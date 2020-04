Giải cứu thiếu nữ bị “yêu râu xanh” tống tiền, tình rồi đem bán

Chủ Nhật, ngày 05/04/2020 10:00 AM (GMT+7)

Tin lời dỗ ngọt của "yêu râu xanh" trong vỏ bọc chị quản lý chuỗi karaoke nổi tiếng, cô gái tên Kh. đồng ý chụp ảnh khỏa thân, gửi vào tài khoản mạng xã hội cho người này để ứng tuyển vào làm việc với mức lương cao.

Cuộc giải cứu chớp nhoáng lúc rạng sáng

Ngày 4/4, Công an phường An Tịnh, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh xác nhận, vừa qua có tiếp nhận vụ việc nam thanh niên nghi tống tiền, tống tình các cô gái bằng ảnh nóng rồi “bán” nạn nhân vào tiệm karaoke có kinh doanh dịch vụ nhạy cảm. Một cán bộ Công an phường An Tịnh cho hay, đối tượng này được đội Cứu nạn giao thông Tây Ninh bàn giao vào rạng sáng 2/4.

Trao đổi với PV, anh Đặng Văn Phúc, Đội trưởng đội Cứu nạn giao thông Tây Ninh cho biết, đối tượng này đã tống tiền, tống tình nhiều cô gái bằng thủ đoạn đe dọa đăng tải các ảnh nóng của nạn nhân lên mạng xã hội. Cũng theo anh Phúc, trước đó, anh được cô gái tên Kh. nhờ giải cứu khi bị Việt tống tiền, tình vào đêm 1/4.

"Trần Quốc Việt lúc bị đội Cứu nạn giao thông Tây Ninh và đội "Hiệp sĩ" Lâm Phạm bắt quả tang tống tiền, tình cô gái tên Kh.

Theo tìm hiểu của PV, trước khi cầu cứu đội Cứu nạn giao thông Tây Ninh, cách đây 1 tháng, Kh. đã bị đối tượng trên tống tiền với số tiền 30 triệu đồng. Chưa dừng lại ở đó, đối tượng còn ép nạn nhân phải quan hệ tình dục với mình. Tuy nhiên, sau đó, nam đối tượng vẫn không buông tha cho cô gái.

Ngày 1/4, đối tượng này tiếp tục nhắn tin cho Kh. yêu cầu cô gái phải đưa thêm 25 triệu đồng và “đi khách” nên cô gái đã cầu cứu đội Cứu nạn giao thông Tây Ninh. Anh Phúc kể: “Thời điểm cầu cứu, cô gái đang ở huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Do đó, chúng tôi phải nhờ đội "hiệp sĩ" Lâm Phạm tại đây hỗ trợ”.

Việt trong vai một chủ cửa tiệm karaoke để dụ dỗ một nữ nạn nhân chụp ảnh khỏa thân rồi gửi cho mình.

Cũng theo anh Phúc, đối tượng yêu cầu Kh. di chuyển từ huyện Nhơn Trạch đến huyện Củ Chi (TP.HCM) trong vòng 3 giờ đồng hồ để đưa tiền và đi khách. Nếu không, đối tượng sẽ tung ảnh nóng của cô gái lên mạng. Do đó, để đảm bảo các hình ảnh nhạy cảm của cô gái không bị đối tượng đăng tải lên mạng, các "hiệp sĩ" tại Nhơn Trạch đã vào vai nhà xe, đưa Th. đến TP.HCM.

"Để đúng hẹn, các anh phải lưu thông với tốc độ cao trên đường. Trong lúc cô gái di chuyển, đối tượng liên tục nhắn tin và yêu cầu nạn nhân quay video gửi cho hắn xem cô có đi với ai hay không. Ngoài ra, đối tượng cũng liên tục thay đổi địa chỉ khiến chúng tôi hết sức khó khăn để xác định địa điểm gặp mặt”, anh Phúc kể thêm.

