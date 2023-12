Nhóm thanh niên mang theo 3 khẩu súng đi đua xe

Ngày 1/12, Công an huyện Dầu Tiếng (tỉnh Bình Dương) cho biết đã xác minh và mời làm việc với 15 đối tượng thanh thiếu niên có hành vi tụ tập thành đoàn, điều khiển xe mô tô tốc độ cao gây mất trật tự an toàn giao thông.

Quá trình điều tra, xác minh vào khoảng 3h ngày 26/11, trên đoạn đường ĐT744, thuộc ấp Bến Tranh, xã Thanh An, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương có hai nhóm thanh thiếu niên tụ tập và có hành vi điều khiển xe mô tô (xe độ) để đua với nhau cùng nhiều đối tượng cổ vũ.

Các đối tượng tham gia đua xe​

Qua làm việc được biết, các đối tượng hiện đang ngụ ở huyện Dầu Tiếng và TX.Bến Cát, do có quen biết nhau qua mạng nên các đối tượng đã hẹn rủ nhau để đua xe tại đoạn đường ĐT744, thuộc ấp Bến Tranh, xã Thanh An, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương hướng từ thị trấn Dầu Tiếng đến xã Thanh An.

Xe mô tô các đối tượng sử dụng để đua đều được độ, chế và thay đổi so với thiết kế ban đầu của xe. Công an huyện Dầu Tiếng đã lập biên bản tạm giữ 11 xe mô tô các loại, 3 khẩu súng bắn đạn chì của các đối tượng tham gia đua xe và tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

