thuê Trần Quốc Tuấn (SN 1998, trú tại xã Đông Văn, huyện Đông Sơn) và một số đối tượng khác thường xuyên đăng thông tin tuyển dụng qua mạng xã hội Facebook những vị trí công việc không yêu cầu trình độ, kinh nghiệm nhưng mức lương cao ngất ngưởng để dụ các cô gái nhẹ dạ cả tin. Trước lời mời gọi hấp dẫn, đánh trúng vào tâm lý nhanh chóng có thu nhập cao và ổn định, những cô gái này hầu như khó lòng cưỡng lại được sức hút của đồng tiền.

Các nạn nhân thời điểm được giải cứu.

Khi “cá đã cắn câu”, những đối tượng này đưa các cô gái về địa điểm tập kết. Nhưng sự đen trắng trong công việc này nhanh chóng được phơi bày. Không phải là công việc nhàn hạ, lương cao như trong mường tượng của những cô gái trẻ, chúng ép buộc các thiếu nữ làm tiếp viên phục vụ các quán karaoke dưới sự điều động và giám sát khắt khe. Chỉ cần ai tỏ thái độ phản kháng, sẽ bị các đối tượng nhốt vào phòng, đánh đập, đe dọa cho đến khi chịu khuất phục mới thôi.

Nạn nhân khi biết mình đã rơi vào “ổ nhền nhện” đều lập tức muốn xin nghỉ việc. Nhưng, nghỉ việc lại chẳng dễ như xin việc. Họ chỉ còn 2 con đường, chấp nhận làm công việc đau đớn và nhục nhã để trừ nợ hoặc gọi người thân mang tiền tới chuộc. Song phần lớn các cô gái đều có hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên số tiền chuộc thân là cả một vấn đề đối với gia đình họ. Nhiều cô gái đành nhắm mắt đưa chân làm trừ nợ. Trải qua cay đắng trong "địa ngục trần gian", nhiều em không chịu nổi đã tìm cách bỏ trốn. Tuy nhiên, việc lọt qua mắt bảo kê chẳng khác nào "voi" đòi chui qua "lỗ kim". Và tất nhiên, mỗi lần chạy trốn thất bại, là mỗi lần các cô gái bị chúng hành hạ, bỏ đói tưởng... chết.

Trường hợp em L.T.Đ (ở xã Mường Chanh, huyện Mường Lát) là một minh chứng điển hình nhất. Sinh ra trong gia đình nghèo khó, phải chạy ăn từng bữa nên khi được giới thiệu làm công việc phục vụ quán ăn, em nhanh chóng gật đầu đồng ý. Tới nơi khi biết phải phục vụ trong quán hát karaoke, Đ. xin không làm nữa thì bị nhóm đối tượng dọa đánh, bắt nộp tiền đền bù, nếu không sẽ báo công an vì vi phạm hợp đồng.

Tương tự, hai em gái L.T.N và L.T.H (đều SN 2005, ở huyện Quế Phong, Nghệ An) qua mạng xã hội bị các đối tượng này thuyết phục, dụ dỗ ra Thanh Hóa làm việc. Ngày 14/5, biết công việc không như mình tưởng tượng, các em xin được về nhà thì bị đối tượng Tuấn đánh đập, hăm dọa và giam lỏng trong phòng để ép buộc làm phục vụ quán hát.

Hiện, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định tạm giữ hình sự Trần Quốc Tuấn để làm rõ về hành vi giữ người trái pháp luật và truy bắt Lê Văn Tiến để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