Trao tình, đưa tiền vẫn không thoát

Cuối cùng, sau nhiều lần thay đổi địa điểm, đối tượng đồng ý gặp mặt cô gái tại một nhà nghỉ tại phường An Tịnh. Xác định được địa điểm, các thành viên đội Cứu nạn giao thông Tây Ninh cùng đội "hiệp sĩ" Lâm Phạm mật phục, đợi thời cơ chín muồi rồi ập vào khống chế đối tượng.

“Khi bị khống chế, đối tượng hết sức ranh mãnh, liên tục kêu oan và nói mình là khách làng chơi đến mua dâm cô gái tên Kh. do một người khác giới thiệu. Tuy nhiên, với những bằng chứng không thể chối cãi, đối tượng đã thừa nhận hành vi tống tiền, tống tình cô gái”, anh Phúc kể.

Bước đầu, đối tượng khai tên Trần Quốc Việt (SN 2002, quê tỉnh Quảng Nam). Việt tự lên mạng xã hội tạo các tài khoản ảo rồi đóng vai chủ tiệm karaoke đăng tin tuyển nhân viên nữ với mức lương cao. Khi có các cô gái ứng tuyển, Việt yêu cầu những người này chụp ảnh khỏa thân gửi cho mình xem, "làm tin". Có ảnh, đối tượng sử dụng một tài khoản khác đe dọa sẽ tung ảnh này lên mạng để tống tiền, tống tình nạn nhân.

Những tin nhắn mà Việt trao đổi với Th. với mục đích tống tiền cô gái.

Kh. là một trong những cô gái nhẹ dạ cả tin bị Việt đe dọa phải trao cả tình lẫn tiền cho đối tượng này. Sau khi được giải cứu, Kh. đau khổ cho biết, vì nhẹ dạ, cô đã trót chụp ảnh khỏa thân gửi cho “chị chủ tiệm karaoke” mà thực chất là Việt nhập vai để ứng tuyển vào làm nhân viên phục vụ quán. Sau đó, cô nhận được tin nhắn đe dọa của Việt yêu cầu phải đưa 30 triệu đồng và “qua đêm” với đối tượng.

Kh. cho biết: “Khi biết Việt giữ những hình ảnh nhạy cảm của tôi, tôi rất sợ hãi và không biết phải làm gì. Tôi chỉ biết làm theo những yêu cầu của Việt”. Kh. cũng đau đớn chia sẻ rằng, trong lần đầu đến đưa tiền cho Việt, cô bị đối tượng ép buộc và phải trao thân cho hắn. Tuy nhiên, đối tượng này vẫn không chịu xóa bỏ các ảnh nhạy cảm của Kh. và tiếp tục sử dụng ảnh này để đe dọa, tống tình, tống tiền cô gái.

Thành viên đội Cứu nạn giao thông Tây Ninh và đội "hiệp sĩ" Lâm Phạm thời điểm giải cứu cô gái thoát khỏi "yêu râu xanh".

Đáng phẫn nộ hơn, sau khi đã tống tiền, tình các cô gái, Việt tiếp tục chở nạn nhân đến “bán” cho các tiệm karaoke kinh doanh dịch vụ nhạy cảm. Khai nhận với đội Cứ nạn giao thông Tây Ninh, đội "hiệp sĩ" Lâm Phạm, Việt cho biết, đối tượng đã bán một nạn nhân cho một quán karaoke để lấy số tiền 500.000 đồng.

Ngay sau khi giải cứu thành công cô gái, bắt giữ Việt, rạng sáng 2/4, đội Cứu nạn giao thông Tây Ninh đã bàn giao đối tượng Việt cho Công an phường An Tịnh để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/hanh-trinh-giai-cuu-thieu-nu-bi-yeu-rau-xanh-tong-tien-tinh-roi-ban-v...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/hanh-trinh-giai-cuu-thieu-nu-bi-yeu-rau-xanh-tong-tien-tinh-roi-ban-vao-tiem-karaoke-nhay-cam-a471221.html