Màn giải cứu các thiếu nữ bị bán vào "động quỷ" như phim hành động của các hiệp sĩ

Chủ Nhật, ngày 02/02/2020 10:00 AM (GMT+7)

Đã có những vụ việc trẻ bỏ nhà đi theo bạn trai, theo tiếng gọi tình yêu cuối cùng bị xâm hại, hiếp dâm…Nhiều trường hợp bị lừa bán vào “động quỷ”, cà phê kích dục, karaoke trá hình, ép bán dâm.

Tệ nạn mại dâm Sự kiện:

Hiệp sĩ Đồng Nai tiếp cận giải cứu nạn nhân bị bán vào quán cà phê nhạy cảm.

“Giải cứu” thiếu nữ

Mới đây, đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đã giải cứu thành công bé gái 15 tuổi bị lừa bán vào tụ điểm karaoke trá hình hoạt động tại Bình Dương.

Theo đó, cuối năm 2019, đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải nhận được tin báo từ mẹ của cháu T.H.T.V (SN 2004, quê tỉnh Long An) trình báo và nhờ đội giải cứu con chị đang bị “nhốt” trong một căn nhà để đi làm tiếp viên karaoke nhạy cảm.

Ngay sau đó, đội hiệp sĩ và lực lượng Công an phường An Phú, TX.Thuận An, Bình Dương đã giải cứu bé gái đang bị giam lỏng trong một căn nhà khóa cổng và có người canh giữ.

Sau khi được giải cứu thành công, V. cho biết, do nghe theo lời bạn, sau đó xin việc làm trên mạng rồi bỏ nhà đi, thì bị dụ bán vào quán karaoke này.

V. tiết lộ, trong căn nhà mà bé bị giam lỏng còn có thêm 14 chị em phụ nữ khác. Trong đó có 3 nạn nhân nữa chưa đủ 16 tuổi như V., cũng bị "nhốt" ở cùng. Những cô gái này đều sẽ được đưa đến phục vụ ở quán karaoke trá hình.

Trước đó, chỉ trong một ngày, sau khi nhận được tin báo, đội hiệp sĩ Lâm Phạm (huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) phát hiện 2 cô gái P.C.T.T (SN 2004 quê tỉnh Tiền Giang) và N.T.L (SN 1994 quê TP.Cần Thơ) bị giữ ở quán cà phê Điểm Hẹn…, địa chỉ tại ấp 6, xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai làm nhân viên phục vụ.

Sau đó, hiệp sĩ đã mang tiền đến “chuộc”, giải cứu thành công 2 cô gái này, đưa họ về đoàn tụ với gia đình.

Cũng trong tháng 4/2019, đội hiệp sĩ Lâm Phạm phối hợp cùng đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đã giải cứu 2 thiếu nữ tại quán Cà phê giải khát 8…, trên địa bàn xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Nạn nhân gồm em P.T.N.M và em N.T.T.T (đều SN 2004), cùng quê tỉnh Sóc Trăng.

Giải cứu bé gái trong quán karaoke ôm, phát hiện thêm nhiều bé gái khác cũng là nạn nhân xin việc qua mạng.

Theo ghi nhận từ các hiệp sĩ, đa số các cô gái này đều vì lý do nào đó nên bỏ nhà ra đi, sau đó xin việc làm trên mạng (Zalo, Facebook), rồi sập bẫy những đối tượng lừa đảo và bị bán vào các quán cà phê, karaoke trá hình hoạt động kích dục, mại dâm.

Hậu quả khôn lường

Đội hiệp sĩ Lâm Phạm đã giải cứu thành công 4 cô gái nghi bị lừa bán vào làm việc trong một quán cà phê kích dục trên địa bàn xã Tam Phước, TP.Biên Hòa.

Trước đó, nhận được tin báo của một số tiếp viên làm việc tại quán cà phê võng Đ.K. (xã Tam Phước), thành viên trong nhóm hiệp sĩ đã tìm cách tiếp cận quán cà phê này để xác minh.

