Nhiều nhà hàng bị cán bộ 'dỏm' lừa đặt bàn tiệc để chiếm đoạt tiền và xe

Thứ Sáu, ngày 04/06/2021 08:38 AM (GMT+7)

Sau khi ra tù, Khánh đi giả danh là cán bộ TAND, VKSND, công an đi đặt bàn nhậu để lấy lòng tin của chủ nhà hàng rồi chiếm đoạt xe và tiền.

Ngày 3-6, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) cho biết, đã bắt giữ Nguyễn Bá Khánh (30 tuổi, trú thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) do có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Bá Khánh tại cơ quan công an. Ảnh: T.ANH

Trước đó, Công an thị xã Hoàng Mai nhận được tin báo có người đàn ông đến các nhà hàng giới thiệu là cán bộ công an, cán bộ VKSND, cán bộ TAND rồi đặt các bàn tiệc. Các chủ nhà hàng tưởng thật đã chuẩn bị các mâm tiệc.

Sau đó người này lấy cớ mượn xe và tiền để đi mua rượu ngoại về tiếp khách nhậu, rồi chạy trốn. Cụ thể, người này đến nhà hàng Sông Quê (phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai) đặt 3 bàn nhậu trị giá mỗi bàn 2 triệu đồng rồi lừa chiếm đoạt chiếc xe máy và 4,1 triệu đồng.

Công an thị xã Hoàng Mai đã xác lập chuyên án để vào cuộc điều tra và cuối cùng đã bắt giữ được Khánh.

Bước đầu Khánh khai nhận, thời gian gần trực tiếp đến các nhà hàng ở thị xã Hoàng Mai, huyện Quỳnh Lưu, huyện Diễn Châu, thị xã Cửa Lò (Nghệ An), huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) để thực hiện hành vi lừa đảo. Với thủ đoạn trên, Khánh đã lừa trót lọt 6 vụ với số tiền hơn 100 triệu đồng.

Khánh có 3 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và một tiền án về tội cướp tài sản và vừa mãn hạn tù.