Khi hiệp sĩ có mặt, 4 nữ tiếp viên đang tiếp khách trong các chòi lá của quán, vội vàng chạy ra cầu cứu nhờ đưa khỏi quán.

Bé gái sau khi được giải cứu thoát khỏi động kích dục đã phải nhập viện điều trị.

Các nữ tiếp viên được xác định gồm L.T.H (23 tuổi), P.T.T.L (33 tuổi), cùng quê Cà Mau, N.T.H.V (16 tuổi, quê Thừa Thiên - Huế) và N.T.H (17 tuổi, quê Đắk Lắk). Sau khi được "giải cứu" khỏi quán cà phê, cả 4 cô gái bắt xe về nhà.

Theo các cô gái được giải cứu, họ tìm việc làm qua một trung tâm trên mạng xã hội, vì thấy quảng cáo hấp dẫn nên giấu người thân bỏ đi làm.

H., người vừa được hiệp sĩ giải cứu thành công kể: “Sau khi bắt xe đến TP.HCM, em liên hệ trung tâm này và được một người đàn ông (không rõ lai lịch) kêu lên ô tô chở đến quán karaoke đang cần người làm.

Nhưng sau đó, người đàn ông này chở em đến thẳng 1 quán cà phê chòi tại Đồng Nai”.

“Tại đây, người đàn ông này đòi em tiền môi giới và tiền công 10 triệu đồng. Lúc này, chủ quán cà phê đứng ra bảo lãnh và cho vay tiền, đồng thời yêu cầu em viết giấy nợ và buộc phải ở lại làm việc trả nợ. Em mới ngoài Huế vào, không có tiền, không người thân nên đành phải ở lại làm việc”, H. cho biết.

Làm việc tại quán vài hôm, chủ quán bắt các tiếp viên ngồi với khách, phục vụ, kích dục khi khách có yêu cầu.

Nếu người nào không đồng ý, chủ quán sẽ có biện pháp mạnh, thậm chí đánh đập. Từ đó các tiếp viên phải làm việc, ai muốn nghỉ việc thì phải “trả nợ” cho chủ quán 10 triệu đồng.

Thiếu nữ bị ép làm trong cà phê kích dục quỳ cầu xin chủ quán cho ra ngoài.

Chỉ trong tháng 7/2019 đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải và Lâm Phạm đã giải cứu hơn 10 vụ việc các em bị lừa bán vào phục vụ tại cà phê nhạy cảm ở Bình Dương, Đồng Nai. Trên 20 nạn nhân được giải cứu, trong đó có những em chưa đủ 16 tuổi, thậm chí có em đã mang thai.

Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, Chi hội trưởng chi hội Luật sư - hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM cho biết, hội của chị đã xử lý rất nhiều trường hợp trẻ bỏ nhà đi vì lý do nào đó. Có những trường hợp hậu quả để lại vô cùng nặng nề.

Mặc dù không công bố, tuy nhiên số trẻ em gái bỏ nhà đi sau đó bị xâm hại, quan hệ tình dục xảy ra rất nhiều.

Mới đây, hội đang xử lý trường hợp của bé gái 14 tuổi ở quận Bình Tân, TP.HCM bị bạn trai cùng tuổi rủ bỏ nhà đi.

Trong thời gian này cả hai nhiều lần quan hệ tình dục với nhau. Sau đó, gia đình phát hiện và đưa 2 em này về rồi tự thương lượng với nhau, bởi cả hai đều còn nhỏ tuổi.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/man-giai-cuu-cac-thieu-nu-bi-ban-vao-dong-quy-nhu-phim-hanh-dong-cua-...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/man-giai-cuu-cac-thieu-nu-bi-ban-vao-dong-quy-nhu-phim-hanh-dong-cua-cac-hiep-si-a463950.html